Тен Хаг о походе Рэшфорда в ночной клуб: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кубок Англии Д4 Англия Ньюпорт Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не сыграет с «Ньюпортом».

Стало известно, что форварда видели в ночном клубе Белфаста в среду, а в пятницу он пропустил тренировку.

«Он cообщил, что заболел», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Также нидерландец ответил на вопрос о посещении футболистом ночного клуба: «Скажем так, это внутреннее дело, и я с ним разберусь. Это внутреннее дело».

На уточнение, наказали ли Рэшфорда за пропуск тренировки, тен Хаг ответил так же: «Это внутреннее дело».

Рэшфорд посетил ночной клуб Белфаста в среду, а в пятницу пропустил тренировку «МЮ». Тен Хаг сказал, что Маркус «заболел»

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26 комментариев
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Почему с Санчо было невнутреннее, а здесь вдруг стало внутреннее?
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Конечно внутренние дело, пошёл в клуб и не позвал остальных. Жестко.
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А может он в благотворительных целях, пришёл и начал: "Не пейте алкоголь, эту гадость, вы же красивые и молодые ребята, занимайтесь спортом")
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Ответ Today I feel Qatari
Почему с Санчо было невнутреннее, а здесь вдруг стало внутреннее?
потому что лимит на гнобление золотых активов закончился, 1 за сезон достаточно :)
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Ответ Всеволод Коледенков
Потому что Санчо не соблюдал субординацию
Ты путаешь последовательность. Там сначала хаг сделал дело невнутренним, а уже потом Санчо в ответ перестал соблюдать субординацию
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+6
Ответ Всеволод Коледенков
Да да, Санчо бедный несчастный
У Санчо как раз все норм сейчас, играет в Дортмунде, раздает там голевые, скоро в ЛЧ сыграет. Несчастные это болельщики МЮ с Антони и на 9 месте
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Реш свой а Санчо нет
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Ответ АРХАТ
А может он в благотворительных целях, пришёл и начал: "Не пейте алкоголь, эту гадость, вы же красивые и молодые ребята, занимайтесь спортом")
показывал в клубе всем как не надо пить алкоголь,
а в МЮ показывает остальным как не надо играть в футбол

благородный парень
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ага внутренний дело но только с любимчики 🤣🤣🤣
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Лимит на гнобление выполнен, можно и внутри поговорить😄🤦🏼
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разберусь, от него это звучит страшно
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Все теперь Рэшфорда к общему столу не пустит, будет теперь с молодежью в ночных клубах питаться.
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лишат депутатской неприкосновенности 😎
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Ответ Всеволод Коледенков
Потому что Санчо не соблюдал субординацию
Отлично. Можно побухать перед тренировкой, перед матчами, а потом позвонить и сказать, прости тренер, губа свистела. Всё, ты красавчик, и дело становится внутренним.
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В душевую быстро
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Ответ Today I feel Qatari
Почему с Санчо было невнутреннее, а здесь вдруг стало внутреннее?
ну так его съедят, если он публично Рэша разнесет опять и неважно прав он будет или нет
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Ответ Today I feel Qatari
Ты путаешь последовательность. Там сначала хаг сделал дело невнутренним, а уже потом Санчо в ответ перестал соблюдать субординацию
А ответ "я считаю, что тренер может принимать любые решения по составу, , как игрок принимаю, но публичную ложь не принимаю" - это нарушение субординации?
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Ответ Today I feel Qatari
Почему с Санчо было невнутреннее, а здесь вдруг стало внутреннее?
На ошибках учатся потому что )
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С чего все взяли, что Маркус врёт?

Может был в ночном клубе, а потом заболел. Хламидии подцепил, к примеру.
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Ответ ман сити фейк
Реш свой а Санчо нет
Даа
Надо было перестать с дорогого Антони стрелки
Вот и на Санчо перевёл
А Рэш свой же
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