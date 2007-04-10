Наверх
    puma

    Фабио Капелло: «Со сборной России я добился хороших результатов. Многие игроки, которых я вызывал, играют за нее и сейчас»

    Теги Фабио Капелло сборная России ЧМ-2014 ЧМ-2018 Футбол Россия Сборные

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о работе с командой. 

    – В России о вашей работе сложилось неоднозначное мнение. Как вы опишете этот период работы?

    – Я добился хороших результатов со сборной России, мы попали на чемпионат мира, хотя до этого не играли на этом турнире 12 лет! Мы выиграли группу в отборочном турнире и могли рассчитывать на выход в плей-офф. Но перед чемпионатом мира мы из-за травм потеряли много игроков.

    Через год меня уволили, когда мы проиграли Австрии в отборочном матче чемпионата Европы. В той встрече мы проиграли 0:1, и единственный гол нам забили из гигантского офсайда, там был гранд-офсайд! Тогда мы играли без защитников, потому что они были травмированы, но русские все равно решили меня уволить.

    Я уважаю Россию, российских игроков, болельщиков. Наблюдаю за вашей командой и вижу, что многие из тех футболистов, которых я вызывал, играют в сборной и сейчас. Рад за них и надеюсь, что на чемпионате мира Россия будет очень-очень сильна, – сказал Капелло. 

    Капелло больше не тренер, а самый умный эксперт

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться