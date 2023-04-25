Кокорин о ЧМ-2014: «На Азара настраивались, а нас Мертенс уродовал. В Бразилии жили – так у меня в колонии лучше условия были»

Александр Кокорин вспомнил выступление сборной России на ЧМ-2014 в Бразилии.

под руководством заняла 3-е место в группе H с Южной Кореей, Бельгией и Алжиром и вылетела из турнира.

– Капелло не был жестким в сборной?

– Он больше хотел [таким] казаться. Помню, пропускал товарищеский матч с Бразилией, не мог играть. Фабио вызывает на разговор, а рядом со мной лежит майка сборной.

Он говорит: «Матч с Бразилией может быть раз в твоей жизни, если ты не хочешь играть за эту майку – убирайся из отеля». Понял – обсудили. Я вышел, сыграл тайм, дорвал ахилл и вылетел на пять месяцев.

Капелло высказывал эмоционально, а на следующий день спрашивал: «Как ты?» Суперотходчивый дядька.

– Я до сих пор не понимаю, как не вышли из группы. Сборная в хорошей форме, опытнейший тренер, Капелло, который все выиграл. Классное поколение – есть и опытные игроки вроде Кержакова и Денисова и молодежь – , . Что случилось?

– Первая игра [против Южной Кореи – 1:1] вообще непонятная, духота. Окей, первый опыт в жизни имеет место быть. Я вышел – духота, эти корейцы, ни мы [не можем], ни они. Повезло, что Кержаков в конце вышел и забил, когда мы проигрывали. Игорь [ ] тогда еще пропустил, было обидно. В принципе, матч был ничейным.

Второй матч [с Бельгией – 0:1] был сумасшедшим, но я не забил, однако по игре было неплохо. Помню, настраивались на Азара, а в итоге творил Мертенс. Пропустили на 88-й. Бельгийцы были хороши, мы настраивались на Азара, который был в фантастической форме, но он провалил матч. Мертенс нас просто уродовал.

– А Азара кто сожрал? – спросил Александр Кержаков.

– Козлов вроде бы, он справа играл. С Алжиром [1:1] просто Самедов виноват – если бы забил, мы бы спокойно выиграли. И все было бы неплохо. Так что это все Самедов, а не мы (смеется).

– Но играли-то не очень все матчи?

– С бельгийцами нормально играли.

– Я слышал, что вас немного пережали. Вы жили в Сантосе, в какой-то деревне, там кошмар был – под Сан-Паулу в полудеревне и полутюрьме?

– Да, это правда. У меня в колонии лучше условия были, – сказал, смеясь, форвард «Ариса» в интервью Нобелю Арустамяну.

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