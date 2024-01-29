Президент «Далласа» о Месси: «Один из величайших игроков всех времен, если не величайший. Сейчас в МЛС хотят перейти ребята на пике формы»

Теги МЛС ФК Даллас Лионель Месси Дэвид Бекхэм Диего Марадона Пеле Интер Майами Футбол

Президент «Далласа» высказался о влиянии Лионеля Месси на МЛС.

«Речь идет об одном из величайших игроков всех времен, если не о самом великом. Я имею в виду, что [разговор о величайшем игроке] сведется к личностям Месси и Пеле. Марадона был великим игроком, и я понимаю, что люди думают о нем, но лига сейчас воодушевлена количеством топ-талантов из Европы, которые хотят играть в МЛС.

У нас были отличные игроки, такие как Дэвид Бекхэм, но сейчас сюда хотят перейти ребята на пике формы», – сказал Дэн Хант в интервью The Dallas Morning News.

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47 комментариев
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И кто эти пиковые?, не сказал?
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Ответ Scorpio
И кто эти пиковые?, не сказал?
Суарес, Бускетс и прочие 36-летние пиковые футболисты)
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На пике формы - это те трое пенсионеров, которые присоединились к мемси в Майами? :)))
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Имена!
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Кто же эти "игроки на пике формы"?)

Уж в наши годы, когда даже при крупице инфы журналисты сочиняю новости, явно были бы хоть какие-то упоминания о возможных переходах. Но ничего нет... Можно утверждать, что президент лжет.

Естественно, рано или поздно в МЛС появится ещё кто-то из пенсионеров (бывших топов). Или сбитых лётчиков, вроде Велы или Джовинко. Но на пике формы (согласно словам этого президента) точно никто переходить не будет.
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А эти ребята на пике формы, они сейчас с вами в одной комнате?
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В МЛС переходят из недавнего сплошь кореша Месси.Пора бы вам уже задуматься над значением первой буквы в аббревиатуре)
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Каждый хвалит свое болото. Но от этого болото не станет прекрасным лугом.
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Ответ Игорь Климов
Лучшие игроки в истории: Пеле 🇧🇷, Марадона 🇦🇷, Месси 🇦🇷. Лучший игрок современности: Месси 🇦🇷. Фрэнк Лэмпард: «Я вырос на матчах с Марадоной. Но я думаю, что Месси лучший. Не только этой эпохи, но и любой эпохи»
Почему Месси? Пояснить можешь пожалуйста.. он даже в МЛС не лучший.
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Кто пиковый? Редкостный бред.
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Ответ City and Real
Почему Месси? Пояснить можешь пожалуйста.. он даже в МЛС не лучший.
Ну если брать этот сезон, то да, в Ла Лиге он не лучший
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Комментарий удален модератором
Ответ Денис Ширинов
Помимо Месси и Мостового есть еще новости на спортсе?)
Роналду, Хави, Валиева, Клопп. редакция в фокусе
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Ответ Денис Ширинов
Помимо Месси и Мостового есть еще новости на спортсе?)
Про Роналду
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Ответ Капибарбер
Месси это футбольная икона, об этом знают абсолютно все
То есть, он давно уже мёртв как футболист.
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Ответ Scorpio
И кто эти пиковые?, не сказал?
ну,Гоги не знаешь, вах?
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Ответ Дмитрий Рабко
По терминологии криминального мира, выходцы с Кавказа.
прчему таких неадекватов как ты не банят не понимаю
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Ответ Scorpio
И кто эти пиковые?, не сказал?
По терминологии криминального мира, выходцы с Кавказа.
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
ахахахаха
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Такие пиковые суперзвезды как Андрес Переа, Даниэль Чакон, Карлос Харви, Эмиль Форсберг, Томаш Вацлик, Билли Шарп, Макси Моралес и другие супер топы.
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Пока перешли только пикОвый валет и его шестёрки
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а можно огласить фамилии этих "пикоформистов"?))
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Клоунада, кто там к вам перейти хочет еще.
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