Экс-директор «Балтики» Ибрагимов считает Семака лучшим тренером России: «Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? В «Зените» тренер тоже под огромным давлением»
Экс-спортдиректор «Балтики» считает Сергея Семака лучшим тренером России.
– Мне очень хочется помогать развиваться талантливым людям в футболе, в особенности молодым русским тренерам. Есть тендеция: психологии и ментальной подготовке игроков уделяется очень мало внимания, многие тренеры шаблонизированно пытаются копировать Гвардиолу, Де Дзерби, Конте и Клоппа, толком не понимая сути.
На мой взгляд, великий тренер отличается от просто большого тем, что умеет находить правильную мотивацию в самый сложный момент. Я лично не знаком с Карло Анчелотти, но видно, что он уделяет очень большое внимание групповой психологии, связям внутри команды. Тот же сэр Алекс Фергюсон читал курсы по лидерству в Гарвардском университете и написал книгу на эту тему.
На самом высоком уровне, когда тренер может отобрать лучших аналитиков, физиологов, тактиков в свой штаб, на первый план выходит масштаб личности тренера, умение воздействовать на группу, умение повести за собой в сложный момент.
– По этой логике лучший тренер России – Семак?
– Результаты говорят обо всем: Семак однозначно лучший.
Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? Все говорят, что в «Спартаке» больше давления. Окей, так можно было думать, когда у «Зенита» несколько лет все было прекрасно в РПЛ, но мы же видели, что было на старте этого сезона. В «Зените» тренер тоже находится под огромным давлением, – сказал Исмаил Ибрагимов в интервью Sports.ru.
Как прокачать клуб до уровня РПЛ? Интервью бывшего спортдиректора «Балтики»
300х13=3900 млн рублей, почти 4 ярда.
Это не говоря о том, что заодно Федун получил право построить и продать 1 млн кв.м. жилья.
То, что клуб для него был вторичным активом - ваши проблемы, он на пять стадионов на этом всём заработал.
В любой ситуации плох Зенит.
Не даёт покоя Сергей Богданович недругам Зенита, надо его куда-нибудь выдернуть из клуба. А куда - не важно :)
2) Лукойл прихватизировали(попросту украли) у гос-ва в лихие 90-ые. И вы теперь хвастаетесь что часть украденного Лукойл милостиво даёт ОДНОМУ клубу.(между прочем нефть в недрах такая же народная как и газ)
3) Плачетесь о тех "светлых" временах когда вам было всё можно?
P.S, Газпром, Р.Вяхирев отстоял. Он остался у гос-ва.
Только Зенит, как и ЦСКА вписаны в футбольную историю, а бедным КБ, чемпионам полуфиналов, как-то места там пока не нашлось.
А в 2008 году в 1/16 и 1/8 прошли дальше, несмотря на
а) травму Ломбертса в ответном матче 1/16
б) несмотря на два удаления и удаление Адвоката и его дисквалификации на 3 матча
в) способность забить гостевой гол, что в Испании, что во Франции.
Кстати, не напомнишь, кого обыграл "Марсель" в 1/16 дома разгромно 3:0, а в гостях уступил 0:2?
Потом еще в 1/4 отскочил, и в 1/2 и в финале тоже отскочил.
Очень везучий Зенит.
И главное судьи, совсем не засчитывали левейшие голы в ворота Зенита, не не не.
Сейчас же Зенит не дал Тинкизяну зп в 2млн, а у Спартака Джикия и Зоба получают от трёх млн в год, Промес и Соболь вероятно так же...
Т. е. навар в 400 тыс. евро?
Вот "Зенит" в 2004 году купил Шкртела за 300 тысяч, а продал за 10 млн спустя три года. Вот это навар.
С Бенфикой 3-1 дома от обороны играли, да?
С Челси дома 3-3 так от обороны играли, что капец.
Реально, вы в каком то вымышленном мире живете.
В комментарии на спортсе надо приходить подготовленными, а не так, как вы: вчера у подворотни, а сегодня здесь, на втором ряду. (с)
Другое дело, что не стоит недооценивать менеджмент Газпрома. К примеру, волейбольный Зенит уже который год геройствует. Деда Гену отправили на каторгу - комментировать матчи этой команды )
Карпина мы вам должны в команду привести вместе с составом?