Клопп об уходе из «Ливерпуля»: «Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие»

Юрген Клопп призвал болельщиков на некоторое время забыть о его скором уходе.

Вчера « » разгромил « » со счетом 5:2 в 1/16 финала Кубка Англии. Это была первая игра «красных» после того, как Клопп объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

«Было здорово, что болельщики проявили свою любовь ко мне, и нам нужна атмосфера на поле. Нам нужно, чтобы зрители не думали о тренере.

Нам нужно забыть об этом на некоторое время и биться с каждым соперником как сумасшедшие – это то, чего мы хотим, и следующий шанс будет в среду», – сказал Клопп в эфире BBC.

Юрген Клопп: «Сказал не петь про меня во время матча. Люди уже не слушаются!»