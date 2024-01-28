«Клоппа просят назначить в «Барсу», но за первые 3 сезона в «Ливерпуле» он ничего не выиграл. Хави после 2 лет уже чемпион Испании». Кросас о тренерах

Марк Кросас считает, что Хави подвергается незаслуженной критике.

«Сегодня люди хвалят Клоппа, просят назначить его в «Барселону».

за 9 лет выиграл и Лигу чемпионов (плюс домашние кубки), но трофеев не было в 6 сезонах. За первые три сезона он ничего не выиграл.

Хави провел в клубе чуть больше двух лет и является действующим чемпионом .

Да, «Барселона» в плохой ситуации, уровень неуверенности вызывает тревогу, и решение Хави, безусловно, оптимально и для него, и для его клуба.

Дискурс о «Барсе» и ее окружении рушится сам по себе. Мы говорим о ценностях и ДНК, но в то же время ставим во главу угла результаты, а попутно продолжаем уничтожать легенд клуба.

Годами они позорно хранили молчание из-за преследования своих интересов и кумовства, позволяя разрушать клуб изнутри, а сегодня высмеивают тех, кто утверждает, что работает в «строящейся» команде. Они виновны не меньше, если не больше», – написал выпускник академии «блауграны».

Хави про уход Клоппа: «Я полон энергии». Спустя день он объявил, что уйдет летом