Гендиректор «Краснодара» об отказе РФС сократить бан Кордобы: «Хорошо, что не добавили, учитывая, что мы участвуем в чемпионской гонке»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации РФС Краснодар Владимир Хашиг Джон Кордоба Чемпионат.com Футбол

«Краснодар» прокомментировал отказ РФС сократить дисквалификацию Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.

Напомним, нападающий «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.

Вчера состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить апелляцию «быков» на решение об отстранении футболиста. 

Кордоба – лучший бомбардир «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ, на его счету 8 голов в 16 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь

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60 комментариев
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Всё своё недовольство, обиду, иронию он может и должен адресовать своему игроку, учитывая, что они участвуют в чемпионской гонке)
+72
-17
+55
Отличная индульгенция - участвуем в чемпионской гонке. А если по существу вопроса? Кандидатам в чемпионы можно вести себя как свиньи)?
+56
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+41
Ответ Bartez1986
а после апелляции могли добавить? О_О
это был сарказм
+40
-4
+36
Соболь за такое же 4 матча дисквалификации схватил.Чем Кордоба лучше?Тем,что показал это судье,а не сопернику?А Хашиг вместо того,чтобы осудить такое поведение,несет какую-то чушь про заговоры.
+39
-9
+30
Мне, как болельщику Краснодара, не хотелось бы чтобы у клуба был имидж вечно обиженных. В данном случае обижаться не на что, всё по делу.
+24
-4
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Вот вроде Краснодар относительно закрытый для сми клуб, который пытается строить безупречную репутацию, но не первый раз замечаю, что Хашиг бросается необоснованными обвинениями.

Вот 26 сентября:
Хашиг о судействе: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется»
"Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга"

7 августа
«Нас лишили заработанного очка». Директор «Краснодара» Хашиг об отмененнном голе в матче с «Зенитом»
Хотя гол там был отменён по правилам.

И если посмотреть ленту - он регулярно неадекватно жалуется на судейство. Особенно на Зенит и Спартак под предлогом того, что это Москва и Питер.
Видимо и правда какие-то комплексы у него.
+16
-5
+11
А есть причина для сокращения? Пошли станичные комплексы.
+34
-23
+11
Все против вас, конечно
+40
-29
+11
Ответ Михон Мясной
Как только намёк со стороны кого бы то ни было на административный ресурс, болельщики стрелки тут как тут)) Как говорится, на воре и шапка горит!
Как только розовые чаи с судьями гоняют - их болельщики языки прикусили ....)
+13
-5
+8
Этот как обычно ноет
+10
-5
+5
От комментариев аромат шавермы
+9
-4
+5
Ответ Krull
А есть причина для сокращения? Пошли станичные комплексы.
Есть прецедент.Соболев
+6
-1
+5
Ответ Китон
Отличная индульгенция - участвуем в чемпионской гонке. А если по существу вопроса? Кандидатам в чемпионы можно вести себя как свиньи)?
Спартак имеете в виду?
+19
-15
+4
Ответ Akhor100
Мне, как болельщику Краснодара, не хотелось бы чтобы у клуба был имидж вечно обиженных. В данном случае обижаться не на что, всё по делу.
👍 По-хорошему, думаю, и нечего было соваться с этой апелляцией. С чего бы сокращать наказание.
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+3
Ответ ne4sp
непопулярный комент который забанят. Есть два случая когда накоадаявали бан на другие клубы, которые не в меньшей степени боролись за высокое место, но получали бан тренера или игрока. Зенит 15/16, Боаш отлетел на 7 матчей, и никто его не восстановил и не скостил срок, при это он извинился перед судьёй и присутствовал на собрании по своему вопросу. ну и Соболев в прошлом году, аналогичное действие Кордобе, также извинялся, но срок ему не уменьшили, а Спартак с бронзой остался. Плакать можно много, но лучше всего играть по правилам, чтобы придираться было невозможно, а Кордоба заслуженно получил бан.
Вот Соболеву как раз и уменьшили - с 4 до 2. Если память не изменяет.
+4
-1
+3
Чётко всё разъяснил!) То что у всех на языке, но побаиваются сказать.
+34
-32
+2
Ответ ne4sp
непопулярный комент который забанят. Есть два случая когда накоадаявали бан на другие клубы, которые не в меньшей степени боролись за высокое место, но получали бан тренера или игрока. Зенит 15/16, Боаш отлетел на 7 матчей, и никто его не восстановил и не скостил срок, при это он извинился перед судьёй и присутствовал на собрании по своему вопросу. ну и Соболев в прошлом году, аналогичное действие Кордобе, также извинялся, но срок ему не уменьшили, а Спартак с бронзой остался. Плакать можно много, но лучше всего играть по правилам, чтобы придираться было невозможно, а Кордоба заслуженно получил бан.
Напомню вам, что Соболеву сократили бан
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+2
Ответ Юрий Король
А если бы четыре раза схватился за пах - дали бы четыре матча?
Он не успел 4. Матч закончился 🤭😆
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Ответ ne4sp
признаю промах с соболевым, и пускай там будет поблажка из-за начала нового сезона, но другого на ветке краснодара я и не ожидал увидеть, не стоило писать комментарий)
Ну вот вы с одной стороны промах признали, но с другой все равно как-то с таким намеком пишите, дескать на ветке Краснодара неадекваты одни.
По факту: прецедент, когда Соболеву точно за такое же нарушение снизили дисквал, есть?

Может Краснодар и ноет, но ноет же по делу
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Ответ нехороший человек
Соболь за такое же 4 матча дисквалификации схватил.Чем Кордоба лучше?Тем,что показал это судье,а не сопернику?А Хашиг вместо того,чтобы осудить такое поведение,несет какую-то чушь про заговоры.
Ну ему то как раз уменьшили срок дисквалификации до 2 игр. Почему Кордобе, который 2 игры уже пропустил, не оставить 2 условно?.
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Участник чемпионской гонки трясет мудями на всю страну, но вопросы у гендиректора почему-то к КДК)
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Ответ Bartez1986
а после апелляции могли добавить? О_О
А что ты думаешь, аппеляции только уменьшвют срока? Еще и добавляют, правда не часто, но все же. Я лично пару случаев знаю
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Хашиг ненавидит всех, кроме жителей Краснодара.
Известный факт.
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Интересно, его накажут за это или нет?)
Все же поняли, про кого он намекнул)
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Ответ Дмитрий9779
Т е справедливо забивать не по правилам?
Нет, но засчитанные забитые голы с нарушениями это нередкость.А вот чтобы отменяли такие голы, когда это запрещено делать, я с ходу не вспомню
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Ответ trial21 rush
Справедливо не нарушать протокол ВАР ради одной команды
Т е справедливо забивать не по правилам?
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Ответ trial21 rush
Справедливо не нарушать протокол ВАР ради одной команды
Справедливо судить по правилам для всех команд, а не душить ФК Зенит потому что решено сменить чемпиона не нытьем так нытьем
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А может быть он просто яйцо в плавки закатывал. А оно, непослушное, всё выезжало.
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Если Кордоба - идиот, то какие вопросы к судьям?
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Ответ Роман Ивашин
Эх, так здорово написали, да вот только немножко обосрались с факт-чекингом.
признаю промах с соболевым, и пускай там будет поблажка из-за начала нового сезона, но другого на ветке краснодара я и не ожидал увидеть, не стоило писать комментарий)
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