Фаулер предложил переименовать трибуну «Энфилда» The Kop в честь Клоппа на его последний матч – The Klopp

Робби Фаулер предложил переименовать трибуну «Энфилда» в честь Юргена Клоппа.

«Клопп останется в памяти как величайший тренер «Ливерпуля», и я призываю клуб переименовать самую известную трибуну [The Kop] в футболе в The Klopp во время его последней игры на «Энфилде», – написал экс-игрок мерсисайдцев в колонке для Mirror.

Напомним, ранее Клопп объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона.

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