Ширер о ситуации с Рэшфордом: «Что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с «МЮ». Он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую»
Алан Ширер прокомментировал ситуацию с Маркусом Рэшфордом.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» пропустил игру против «Ньюпорта» в Кубке Англии из-за болезни. В среду его видели в ночном клубе.
Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг прокомментировал ситуацию так: «Это внутреннее дело, и я с ним разберусь».
«Если это внутреннее дело, можно подумать, что что-то случилось. Маркус Рэшфорд обладает огромным талантом. Мы видели, как его наказывали в прошлом сезоне, когда он опоздал на встречу перед игрой, но сейчас что-то явно не так – либо у него дома, либо в его отношениях с клубом.
Он не должен продолжать это делать, он не должен продолжать растрачивать свой талант впустую, потому что это неправильно. Ему нужен сильный контроль, человек, который скажет ему, что в конце карьеры он будет очень жалеть, если продолжит это делать.
Нельзя продолжать это делать, нужно разобраться сейчас. Тридцать голов в прошлом сезоне, четыре в этом. Когда я вижу, как он играет, кажется, что на его плечах весь мир, поэтому нужно разобраться сейчас. Он действительно не может с этим справиться», – сказал бывший нападающий сборной Англии в эфире BBC.
Поэтому Ширер по сути удивляется, почему человек, так ярко проявивший себя в прошлом сезоне, так бледен в этом. Пытается нащупать причины явления. Понятно, что Рэшфорд не Балоттели, но что у него в голове и на душе(!?)
Его обязанность склеивать игроков и их взаимодействия на поле, создавать синергию внутри команды. На сейчас МЮ это разобранность, отдельные матчи скорее исключение. Тен Хаг в Аяксе создал Команду из молодых, голодных ребят, в основном из системы клуба. Как и своё время Пеп придя в Барселону, как и Сэр Алекс умело встроил "Класс-92" в общую структуру.
К сожалению покупка каких бы то ни было звёзд не даёт никаких гарантий построения игры и команды. Вот здесь то и нужен Тренер, и все кто поддерживает его на его пути.
А Ширер просто делает вид что непонятно.
Часто принимает неверные решения на поле