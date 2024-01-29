Президент «Далласа» о Месси: «Один из величайших игроков всех времен, если не величайший. Сейчас в МЛС хотят перейти ребята на пике формы»
Президент «Далласа» высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.
«Речь идет об одном из величайших игроков всех времен, если не о самом великом. Я имею в виду, что [разговор о величайшем игроке] сведется к личностям Месси и Пеле. Марадона был великим игроком, и я понимаю, что люди думают о нем, но лига сейчас воодушевлена количеством топ-талантов из Европы, которые хотят играть в МЛС.
У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике формы», – сказал Дэн Хант в интервью The Dallas Morning News.
Уж в наши годы, когда даже при крупице инфы журналисты сочиняю новости, явно были бы хоть какие-то упоминания о возможных переходах. Но ничего нет... Можно утверждать, что президент лжет.
Естественно, рано или поздно в МЛС появится ещё кто-то из пенсионеров (бывших топов). Или сбитых лётчиков, вроде Велы или Джовинко. Но на пике формы (согласно словам этого президента) точно никто переходить не будет.