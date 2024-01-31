Гендиректор «Краснодара» об отказе РФС сократить бан Кордобы: «Хорошо, что не добавили, учитывая, что мы участвуем в чемпионской гонке»
«Краснодар» прокомментировал отказ РФС сократить дисквалификацию Джона Кордобы.
«Мы не испытывали никаких иллюзий в отношении этого решения. Учитывая то, что мы участвуем в чемпионской гонке, хорошо, что не добавили», – сказал генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг.
Напомним, нападающий «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ. КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.
Вчера состоялось заседание апелляционного комитета РФС, на котором было принято решение отклонить апелляцию «быков» на решение об отстранении футболиста.
Кордоба – лучший бомбардир «Краснодара» в текущем сезоне Мир РПЛ, на его счету 8 голов в 16 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.
Вот 26 сентября:
Хашиг о судействе: «Будь это «Спартак» или «Зенит», было бы другое. «Краснодар» можно судить как придется»
"Хашиг назвал «Сочи» командой из Петербурга"
7 августа
«Нас лишили заработанного очка». Директор «Краснодара» Хашиг об отмененнном голе в матче с «Зенитом»
Хотя гол там был отменён по правилам.
И если посмотреть ленту - он регулярно неадекватно жалуется на судейство. Особенно на Зенит и Спартак под предлогом того, что это Москва и Питер.
Видимо и правда какие-то комплексы у него.
По факту: прецедент, когда Соболеву точно за такое же нарушение снизили дисквал, есть?
Может Краснодар и ноет, но ноет же по делу
Известный факт.
Все же поняли, про кого он намекнул)