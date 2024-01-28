«Клоппа просят назначить в «Барсу», но за первые 3 сезона в «Ливерпуле» он ничего не выиграл. Хави после 2 лет уже чемпион Испании». Кросас о тренерах
Марк Кросас считает, что Хави подвергается незаслуженной критике.
«Сегодня люди хвалят Клоппа, просят назначить его в «Барселону».
Клопп за 9 лет выиграл АПЛ и Лигу чемпионов (плюс домашние кубки), но трофеев не было в 6 сезонах. За первые три сезона он ничего не выиграл.
Хави провел в клубе чуть больше двух лет и является действующим чемпионом Испании.
Да, «Барселона» в плохой ситуации, уровень неуверенности вызывает тревогу, и решение Хави, безусловно, оптимально и для него, и для его клуба.
Дискурс о «Барсе» и ее окружении рушится сам по себе. Мы говорим о ценностях и ДНК, но в то же время ставим во главу угла результаты, а попутно продолжаем уничтожать легенд клуба.
Годами они позорно хранили молчание из-за преследования своих интересов и кумовства, позволяя разрушать клуб изнутри, а сегодня высмеивают тех, кто утверждает, что работает в «строящейся» команде. Они виновны не меньше, если не больше», – написал выпускник академии «блауграны».
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А вы считаете тренировать Барсу и Ливерпуль одно и то же? Напомню что сейчас Ливерпуль даже не играет в ЛЧ из-за результатов прошлого сезона, и как бы ок типа. Клопп крутой
Зидана критиковали даже после 3 лч подряд. Такому никому не удавалось, но болельщикам всегда мало. И нужны трофеи, так ещё, чтобы команда давила всех подряд в каждой игре. Такого не бывает.
А сейчас все изменилось, теперь говорят, что Анчелотти останется ещё на пару сезонов и Бразилии он уже не нужен.
Поэтому Реал и Барса и близко не Ливерпуль. И Клопп в нынешней Барсе не сможет ничего показать. Люди не понимают, что она уже середняк.
Витян, по делу есть че