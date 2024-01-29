Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие»
Юрген Клопп призвал болельщиков на некоторое время забыть о его скором уходе.
Вчера «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 5:2 в 1/16 финала Кубка Англии. Это была первая игра «красных» после того, как Клопп объявил, что покинет клуб по окончании сезона.
«Было здорово, что болельщики проявили свою любовь ко мне, и нам нужна атмосфера на поле. Нам нужно, чтобы зрители не думали о тренере.
Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие – это то, чего мы хотим, и следующий шанс будет в среду», – сказал Клопп в эфире BBC.
Юрген Клопп: «Сказал не петь про меня во время матча. Люди уже не слушаются!»
Тут скорее наоборот игроки Ливерпуля взбодриться на фоне новости об уходе Клоппа, а так как он ещё здесь и никуда не ушёл, мотивации отлынивать точно не будет.