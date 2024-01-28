Тен Хаг о походе Рэшфорда в ночной клуб: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь»
Эрик тен Хаг объяснил, почему Маркус Рэшфорд не сыграет с «Ньюпортом».
Стало известно, что форварда видели в ночном клубе Белфаста в среду, а в пятницу он пропустил тренировку.
«Он cообщил, что заболел», – заявил главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Также нидерландец ответил на вопрос о посещении футболистом ночного клуба: «Скажем так, это внутреннее дело, и я с ним разберусь. Это внутреннее дело».
На уточнение, наказали ли Рэшфорда за пропуск тренировки, тен Хаг ответил так же: «Это внутреннее дело».
Рэшфорд посетил ночной клуб Белфаста в среду, а в пятницу пропустил тренировку «МЮ». Тен Хаг сказал, что Маркус «заболел»
а в МЮ показывает остальным как не надо играть в футбол
благородный парень
Может был в ночном клубе, а потом заболел. Хламидии подцепил, к примеру.
Надо было перестать с дорогого Антони стрелки
Вот и на Санчо перевёл
А Рэш свой же