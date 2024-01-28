Мичел об интересе «Барселоны»: «Хави и есть «Барса». У меня с «Жироной» контракт до 2026-го»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Мичел Санчес Футбол

Тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал интерес со стороны «Барселоны».

Напомним, после вчерашнего поражения от «Вильярреала» (3:5) Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании сезона.

Сообщалось, что Санчес находится в списке кандидатов на пост главного тренера.

«Я тренирую «Жирону». У меня контракт до 2026 года, а Хави  знает «Барселону» лучше всех. Хави – это и есть «Барса», – сказал Мичел.

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6 комментариев
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Деликатно отшил Лапорту)
ну а кто хочет там работать? денег нет, результаты просят сразу, состав средний, фанаты дикие
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Мдааа, теперь в Барсу фиг кого заманишь, хотя одного лысого шарлатана из Манчестера трудности не пугают, плюс игрок из Аякса есть, может стоит его пригласить…
Хави вроде еще не все рекорды побил…
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Лучше, богаче и спокойнее принять какой нибудь Вулверхэмптон для начала. Там и с уважением будет порядок при любом результате
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Ответ Tamerlan Kapashev
Деликатно отшил Лапорту) ну а кто хочет там работать? денег нет, результаты просят сразу, состав средний, фанаты дикие
Состав у Барсы явно посильнее, чем у Жироны. При правильно поставленной игре, борьба за Ла Лигу будет в новом сезоне.
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Ответ Vikeif
Состав у Барсы явно посильнее, чем у Жироны. При правильно поставленной игре, борьба за Ла Лигу будет в новом сезоне.
"...Состав у Барсы явно посильнее, чем у Жироны..."
Далеко не факт! Подороже - это безусловно, а вот посильнее - это вряд ли...
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