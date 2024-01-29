Ширер о ситуации с Рэшфордом: «Что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с «МЮ». Он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую»

Алан Ширер прокомментировал ситуацию с Маркусом Рэшфордом.

Нападающий « » пропустил игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе.

Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».

«Если это внутреннее дело, можно подумать, что что-то случилось. обладает огромным талантом. Мы видели, как его наказывали в прошлом сезоне, когда он опоздал на встречу перед игрой, но сейчас что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с клубом.

Он не должен продолжать это делать, он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую, потому что это неправильно. Ему нужен сильный контроль, человек, который скажет ему, что в конце карьеры он будет очень жалеть, если продолжит это делать.

Нельзя продолжать это делать, нужно разобраться сейчас. Тридцать голов в прошлом сезоне, четыре в этом. Когда я вижу, как он играет, кажется, что на его плечах весь мир, поэтому нужно разобраться сейчас. Он действительно не может с этим справиться», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире BBC.