Нойер о Клоппе в «Баварии»: «Не думаю, что клуб против. Юргена уважают игроки, он очень хороший тренер и мог бы однажды тут поработать»

Теги Бавария Мануэль Нойер Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Футбол

Болельщик спросил у Мануэля Нойера, может ли Юрген Клопп возглавить «Баварию».

«Считаю, это от него зависит. Не думаю, что «Бавария» имеет что-то против этого. Юрген – известный, очень хороший, опытный, тактически грамотный тренер, который пользуется огромным уважением у всех футболистов и спортсменов. Я думаю, что он определенно является потенциальным кандидатом и мог бы однажды поработать в «Баварии».

Захочет ли он этого – его дело, конечно. Может, он сперва хочет отдохнуть. Может, он уже вообще не хочет работать в ежедневном режиме – могу представить, что однажды он может возглавить национальную сборную. Конечно, в основном это от него зависит», – заявил голкипер мюнхенцев.

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8 комментариев
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Нормальная такая в Баварии атмосфера перед плей-офф ЛЧ. Тухель в открытую заявляет, что не против уехать в Испанию. Капитан клуба прямо говорит, что все были бы рады приходу другого тренера. В такой обстановке и чемпионат слить могут
+22
-1
+21
Атмосфера способствует чемпионству Байера)) тем лучше
+6
0
+6
Представляю как Нойер совершенно спокойно игнорирует Тухеля, а то и позволяет себе колкости в адрес тренера при всех, в раздевалке/на базе и наоборот от Тухеля к Нойеру. Атмосфера токсиковатая (не уверен что есть такое слово).
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Фанаты Боруссии Дортмунд так не думают
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Клопп и Алонсо, два лакомых кусочка на лето у топ клубов, дилемма однако. Клопп это уже железобетонный топ, который в любую команду привнесёт кардинальные изменения. Хаби Алонсо азартен, мотивирован, идёт на серии 30 игр без поражения, всего с 3-4 ничьими, игра симпатичная. Тут нужно тянуть жребий, кого вытащил тот и тренер. В данном случае про Баварцев говорю. Но скорее всего, Хаби будет сменщиком Клоппа в Ливере этим летом
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Нормальная такая в Баварии атмосфера перед плей-офф ЛЧ. Тухель в открытую заявляет, что не против уехать в Испанию. Капитан клуба прямо говорит, что все были бы рады приходу другого тренера. В такой обстановке и чемпионат слить могут
Кльопп сказал минимум не будет тренировать
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Ответ Анвар
Кльопп сказал минимум не будет тренировать
Что не будет? Минимум?
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