Райт об уходе Клоппа: «Он вписал свое имя в культуру «Ливерпуля» и выиграл все. Юрген выглядел усталым – это очень печально»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Иан Райт Футбол

Иан Райт высказался обуходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».

Главный тренер «красных» покинет свой пост по окончании сезона. 

«Когда они назначали его, они нацелились на то, чтобы вернуть «Ливерпуль» на вершину таблицы. То, что он сделал, поразительно. 

Ему потребовалось три года, чтобы добиться успеха, выиграть свой первый трофей, но он сделал это, вписал свое имя в культуру «Ливерпуля» и выиграл все.

Это был печальный день, мне было очень грустно. Люди говорят, что я скрытый фанат «Ливерпуля», и если шок и грусть говорят, что я скрытый фанат, то так оно и есть, потому что мне было очень грустно слышать эту новость. 

Смотря его обращение, ты ему веришь. Он упомянул об истощении и усталости, он выглядел усталым. Это очень печально», – сказал бывший нападающий «Арсенала».

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