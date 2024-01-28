Фаулер предложил переименовать трибуну «Энфилда» The Kop в честь Клоппа на его последний матч – The Klopp

Теги Энфилд Ливерпуль Робби Фаулер премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Робби Фаулер предложил переименовать трибуну «Энфилда» в честь Юргена Клоппа.

«Клопп останется в памяти как величайший тренер «Ливерпуля», и я призываю клуб переименовать самую известную трибуну [The Kop] в футболе в The Klopp во время его последней игры на «Энфилде», – написал экс-игрок мерсисайдцев в колонке для Mirror.

Напомним, ранее Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

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8 комментариев
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Да, он это заслужил.
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И тратить много не надо проста две буквы добавить и все )))
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Как будет звучать и Клоп и Коп
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Юрген Клопп останется не только именем на трибуне, но и, уверен, героем кричалок и песен, слагаемых фанатами "Красных". Великая личность мирового масштаба.
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The Klopp Kop
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Ответ Капибарбер
Тогда нужно Сантьяго Бернабеу переименовывать в Виктор Кашшай
Гура хоть и на новом аккаунте, а повадки всё те же.
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