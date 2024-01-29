«Ман Сити» следит за Алонсо на случай ухода Гвардиолы в 2025-м. «Ливерпуль», «Реал» и «Бавария» тоже интересуются тренером «Байера»

Теги Бавария Байер Ливерпуль Хаби Алонсо Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига Пеп Гвардиола Гильем Балаге Футбол

Названы 4 европейских клуба, которые следят за Хаби Алонсо.

Ранее стало известно, что испанский специалист является одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу в «Ливерпуле». 

Помимо мерсисайдцев, интерес к тренеру «Байера» проявляют «Реал» и «Бавария». «Манчестер Сити» тоже следит за работой Алонсо – на тот случай, если Пеп Гвардиола не продлит контракт, действующий до 2025 года. Об этом сообщает журналист Гильем Балаге.

«Байер» под руководством Алонсо занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков после 19 туров. Клуб из Леверкузена опережает «Баварию» на 2 балла. 

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11 комментариев
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Надо клонировать его в 5-6 экз., а то всем не хватит.
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Все следят за Алонсо 👀 так и представил себе его - за этим кустом Барса, за гаражом Ливер, на дереве с биноклем Сити, а в доме скрытые камеры от Баварии. Алонсо нигде не скрыться 🙈
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В понедельник и четверг Сити, во вторник и пятницу Реал, в среду и воскресенье Ливерпуль, а в субботу Бавария: одного дня для них достаточно.
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Не пойдет он в Барсу, бывший игрок Реала же. Сначала Ливер или Баварию потренирует, потом в Реал уже
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Алонсо нарасхват
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Алонсо нужно уходить после этого сезона, когда его акции на пике и спрос соответствующий.Не верю что Байер выдаст 2 такой же сезон
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Какой же дефицит достойных коучей в футболе сейчас. Время открывать новые таланты и идти на риски.
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Борсеглорцы держат юные кулачки - авось пеп вернется второе чудо сотворить
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Ответ LightWithin
Все следят за Алонсо 👀 так и представил себе его - за этим кустом Барса, за гаражом Ливер, на дереве с биноклем Сити, а в доме скрытые камеры от Баварии. Алонсо нигде не скрыться 🙈
Да-да, у меня от статьи тоже осталось впечатление что за Хаби ходят усатые персонажи с поднятыми воротниками и надвинутыми кепками, фотографируют как он делает космические передачи на тренировках а потом проявляют пленку под красным светом в ванной.
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Ответ LightWithin
Все следят за Алонсо 👀 так и представил себе его - за этим кустом Барса, за гаражом Ливер, на дереве с биноклем Сити, а в доме скрытые камеры от Баварии. Алонсо нигде не скрыться 🙈
И ещё в подвале наверняка есть условный Мю или Реал (хоть они и продлили Карло)
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