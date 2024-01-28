«Ливерпуль» будет искать нового тренера при помощи анализа статистики – так назначили Клоппа в 2015-м. Юрген не будет участвовать в процессе

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

«Ливерпуль» определится с новым главным тренером на основе анализа данных.

В пятницу Юрген Клопп объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

По информации The Times, при поиске нового главного тренера «Ливерпуль» планирует применить тот же подход, что и при назначении Клоппа в 2015 году. Он основан на анализе статистики, который позволит выявить наиболее предпочтительных кандидатов. Отмечается, что такой метод лежит в основе большинства решений по подбору персонала, принятых Fenway Sports Group (FSG), владеющей «Ливерпулем» с 2010 года.

Сообщается, что процесс поиска кандидатов возглавит глава FSG Майк Гордон, директор «Ливерпуля» по исследованиям Уилл Спирман также будет оказывать влияние на процесс. Сам Клопп не будет участвовать в поиске.

Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит

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13 комментариев
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Чисто статистически Пеп лучший вариант. Самый стабильный тренер последних лет.
Могут не тратить время и зарплату на сбор данных.
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Назначат Тен Хага, у него самый высокий процент побед после Фергюсона
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Можно не тратить ни время, ни ресурсы. Хаби Алонсо сама очевидность!
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Какая статистика нужна была, чтобы назначить свободного тренера, который прервал гегемонию Баварии в БЛ и играл в финале ЛЧ? Смешно про статистику какую-то читать, если честно.
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Берите Мостового, он ни одного матча как тренер не проиграл, топовая статистика!
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Комментарий удален пользователем
Через опрос на Спортсру, тут самые компетентные эксперты
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Искусственный интеллект в помощь.
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Надо норм тренера чтобы в Ливерпуль приходили топ игроки ,а не лавочники из Аякса
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Канчельскиса!
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На основе анализа статистики будет назначен турецкий тренер Тараканн.
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Ответ igls54
Искусственный интеллект в помощь.
Комментарий удален модератором
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