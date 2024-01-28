«Клоппа просят назначить в «Барсу», но за первые 3 сезона в «Ливерпуле» он ничего не выиграл. Хави после 2 лет уже чемпион Испании». Кросас о тренерах

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Барселона Хави Ла Лига Марк Кросас Футбол

Марк Кросас считает, что Хави подвергается незаслуженной критике.

«Сегодня люди хвалят Клоппа, просят назначить его в «Барселону».

Клопп за 9 лет выиграл АПЛ и Лигу чемпионов (плюс домашние кубки), но трофеев не было в 6 сезонах. За первые три сезона он ничего не выиграл.

Хави провел в клубе чуть больше двух лет и является действующим чемпионом Испании.

Да, «Барселона» в плохой ситуации, уровень неуверенности вызывает тревогу, и решение Хави, безусловно, оптимально и для него, и для его клуба.

Дискурс о «Барсе» и ее окружении рушится сам по себе. Мы говорим о ценностях и ДНК, но в то же время ставим во главу угла результаты, а попутно продолжаем уничтожать легенд клуба.

Годами они позорно хранили молчание из-за преследования своих интересов и кумовства, позволяя разрушать клуб изнутри, а сегодня высмеивают тех, кто утверждает, что работает в «строящейся» команде. Они виновны не меньше, если не больше», – написал выпускник академии «блауграны».

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40 комментариев
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Легенда Волги выдает базу.
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-2
+32
Он правда считает, что выиграть АПЛ с Ливерпулем и выиграть Ла Лигу с Барселоной это одно и то же?
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+29
Ответ Великий Алонсо
Клопп не пойдёт работать в женский футбольный клуб.
Уже он сказал что Реал не возглавит?
+27
-13
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Легенда Волги
+14
-3
+11
Ответ sema mixajlov
Он правда считает, что выиграть АПЛ с Ливерпулем и выиграть Ла Лигу с Барселоной это одно и то же?
Хави выиграл Ла Лигу полгода назад, а сейчас вон какой срыв словил.
А вы считаете тренировать Барсу и Ливерпуль одно и то же? Напомню что сейчас Ливерпуль даже не играет в ЛЧ из-за результатов прошлого сезона, и как бы ок типа. Клопп крутой
+10
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+9
Ответ sema mixajlov
Он правда считает, что выиграть АПЛ с Ливерпулем и выиграть Ла Лигу с Барселоной это одно и то же?
Вообще Хави действительно был не плох в Барсе. И смог выиграть Ла Лигу у Реала. Но давление в Барселоне, в Реале невероятно сильно.
Зидана критиковали даже после 3 лч подряд. Такому никому не удавалось, но болельщикам всегда мало. И нужны трофеи, так ещё, чтобы команда давила всех подряд в каждой игре. Такого не бывает.
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+7
Только вот в апл конкуренция за чемпионство на порядок выше,а не две с половиной команды,как в примере
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Вообще-то Кросас играл за нижегородскую Волгу!
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Ясно, Клопп физрук, Хави топ.
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Думаю хави был бы ниже 10 строчки в АПЛ со своей Барселоной)
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Щас бы тренера Хави сравнивать с Клоппом
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но за первые 3 сезона в «Ливерпуле» он ничего не выиграл. - ...и? Спорить об уровне Хави и Клоппа, думаю, не имеет смысла.
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Ответ sema mixajlov
Он правда считает, что выиграть АПЛ с Ливерпулем и выиграть Ла Лигу с Барселоной это одно и то же?
Также продолжу. Сейчас хвалят Анчелотти, но мало кто знает, что в прошлом году уже ему искали замену. Если бы не кубок Испании, возможно новый тренер у Реала появился бы ещё прошлым летом.
А сейчас все изменилось, теперь говорят, что Анчелотти останется ещё на пару сезонов и Бразилии он уже не нужен.

Поэтому Реал и Барса и близко не Ливерпуль. И Клопп в нынешней Барсе не сможет ничего показать. Люди не понимают, что она уже середняк.
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Ответ Melissa Parker
Дер Шпигел немецкой газетенкой доказанно же все
Вот бы еще в тюрьму сажали на основании че там газетенка написала?
Витян, по делу есть че
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Ответ Боддисатва13
Только вот в апл конкуренция за чемпионство на порядок выше,а не две с половиной команды,как в примере
ага, у них конкуренция на 10 команда а 5 лет уже берет бывший тренер Барселоны!)
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Ответ Melissa Parker
А какая разница какое судейство в Ла Лиге Так как судьи убивали Ливерпуль в АПЛ ни одну команду в мире не убивали
Ну такое. А ты снова Клопа полюбил или че, я не пойму. Будешь защищать его от промадрицких если в Барсу пойдет?
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Ответ Великий Алонсо
Клопп не пойдёт работать в женский футбольный клуб.
так его в реал мадрид никто и не завёт
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Ответ ДедаДома.нет
Думаю хави был бы ниже 10 строчки в АПЛ со своей Барселоной)
Комментарий удален пользователем
Проблема барсы в том ,что она 10 лет была сильнейшим клубом мира , это очень долго . Эти парни выигровали все что можно и показывали очень красивый футбол. А сейчас то поколение ушло , а новых воспитанников сравнивают с Хави и Иньстой , Месси .
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