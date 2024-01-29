Ширер о ситуации с Рэшфордом: «Что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с «МЮ». Он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Алан Ширер Маркус Рэшфорд Футбол

Алан Ширер прокомментировал ситуацию с Маркусом Рэшфордом.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе. 

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

«Если это внутреннее дело, можно подумать, что что-то случилось. Маркус Рэшфорд обладает огромным талантом. Мы видели, как его наказывали в прошлом сезоне, когда он опоздал на встречу перед игрой, но сейчас что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с клубом.

Он не должен продолжать это делать, он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую, потому что это неправильно. Ему нужен сильный контроль, человек, который скажет ему, что в конце карьеры он будет очень жалеть, если продолжит это делать.

Нельзя продолжать это делать, нужно разобраться сейчас. Тридцать голов в прошлом сезоне, четыре в этом. Когда я вижу, как он играет, кажется, что на его плечах весь мир, поэтому нужно разобраться сейчас. Он действительно не может с этим справиться», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире BBC.

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17 комментариев
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Его талант слишком преувеличен!
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Английский Кокорин - все постоянно говорят о каком-то мифическом таланте, а по факту всего несколько добротных отрезков за всю карьеру у Рэшфорда наберётся.
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По сути в пустую свою карьеру руинят все игроки Мю сейчас. Команда не борется ни за что. Игры нет. Прогресса нет
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Как раз с ним все в порядке. Стабильно никакой, с редкими всплесками, когда он не в порядке.
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Ответ phantom_payne
Его талант слишком преувеличен!
Талант есть, это видят и видели специалисты. Но его одного мало, его необходимо развивать и поддерживать, вот этого и нет.
Поэтому Ширер по сути удивляется, почему человек, так ярко проявивший себя в прошлом сезоне, так бледен в этом. Пытается нащупать причины явления. Понятно, что Рэшфорд не Балоттели, но что у него в голове и на душе(!?)
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У него скоро выборы
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Ничего страшного, Антони начал бить рекорды результативности.
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Вот меня удивляет иное - я вижу что раз в три сезона, когда пора переподписывать контракт, депутат встаёт с печки, забивает 20 голов, получает контракт и лезет обратно на печку. И потом ведёт себя как типичный черный рэпер, как Погба или Марсиаль. И ему это сходит с рук. Просто в голове не укладывается, что все эти Ширеры и Линекеры продолжают искать корень всех бед в других местах.
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Ответ Дядя ТУРА
По сути в пустую свою карьеру руинят все игроки Мю сейчас. Команда не борется ни за что. Игры нет. Прогресса нет
Очевидно, что это ответственность Тен Хага, он не смог (как не тяжело это признавать(
Его обязанность склеивать игроков и их взаимодействия на поле, создавать синергию внутри команды. На сейчас МЮ это разобранность, отдельные матчи скорее исключение. Тен Хаг в Аяксе создал Команду из молодых, голодных ребят, в основном из системы клуба. Как и своё время Пеп придя в Барселону, как и Сэр Алекс умело встроил "Класс-92" в общую структуру.
К сожалению покупка каких бы то ни было звёзд не даёт никаких гарантий построения игры и команды. Вот здесь то и нужен Тренер, и все кто поддерживает его на его пути.
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В первую очередь виноват тренерский штаб. Играют, по сути, без тренера.
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Да какой талант, господи. Ему повезло, что он играет в мю и его жестко распиараили, по факту, выдает половину хорошего сезона, а потом целый сезон играет ужасно. Он в АПЛ ни разу 20 голов не пробивал за сезона и вряд ли уже когда-то пробьет. Вся эта возня с воспитанниками до добра не доводит, могли бы слить в ПСЖ за хорошие деньги, но отказались, он же воспитанник... Пусть лучше к выборам готовится, депутат. А так, это уэлбек 2.0, чуть улучшенная версия
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Ответ LightWithin
Талант есть, это видят и видели специалисты. Но его одного мало, его необходимо развивать и поддерживать, вот этого и нет. Поэтому Ширер по сути удивляется, почему человек, так ярко проявивший себя в прошлом сезоне, так бледен в этом. Пытается нащупать причины явления. Понятно, что Рэшфорд не Балоттели, но что у него в голове и на душе(!?)
Экспертам со спортса все давно понятно. Контракт и т.д.
А Ширер просто делает вид что непонятно.
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тен хаг теперь как Фергюссон вина раздаёт теперь пускай бутсой по башке Рэшфорду даст может поможет и он заиграет
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Надеюсь Беррада и ко отправят этого дровосека куда нить в Ноттингем
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Возможно в ближайшее время увидим радикальное решение от нового руководства МЮ в отношении таких игроков как Рэшфорд.
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Ответ phantom_payne
Его талант слишком преувеличен!
Талант есть, но отсутствует футбольный интеллект.
Часто принимает неверные решения на поле
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