Мичел об интересе «Барселоны»: «Хави и есть «Барса». У меня с «Жироной» контракт до 2026-го»
Тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».
Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.
Сообщалось, что Санчес находится в списке кандидатов на пост главного тренера.
«Я тренирую «Жирону». У меня контракт до 2026 года, а Хави знает «Барселону» лучше всех. Хави – это и есть «Барса», – сказал Мичел.
«Тренировать «Барсу» невыносимо, жестоко». Хави объясняет уход
ну а кто хочет там работать? денег нет, результаты просят сразу, состав средний, фанаты дикие
Хави вроде еще не все рекорды побил…
Далеко не факт! Подороже - это безусловно, а вот посильнее - это вряд ли...