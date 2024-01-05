«Бавария» решила назначить Алонсо в будущем, в Тухеле сомневаются. Хаби хочет поработать с мюнхенцами, «Реалом» и «Ливерпулем» в ходе карьеры (Relevo)
«Бавария» хочет назначить Хаби Алонсо тренером, утверждает Relevo.
По данным источника, руководство мюнхенского клуба впечатлено работой, которую 42-летний испанец проделывает в «Байере», и хотят, чтобы он сменил Томаса Тухеля на посту главного тренера.
Дело не только в результатах, которых Алонсо добился в этом сезоне. «Баварию» также привлекают его методы и знание клуба, в котором он провел последние три года карьеры. Еще «Бавария» хочет воспользоваться тем, что «Реал Мадрид», еще один фаворит в борьбе за Хаби, продлил контракт с Карло Анчелотти до 2025 года.
Алонсо привлекает идея о продолжении карьеры в Бундеслиге. Одна из его целей – поработать во всех трех топ-клубах, где он играл. Это «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль».
Время назначения будет зависеть от результатов команды, но в «Баварии» уже сейчас сомневаются в Тухеле. Томас потерял доверие некоторых членов совета директоров. Его имиджу повредили болезненные поражения – 1:2 в Кубке Германии от «Саарбрюкена» из 3-го дивизиона и 1:5 от «Байера» в чемпионате.
Чтобы изменить отношение к себе, Тухелю нужно выиграть Бундеслигу и хорошо выступит в Лиге чемпионов.
Однако, что бы ни случилось в будущем, назначение Хаби Алонсо уже внесено в планы «Баварии». Отмечается, что июнь станет ключевым месяцем для решения этого вопроса.
«Байер» – единственная команда без поражений в топ-5 лиг Европы. У команды Алонсо 22 победы и 3 ничьих в этом сезоне.
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