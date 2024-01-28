Нойер о Клоппе в «Баварии»: «Не думаю, что клуб против. Юргена уважают игроки, он очень хороший тренер и мог бы однажды тут поработать»

Болельщик спросил у Мануэля Нойера, может ли Юрген Клопп возглавить «Баварию».

«Считаю, это от него зависит. Не думаю, что « » имеет что-то против этого. Юрген – известный, очень хороший, опытный, тактически грамотный тренер, который пользуется огромным уважением у всех футболистов и спортсменов. Я думаю, что он определенно является потенциальным кандидатом и мог бы однажды поработать в «Баварии».

Захочет ли он этого – его дело, конечно. Может, он сперва хочет отдохнуть. Может, он уже вообще не хочет работать в ежедневном режиме – могу представить, что однажды он может возглавить национальную сборную. Конечно, в основном это от него зависит», – заявил голкипер мюнхенцев.

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