Экс-директор «Балтики» Ибрагимов считает Семака лучшим тренером России: «Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? В «Зените» тренер тоже под огромным давлением»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Карло Анчелотти Алекс Фергюсон премьер-лига Россия Балтика Исмаил Ибрагимов Футбол

Экс-спортдиректор «Балтики» считает Сергея Семака лучшим тренером России.

– Мне очень хочется помогать развиваться талантливым людям в футболе, в особенности молодым русским тренерам. Есть тендеция: психологии и ментальной подготовке игроков уделяется очень мало внимания, многие тренеры шаблонизированно пытаются копировать Гвардиолу, Де Дзерби, Конте и Клоппа, толком не понимая сути.  

На мой взгляд, великий тренер отличается от просто большого тем, что умеет находить правильную мотивацию в самый сложный момент. Я лично не знаком с Карло Анчелотти, но видно, что он уделяет очень большое внимание групповой психологии, связям внутри команды. Тот же сэр Алекс Фергюсон читал курсы по лидерству в Гарвардском университете и написал книгу на эту тему.  

На самом высоком уровне, когда тренер может отобрать лучших аналитиков, физиологов, тактиков в свой штаб, на первый план выходит масштаб личности тренера, умение воздействовать на группу, умение повести за собой в сложный момент. 

– По этой логике лучший тренер России – Семак?  

– Результаты говорят обо всем: Семак однозначно лучший.  

Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? Все говорят, что в «Спартаке» больше давления. Окей, так можно было думать, когда у «Зенита» несколько лет все было прекрасно в РПЛ, но мы же видели, что было на старте этого сезона. В «Зените» тренер тоже находится под огромным давлением, – сказал Исмаил Ибрагимов в интервью Sports.ru.

Как прокачать клуб до уровня РПЛ? Интервью бывшего спортдиректора «Балтики»
 

81 комментарий
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Причем тут спартак вообще. Почему не динамо, краснодар. КБ это реально русский МЮ, вроде идут месте на 6 стабильно , но когда говорят как Сити взял очередное чемпионство всегда найдется Гари Невилл , который сделает анализ почему МЮ в этом году опять от всех отлетел
+9
-2
+7
Ответ Алексей Ненахов
У Спартака таких возможностей нет …
у Спартака есть возможность купить игрока за 15+🍋, отдать его в аренду ( чтобы он заиграл на топ уровне) и отпустить бесплатно
+12
-5
+7
Ответ Александр Воронин
Таких возможностей - нет конечно. Бюджет Спартака меньше бюджета Зенита уже много лет. Спартак никогда не имел возможности покупать таких игроков, как Халк, Малком, Данни или Витсель. И немалую роль в этом сыграл стадион. В то время, как Зениту его построили за счет государства, хозяева Спартака были вынуждены строить его за свои деньги, а это сотни миллионов евро, которые могли бы пойти на состав команды.
ООО «Стадион Спартак» получило земельный участок площадью 160 га в аренду распоряжением правительства в 2006 году. Спустя 13 лет Счетная палата выяснит, что арендный договор имел «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации». Ставка аренды, которую платила компания Федуна, по мнению аудиторов, оказалась в 4,5 раза ниже, чем следовало. Благодаря этому Федун мог «экономить» до 300 миллионов рублей в год. РБК писал, что Счетная палата планировала отправить результаты проверки для изучения в Генпрокуратуру, но с тех пор про судьбу выводов аудиторов ничего слышно».

300х13=3900 млн рублей, почти 4 ярда.

Это не говоря о том, что заодно Федун получил право построить и продать 1 млн кв.м. жилья.
То, что клуб для него был вторичным активом - ваши проблемы, он на пять стадионов на этом всём заработал.
+11
-4
+7
Ответ Александр Воронин
Я написал там, где реально отскочили. Группу провалили, вместо Зенита должен был выходить АЗ, но голландцы умудрились слить два подряд удачно складывавшихся для себя матча. А уж с Марселем четко отскочили, один из голов Зенита в Питере очень сильно напоминал оффсайд.
Вы главное не перепутайте. Когда Зенит не должен был выходить из группы, но голландцы слили два матча - это Зенит отскочил, а когда Зенит должен был выходить из группы ЛЧ со 2-го места, но РБ умудрился слить матч с 2:0 до 2:2 - это Зенит дно.
В любой ситуации плох Зенит.
+5
0
+5
Ответ Алексей Ненахов
Глядишь и сборную возглавить , будем болеть за Бразильцев
Сначала Семака все сватали в Европу, потом в сборную РФ, теперь в сборную Бразилии.

Не даёт покоя Сергей Богданович недругам Зенита, надо его куда-нибудь выдернуть из клуба. А куда - не важно :)
+12
-7
+5
Ответ Александр Воронин
Таких возможностей - нет конечно. Бюджет Спартака меньше бюджета Зенита уже много лет. Спартак никогда не имел возможности покупать таких игроков, как Халк, Малком, Данни или Витсель. И немалую роль в этом сыграл стадион. В то время, как Зениту его построили за счет государства, хозяева Спартака были вынуждены строить его за свои деньги, а это сотни миллионов евро, которые могли бы пойти на состав команды.
1) Стадион строил город за свои. гос-во или Газпром здесь не причём.
2) Лукойл прихватизировали(попросту украли) у гос-ва в лихие 90-ые. И вы теперь хвастаетесь что часть украденного Лукойл милостиво даёт ОДНОМУ клубу.(между прочем нефть в недрах такая же народная как и газ)
3) Плачетесь о тех "светлых" временах когда вам было всё можно?
P.S, Газпром, Р.Вяхирев отстоял. Он остался у гос-ва.
+4
0
+4
Ответ Виктор Поникаров
А как же УФА,- где результаты..?
Еврокубки с Уфой это не результаты, я так понимаю?
+7
-3
+4
Ответ Александр Воронин
Спартак трижды выходил в полуфиналы еврокубков, причем в полуфинал КЧ и в полуфинал КУЕФА, когда это был еще старый ламповый КУЕФА, где играли вторые места европейских чемпионатов. Да, все три раза не сложилось, где то не хватило фарта, где то судьи постарались. А вот Зениту в 2008 году подфартило - сначала отскочил в группе, потом отскочил в 1/16 и 1/8. И что, это что то принципиально меняет?
Вот вы сами и рассказали нам кто лузер вечно второй.
+6
-2
+4
Ответ Александр Воронин
Спартак трижды выходил в полуфиналы еврокубков, причем в полуфинал КЧ и в полуфинал КУЕФА, когда это был еще старый ламповый КУЕФА, где играли вторые места европейских чемпионатов. Да, все три раза не сложилось, где то не хватило фарта, где то судьи постарались. А вот Зениту в 2008 году подфартило - сначала отскочил в группе, потом отскочил в 1/16 и 1/8. И что, это что то принципиально меняет?
Конечно, Зениту везде повезло. Ага! А вот Спартачку неподфартило то там, то тут. Ведь это же мегаклуб, чемпион полуфиналов. Сейчас расплачусь!
Только Зенит, как и ЦСКА вписаны в футбольную историю, а бедным КБ, чемпионам полуфиналов, как-то места там пока не нашлось.
+3
0
+3
Ответ Александр Воронин
Спартак трижды выходил в полуфиналы еврокубков, причем в полуфинал КЧ и в полуфинал КУЕФА, когда это был еще старый ламповый КУЕФА, где играли вторые места европейских чемпионатов. Да, все три раза не сложилось, где то не хватило фарта, где то судьи постарались. А вот Зениту в 2008 году подфартило - сначала отскочил в группе, потом отскочил в 1/16 и 1/8. И что, это что то принципиально меняет?
Насчёт полуфинала Кубка УЕФА, напомни пожалуйста, где вы тогда начинали сезон? "Кошице" название знакомое?
А в 2008 году в 1/16 и 1/8 прошли дальше, несмотря на
а) травму Ломбертса в ответном матче 1/16
б) несмотря на два удаления и удаление Адвоката и его дисквалификации на 3 матча
в) способность забить гостевой гол, что в Испании, что во Франции.
Кстати, не напомнишь, кого обыграл "Марсель" в 1/16 дома разгромно 3:0, а в гостях уступил 0:2?
+3
0
+3
Судя по игрокам, он скоро и в Бразилии в ТОПе будет
+12
-9
+3
Ответ Игорь 60
Ну во первых не надо сравнивать возможности Зенита и Спартака, они отличаются в разы. А во вторых в Спартаке тренер -не россиянин. Дайте Карпину Зенитовский состав и посмотрим, что сделант он.
в чем разница то? обе команды могут позволить себе дорогие трансферы и элитную зарплату + обе команды вкладывают уйму денег в свои академии
+3
-1
+2
Ответ Александр Воронин
Спартак трижды выходил в полуфиналы еврокубков, причем в полуфинал КЧ и в полуфинал КУЕФА, когда это был еще старый ламповый КУЕФА, где играли вторые места европейских чемпионатов. Да, все три раза не сложилось, где то не хватило фарта, где то судьи постарались. А вот Зениту в 2008 году подфартило - сначала отскочил в группе, потом отскочил в 1/16 и 1/8. И что, это что то принципиально меняет?
>сначала отскочил в группе, потом отскочил в 1/16 и 1/8.
Потом еще в 1/4 отскочил, и в 1/2 и в финале тоже отскочил.
Очень везучий Зенит.
И главное судьи, совсем не засчитывали левейшие голы в ворота Зенита, не не не.
+3
-1
+2
Ответ soldat2212
Комментарий скрыт
Только у Малки и Халка была зарплата в 6млн, и они стоили такой зарплаты
Сейчас же Зенит не дал Тинкизяну зп в 2млн, а у Спартака Джикия и Зоба получают от трёх млн в год, Промес и Соболь вероятно так же...
+4
-2
+2
Ответ Александр Воронин
Таких возможностей - нет конечно. Бюджет Спартака меньше бюджета Зенита уже много лет. Спартак никогда не имел возможности покупать таких игроков, как Халк, Малком, Данни или Витсель. И немалую роль в этом сыграл стадион. В то время, как Зениту его построили за счет государства, хозяева Спартака были вынуждены строить его за свои деньги, а это сотни миллионов евро, которые могли бы пойти на состав команды.
Ну Кавенаги то покупали по огромным на тот момент деньгам.Да и Федун писал, что Карпин потратил сумму которой хватило бы на покупку трёх Халков. Так что лукавишь ты здесь. И на счёт стадиона , Крестовский построили за счёт бюджета СПб, федеральных денег там не было ни копейки.Так что изучи сначала материал, а потом - пиши.
+4
-2
+2
Ответ Caerly
ООО «Стадион Спартак» получило земельный участок площадью 160 га в аренду распоряжением правительства в 2006 году. Спустя 13 лет Счетная палата выяснит, что арендный договор имел «признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам Российской Федерации». Ставка аренды, которую платила компания Федуна, по мнению аудиторов, оказалась в 4,5 раза ниже, чем следовало. Благодаря этому Федун мог «экономить» до 300 миллионов рублей в год. РБК писал, что Счетная палата планировала отправить результаты проверки для изучения в Генпрокуратуру, но с тех пор про судьбу выводов аудиторов ничего слышно». 300х13=3900 млн рублей, почти 4 ярда. Это не говоря о том, что заодно Федун получил право построить и продать 1 млн кв.м. жилья. То, что клуб для него был вторичным активом - ваши проблемы, он на пять стадионов на этом всём заработал.
Маленькое уточнение, не 160, а 224 га.
+5
-4
+1
Ответ Александр Воронин
А "бюджет СПб" это какая то частная коммерческая организация? )))
Ну по крайней мере не бюджет Москвы, где 89% содрали со всей России.
+2
-1
+1
Ответ Александр Воронин
Кавенаги кстати потом перепродали с наваром. А насчет "писали" - Халка купили за 60 млн. И кого же Спартак купил на 180 млн?
Купили за 8,6 млн а продали за 9 млн евро.
Т. е. навар в 400 тыс. евро?
Вот "Зенит" в 2004 году купил Шкртела за 300 тысяч, а продал за 10 млн спустя три года. Вот это навар.
+2
-1
+1
Ответ Александр Воронин
Кавенаги кстати потом перепродали с наваром. А насчет "писали" - Халка купили за 60 млн. И кого же Спартак купил на 180 млн?
https://www.sports.ru/football/1021053881.html?ysclid=ls08nfmzfu789182202
+2
-1
+1
Ответ Игорь 60
Ну и где сейчас Федун и где Карпин? Кого можно назвать сбитым летчиком?
Твоя писанина? "Ну во первых не надо сравнивать возможности Зенита и Спартака, они отличаются в разы."(С) Ты хоть запоминай, что несёшь!
+1
0
+1
Ответ Вова Пупкин
Конечно, Зениту везде повезло. Ага! А вот Спартачку неподфартило то там, то тут. Ведь это же мегаклуб, чемпион полуфиналов. Сейчас расплачусь! Только Зенит, как и ЦСКА вписаны в футбольную историю, а бедным КБ, чемпионам полуфиналов, как-то места там пока не нашлось.
Зато 3-х туровые чемпионы. Кап дель Соль опять же.
+1
0
+1
Ответ Владислав88
По качеству обе игры были отвратительные. Да при Семак вообще все игры в еврокубках до единой отвратительные были. У команды нет ни своего стиля, ни своего лица, все матчи от соперника трусливо от обороны, включая все домашние матчи и даже если соперник кратное беднее и слабее. Если Адвокаат так строил бы игру Зенит никогда в жизни КУЕФА не выиграл бы. Это не футбол ни разу.
серьезно, 4-0 от обороны? А вы матч то смотрели?
С Бенфикой 3-1 дома от обороны играли, да?
С Челси дома 3-3 так от обороны играли, что капец.
Реально, вы в каком то вымышленном мире живете.
+3
-2
+1
Ответ Виталий Кислицын
Мальме, Брюгге, Гент смеются над гегемоном водокачки)
А где Куусюси?
В комментарии на спортсе надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. (с)
+4
-3
+1
Ответ Игорь 60
Да вы бы рот не открывали, лопаете ложками газпромовские подачки. Карпина приводить никуда не надо, но и из Семака супер тренера делать тоже не надо. А то читаешь он круче чем РР
www.sports.ru/football/1021053881.html
+1
0
+1
Ни у кого в РПЛ нет возможностей Зенита. Глупо с этим спорить.

Другое дело, что не стоит недооценивать менеджмент Газпрома. К примеру, волейбольный Зенит уже который год геройствует. Деда Гену отправили на каторгу - комментировать матчи этой команды )
+8
-7
+1
Ответ Игорь 60
Разница в структкре финансов ну и конечно в Админресурсе
Что-нить конкретно за "адмресурс" можно услышать, окромя общего лозунга от Леонида Арнольдыча? К "это и так все давно знают" все привыкли, но пощупать конкретно этот пресловутый адмресурс еще никому не удалось.
0
0
0
Ответ Игорь 60
Ну во первых не надо сравнивать возможности Зенита и Спартака, они отличаются в разы. А во вторых в Спартаке тренер -не россиянин. Дайте Карпину Зенитовский состав и посмотрим, что сделант он.
Боже упаси Зенит от Карпина.
0
0
0
Ответ Игорь 60
Разница в структкре финансов ну и конечно в Админресурсе
И что означает типа умная фраза: "разница в структуре финансов"?
0
0
0
Ответ Игорь 60
Ну во первых не надо сравнивать возможности Зенита и Спартака, они отличаются в разы. А во вторых в Спартаке тренер -не россиянин. Дайте Карпину Зенитовский состав и посмотрим, что сделант он.
Про разы по подробнее можете? Вторая по возможностям команда даже близко не борется за серебро. Зато ныть - это за всегда.
Карпина мы вам должны в команду привести вместе с составом?
+1
-1
0
Ответ Владислав88
Под каким давлением Семак? Его прилюдно в СМИ запрещено критиковать, хотя он уже давно заслужил критики за профессиональное бездействие. Команду давно пора омоложать, а до сих за Ерохиных и Суторминых цепляется. А подписание мёртвых Бакаева и Фернандеса вообще не поддаются никакой здоровой логике. Набирать такой баласт, что столичным оппонентам нагадить? В итоге себе же и нагадили...
Вы такой умный... Уж вы знаете как становиться чемпионами. В сборную России вас надо.
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