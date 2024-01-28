Депутат Журова об отстранении российских команд: «Многие в УЕФА с удовольствием бы все поменяли, но давят спонсоры и все остальные. Они хотят, чтобы россиян забанили на сто лет вперед? Так нельзя»

Светлана Журова отреагировала на слова главы УЕФА об отстранении россиян.

Ранее Александер Чеферин выразил свою позицию по отстранению российских команд от международных турниров: «Бан России будет действовать, пока конфликт продолжается. Жаль спортсменов, они жертвы. От России давления нет, только от другой стороны».

«Об этом же говорит и Томас Бах (президент МОК – Sports.ru), пригрозив, чтобы на них перестали давить, что они сделали все, что возможно. Что еще они хотят? Чтобы россиян забанили на сто лет вперед? Такого же требуют, это перебор. Уже и рукопожатия скоро отменят, еще что-нибудь.

Так нельзя. В УЕФА много людей, которые с удовольствием бы все поменяли, но у них такой возможности нет, потому что на них и правда сильно давят – и спонсоры, и все остальные», – сказала депутат Госдумы.