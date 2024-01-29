Наби Кейта об уходе Клоппа из «Ливерпуля»: «У меня на глазах выступили слезы. Считаю Юргена своим отцом»
Наби Кейта эмоционально отреагировал на новость об уходе Юргена Клоппа из «Ливерпуля».
Главный тренер «красных» покинет свой пост по окончании сезона.
«Меня нет в соцсетях, но когда мне сказали об этом, у меня на глазах выступили слезы. Он привел меня в «Ливерпуль» как своего сына, и я считаю его своим отцом.
Я желаю ему всего наилучшего до конца его жизни. Я постараюсь написать ему позже. Такова жизнь, я поработал с ним и не был разочарован. Мы выиграли трофеи», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля», выступающий за «Вердер».