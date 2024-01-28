«Ливерпуль» будет искать нового тренера при помощи анализа статистики – так назначили Клоппа в 2015-м. Юрген не будет участвовать в процессе

«Ливерпуль» определится с новым главным тренером на основе анализа данных.

В пятницу объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

По информации The Times, при поиске нового главного тренера «Ливерпуль» планирует применить тот же подход, что и при назначении Клоппа в 2015 году. Он основан на анализе статистики, который позволит выявить наиболее предпочтительных кандидатов. Отмечается, что такой метод лежит в основе большинства решений по подбору персонала, принятых Fenway Sports Group (FSG), владеющей « » с 2010 года.

Сообщается, что процесс поиска кандидатов возглавит глава FSG Майк Гордон, директор «Ливерпуля» по исследованиям Уилл Спирман также будет оказывать влияние на процесс. Сам Клопп не будет участвовать в поиске.

Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит

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