«Ман Сити» следит за Алонсо на случай ухода Гвардиолы в 2025-м. «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария» тоже интересуются тренером «Байера»
Названы 4 европейских клуба, которые следят за Хаби Алонсо.
Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле».
Помимо мерсисайдцев, интерес к тренеру «Байера» проявляют «Реал» и «Бавария». «Манчестер Сити» тоже следит за работой Алонсо – на тот случай, если Пеп Гвардиола не продлит контракт, действующий до 2025 года. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.
«Байер» под руководством Алонсо занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков после 19 туров. Клуб из Леверкузена опережает «Баварию» на 2 балла.