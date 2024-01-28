Хави решил уйти из «Барсы» после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании, боссы клуба просили его остаться. Тренер отказался от зарплаты за последний год по контракту

Хави решил покинуть «Барселону» после поражения в Суперкубке Испании от «Реала».

Напомним, после вчерашнего поражения в 22-м туре Ла Лиги от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «Барселоны» объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

По информации Mundo Deportivo, Хави решил уйти из «Барселоны» спустя несколько дней после поражения от « » в финале Суперкубка Испании (1:4).

На решение специалиста повлияло отсутствие прогресса с футбольной точки зрения, а также критика со стороны некоторых представителей руководства «Барселоны».

Отмечается, что Хави планировал объявить об этом несколько дней назад, но его ближайшее окружение убедило его не делать этого, рассчитывая на выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании. Однако в 1/4 финала каталонцы уступили «Атлетику» (2:4).

Сообщается, что на экстренном совещании после поражения от « » президент «Барселоны» , вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор просили Хави не действовать сгоряча, надеясь, что он изменит решение, однако Хави настоял на своей позиции, поскольку хотел избежать дополнительного давления на команду перед следующим матчем.

Испанский специалист также не согласился на предложение Лапорты сопровождать его на пресс-конференции после матча. Во время общения Хави с прессой его сопровождали лишь члены семьи – все сотрудники «Барселоны» к тому моменту уже покинули стадион.

Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной».

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