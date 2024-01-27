Кордоба не уйдет из «Краснодара» зимой. Клуб не получил ни одного трансферного предложения

Джон Кордоба доиграет сезон в «Краснодаре».

Нападающий не покинет российский клуб в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт». «Быки» не получили ни одного предложения о трансфере игрока, никто в клубе не рассматривает его уход зимой.

Ранее появилась информация о том, что «Фулхэм» хотел взять колумбийского футболиста в аренду с правом выкупа, но АПЛ заблокировала сделку.

– лучший бомбардир « » в текущем сезоне Мир , на его счету 8 голов в 16 матчах. Подробную статистику форварда можно найти здесь.