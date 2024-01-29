«Спартак» после завершения сделки по Угальде хочет подписать полузащитника. Красно-белые не будут приобретать игроков старше 25-26 лет (Metaratings)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Манфред Угальде Футбол

«Спартак» планирует подписать полузащитника в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, после завершения сделки по Манфреду Угальде приоритетом «Спартака» станет усиление линии полузащиты. При этом клуб продолжит искать кандидатов на другие позиции. Отмечается, что «Спартак» не планирует подписывать игроков старше 25-26 лет.

Сообщалось, что Угальде перейдет в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро. Вчера 21-летний форвард прилетел в Москву для прохождения медосмотра.

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25 комментариев
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
И снова кто бы не говорил, но не болельщик Зенита....
+34
-7
+27
Ну вот, Де Брюйне по возрасту не подходит 😥
+24
-6
+18
Ответ Вячеслав Припузов
И снова кто бы не говорил, но не болельщик Зенита....
Это он так пытается "троллить", но не получается
+22
-5
+17
А когда у нас трансферное окно закрывается, что Спартак 29 января так вальяжно рассуждает, кого он еще купит после Угальде?
Я уже не говорю о том, что Зенитовские новички уже целый сбор отработали с Семаком, а Спартака они видимо только к марту вольются в строй.
+8
-5
+3
Полузащита очень разная, от опорной зоны и до атакующих действий. Кого ищут то?
+4
-2
+2
Ответ schwein
А когда у нас трансферное окно закрывается, что Спартак 29 января так вальяжно рассуждает, кого он еще купит после Угальде? Я уже не говорю о том, что Зенитовские новички уже целый сбор отработали с Семаком, а Спартака они видимо только к марту вольются в строй.
С 25.01 по 22.02 ТО.
+4
-2
+2
Вроде и полузащитников полно, а пас дать (обострить) некому. С балансом тоже проблемы. Разрыв между зонами иной раз колоссальный
+1
0
+1
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
шутить-это не твоё..завязывай)
+3
-2
+1
Ответ Demyan Grachev
шутить-это не твоё..завязывай)
Тут главное это делать в нужное время и в нужном месте)))
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0
+1
Ответ Сэр Балтимор
Ну вот, Де Брюйне по возрасту не подходит 😥
Всё равно Англия и Бельгия недружественные для РПЛ страны в отличие от Голландии, трансферы не допустит...
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То, что планы есть это хорошо. Осталось только понять какого пз мы хотим и кто у нас уходит.
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Отмечается, что «Спартак» не планирует подписывать игроков старше 25-26 лет
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И глав.тренера старше 32-35 лет
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После завершения чего? "сделкипаугальдэ"... Это вообще на каком языке?
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На правильнм пути в тройку,а то и повыше!
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Ответ Дмитрий9779
Вам нужен хороший опорник и игрок в середину с обводкой и хорошим пасом.Зиньковский,Игнатов,Пруцев не того плана игроки все же.. это больше в атаку.
Зеньковский - фланг, Игнатов - нестабилен. Процеву пара нужна, но опорник с первым пасом нужнее.
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Хорошая новость, главное не торопиться и не прогадать... Уж лучше никого, чем кого попало, лишь бы успеть в трансферное окно...
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Ответ Дмитрий9779
С 25.01 по 22.02 ТО.
Ух ты. я думал где-нибудь 31 января все прикроется. Ну тогда действительно времени много, можно всех посмотреть.
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Ответ Павел Сморщков
После завершения чего? "сделкипаугальдэ"... Это вообще на каком языке?
Переведи на русский,яндекс не переводит.
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