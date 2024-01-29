«Спартак» после завершения сделки по Угальде хочет подписать полузащитника. Красно-белые не будут приобретать игроков старше 25-26 лет (Metaratings)

«Спартак» планирует подписать полузащитника в зимнее трансферное окно.

По информации Metaratings, после завершения сделки по Манфреду Угальде приоритетом «Спартака» станет усиление линии полузащиты. При этом клуб продолжит искать кандидатов на другие позиции. Отмечается, что «Спартак» не планирует подписывать игроков старше 25-26 лет.

Сообщалось, что Угальде перейдет в «Спартак» из «Твенте» за 13+2 млн евро. Вчера 21-летний форвард прилетел в Москву для прохождения медосмотра.