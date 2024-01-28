Мичел об интересе «Барселоны»: «Хави и есть «Барса». У меня с «Жироной» контракт до 2026-го»

Тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».

Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Сообщалось, что находится в списке кандидатов на пост главного тренера.

«Я тренирую «Жирону». У меня контракт до 2026 года, а Хави знает «Барселону» лучше всех. Хави – это и есть «Барса», – сказал Мичел.

«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход