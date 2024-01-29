«Ман Сити» следит за Алонсо на случай ухода Гвардиолы в 2025-м. «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария» тоже интересуются тренером «Байера»

Названы 4 европейских клуба, которые следят за Хаби Алонсо.

Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в « ».

Помимо мерсисайдцев, интерес к тренеру « » проявляют « » и « ». « » тоже следит за работой Алонсо – на тот случай, если Пеп Гвардиола не продлит контракт, действующий до 2025 года. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.

«Байер» под руководством Алонсо занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков после 19 туров. Клуб из Леверкузена опережает «Баварию» на 2 балла.