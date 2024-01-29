Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Норвич Сити Футбол

Юрген Клопп призвал болельщиков на некоторое время забыть о его скором уходе.

Вчера «Ливерпуль» разгромил «Норвич» со счетом 5:2 в 1/16 финала Кубка Англии. Это была первая игра «красных» после того, как Клопп объявил, что покинет клуб по окончании сезона. 

«Было здорово, что болельщики проявили свою любовь ко мне, и нам нужна атмосфера на поле. Нам нужно, чтобы зрители не думали о тренере.

Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие – это то, чего мы хотим, и следующий шанс будет в среду», – сказал Клопп в эфире BBC.

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5 комментариев
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Ответ football.in.kg
Тяжело будет с Челси, который попытается использовать эту историю в свою пользу. Клопп правильно говорит, нужно забыть
Как Челси может использовать эту историю в свою пользу?
Тут скорее наоборот игроки Ливерпуля взбодриться на фоне новости об уходе Клоппа, а так как он ещё здесь и никуда не ушёл, мотивации отлынивать точно не будет.
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Ответ Montenegro Serbian
Как Челси может использовать эту историю в свою пользу? Тут скорее наоборот игроки Ливерпуля взбодриться на фоне новости об уходе Клоппа, а так как он ещё здесь и никуда не ушёл, мотивации отлынивать точно не будет.
Давление на Ливерпуль, на игроков, не говоря про самого Юргена. Фокус, концентрация распыляется. С этим тоже нужно что-то делать. Как говорит Клопп, забыть.
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Верим и надеемся на пару чашек в конце сезона !)
+1
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Тяжело будет с Челси, который попытается использовать эту историю в свою пользу. Клопп правильно говорит, нужно забыть
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И тут умница Клопп сыграл во баллонов благо клуба. В оставшихся матчах игроки будут биться за него, потому что по-настоящему уважают и любят его, а болельщики неистово гнать Команду вперёд, в благодарность того, что Клопп сделал для клуба, и в понимании того, что это возможно последние возможности увидеть любимого тренера ❤️
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