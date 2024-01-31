Гендиректор «Краснодара» об отказе РФС сократить бан Кордобы: «Хорошо, что не добавили, учитывая, что мы участвуем в чемпионской гонке»

«Краснодар» прокомментировал отказ РФС сократить дисквалификацию Джона Кордобы.

«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», – сказал генеральный директор «Краснодара» .

Напомним, нападающий «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. КДК РФС дисквалифицировал на три матча Мир , еще на один – условно.

Вчера состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить апелляцию «быков» на решение об отстранении футболиста.

Кордоба – лучший бомбардир « » в текущем сезоне Мир РПЛ, на его счету 8 голов в 16 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.