Президент «Далласа» о Месси: «Один из величайших игроков всех времен, если не величайший. Сейчас в МЛС хотят перейти ребята на пике формы»

Президент «Далласа» высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

«Речь идет об одном из величайших игроков всех времен, если не о самом великом. Я имею в виду, что [разговор о величайшем игроке] сведется к личностям и . Марадона был великим игроком, и я понимаю, что люди думают о нем, но лига сейчас воодушевлена количеством топ-талантов из Европы, которые хотят играть в .

У нас были отличные игроки, такие как , но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике формы», – сказал Дэн Хант в интервью The Dallas Morning News.