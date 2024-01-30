Экс-директор «Балтики» Ибрагимов считает Семака лучшим тренером России: «Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? В «Зените» тренер тоже под огромным давлением»

Экс-спортдиректор «Балтики» считает Сергея Семака лучшим тренером России.

– Мне очень хочется помогать развиваться талантливым людям в футболе, в особенности молодым русским тренерам. Есть тендеция: психологии и ментальной подготовке игроков уделяется очень мало внимания, многие тренеры шаблонизированно пытаются копировать Гвардиолу, Де Дзерби, Конте и Клоппа, толком не понимая сути.

На мой взгляд, великий тренер отличается от просто большого тем, что умеет находить правильную мотивацию в самый сложный момент. Я лично не знаком с Карло Анчелотти, но видно, что он уделяет очень большое внимание групповой психологии, связям внутри команды. Тот же сэр Алекс Фергюсон читал курсы по лидерству в Гарвардском университете и написал книгу на эту тему.

На самом высоком уровне, когда тренер может отобрать лучших аналитиков, физиологов, тактиков в свой штаб, на первый план выходит масштаб личности тренера, умение воздействовать на группу, умение повести за собой в сложный момент.

– По этой логике лучший тренер России – Семак?

– Результаты говорят обо всем: Семак однозначно лучший.

Да, у «Зенита» большие возможности, но что, их нет у «Спартака»? Все говорят, что в «Спартаке» больше давления. Окей, так можно было думать, когда у «Зенита» несколько лет все было прекрасно в РПЛ, но мы же видели, что было на старте этого сезона. В «Зените» тренер тоже находится под огромным давлением, – сказал Исмаил Ибрагимов в интервью Sports.ru.

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