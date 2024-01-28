Клопп о 5:2 с «Норвичем»: «4 гола «Ливерпуля» организовали выпускники академии – это классно. Второй мяч соперника – выдающийся»
Юрген Клопп доволен тем, что воспитанники «Ливерпуля» помогли обыграть «Норвич».
«Хорошая кубковая игра. У «Норвича» были свои моменты, он забил прекрасные голы и хорошо сыграл. Второй гол действительно выдающийся.
И наши голы получились отличными. Мы хорошо играли с самого начала. Четыре из пяти забитых мячей организовали выпускники академии – это классно. Так что от матча только позитивные эмоции.
Было приятно видеть, как фанаты выражают свою любовь ко мне, нам нужна такая атмосфера на поле. Нам нужна поддержка толпы – а игрокам надо не думать о тренере. Нам нужно забыть обо всем этом на некоторое время и выходить на каждого соперника с сумасшедшим настроем. Именно этого мы и хотим – и новая возможность будет у нас в среду», – сказал в эфире ITV главный тренер «Ливерпуля», объявивший об уходе из команды по окончании сезона.
Забудешь тут, когда об этом из каждого журналистского оборота льётся