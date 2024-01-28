Хави решил уйти из «Барсы» после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании, боссы клуба просили его остаться. Тренер отказался от зарплаты за последний год по контракту

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Хави Деку Ла Лига Кубок Испании Жоан Лапорта отставки Суперкубок Испании Рафа Юсте Футбол

Хави решил покинуть «Барселону» после поражения в Суперкубке Испании от «Реала».

Напомним, после вчерашнего поражения в 22-м туре Ла Лиги от «Вильярреала» (3:5) главный тренер «Барселоны» объявил, что покинет клуб по окончании сезона.

По информации Mundo Deportivo, Хави решил уйти из «Барселоны» спустя несколько дней после поражения от «Реала» в финале Суперкубка Испании (1:4).

На решение специалиста повлияло отсутствие прогресса с футбольной точки зрения, а также критика со стороны некоторых представителей руководства «Барселоны».

Отмечается, что Хави планировал объявить об этом несколько дней назад, но его ближайшее окружение убедило его не делать этого, рассчитывая на выход «Барселоны» в полуфинал Кубка Испании. Однако в 1/4 финала каталонцы уступили «Атлетику» (2:4).

Сообщается, что на экстренном совещании после поражения от «Вильярреала» президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Деку просили Хави не действовать сгоряча, надеясь, что он изменит решение, однако Хави настоял на своей позиции, поскольку хотел избежать дополнительного давления на команду перед следующим матчем.

Испанский специалист также не согласился на предложение Лапорты сопровождать его на пресс-конференции после матча. Во время общения Хави с прессой его сопровождали лишь члены семьи – все сотрудники «Барселоны» к тому моменту уже покинули стадион.

Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной».

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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57 комментариев
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Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной».
-----
Такие же сказки писали и про Месси, а потом выяснилось, что ему до 2025-го еще выплачивать будут))
+97
-40
+57
Ответ Эксперт Спортс
Откуда тебе знать инсайд клуба ?
Очевидно, что он бухгалтер и собственноручно санкционирует выплаты Месси
+59
-19
+40
Ответ Клирик
А зачем от зарплаты отказываться? Вроде благородно, но как-то глупо.
Решил хоть как-то помочь клубу в его тяжелом финансовом положении.
+24
-5
+19
Отказ от "зарплаты за последний год по контракту" - это же очевидно, что после ухода не будет получать зарплату. Контракт был до 2025, уйдет летом, за последний год не получит из-за раннего разрыва оного. Или он сейчас уже бесплатно работает до лета? Навряд ли.
+20
-5
+15
Ответ usman703
Одна из проблем Хави в том, что он очень эмоционален и воспринимает все близко к сердцу. Ещё Бускетс в прошлом сезоне говорил, что Хави в отличие от Пепа очень резко реагирует на ошибки игроков и кричит. И когда пошло давление на команду Хави тоже воспринял это всë близко к сердцу.
Хави еще в отличии от Пепа принимал команду совсем в руинах, я думаю Гвардиола тоже бы психовал если бы попал в такую мясорубку в начале карьеры, да любой бы почти с катушек слетел
+18
-4
+14
Ответ Дияр Анетов
Очевидно, что он бухгалтер и собственноручно санкционирует выплаты Месси
Не позорься::

https://www.sports.ru/amp/news/1115269288-barsa-do-six-por-platit-messi-zarplatu-platezhi-zakanchivayutsya-v-202/
+12
-4
+8
Команда без опорника, где лучший игрок атаки – это 16-летний Ямаль. Денег на покупки нет, боюсь представить что будет в следующем году, ведь тренера нормальный тоже вряд ли придëт
+6
-2
+4
По мужски.
+11
-7
+4
Ответ Это же я Негрейра
Ты уже реально достал своей чепухой. Только чушь несёшь, больше ничего. 😂
Его можно понять, сколько раз будучи игроками Хави и Месси унижали его любимый клуб🤣🤣🤣🤣
+4
0
+4
Ответ football.in.kg
Отказ от "зарплаты за последний год по контракту" - это же очевидно, что после ухода не будет получать зарплату. Контракт был до 2025, уйдет летом, за последний год не получит из-за раннего разрыва оного. Или он сейчас уже бесплатно работает до лета? Навряд ли.
Ну, он мог ждать, пока его уволят в конце сезона. Тогда бы зп за последний год контракта ему полагалась (обычно такие условия, по крайней мере). Уйдя сам, он фактически отказался от этих денег.
+5
-1
+4
Достойно,.
+9
-6
+3
Настоящий мужчина, действительно любит клуб, не получилось к сожалению, не каждый топ игрок бывает топ тренером, успехов во всем
+6
-3
+3
Ответ Сикарио
Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной». ----- Такие же сказки писали и про Месси, а потом выяснилось, что ему до 2025-го еще выплачивать будут))
В случае с Хави можно поверить, он не такой жадный и двуличный
+3
0
+3
Одна из проблем Хави в том, что он очень эмоционален и воспринимает все близко к сердцу. Ещё Бускетс в прошлом сезоне говорил, что Хави в отличие от Пепа очень резко реагирует на ошибки игроков и кричит. И когда пошло давление на команду Хави тоже воспринял это всë близко к сердцу.
+4
-2
+2
Ответ Алекс Мелкумян
Хави еще в отличии от Пепа принимал команду совсем в руинах, я думаю Гвардиола тоже бы психовал если бы попал в такую мясорубку в начале карьеры, да любой бы почти с катушек слетел
Согласен насчет разных ситуаций, только Хави всё равно более эмоциональный человек. Пеп меньше истерит в принципе. Хави ещё игроком любил истерить, хоть и нравилась мне его игра
+2
0
+2
Ответ usman703
Команда без опорника, где лучший игрок атаки – это 16-летний Ямаль. Денег на покупки нет, боюсь представить что будет в следующем году, ведь тренера нормальный тоже вряд ли придëт
Деньги были полтора-два года назад, но Лапорта их спустил на Левандовски, Феррана, Рафинью - это 150+ млн. Очень странные трансферы от Лапорты. По-моему, из этих троих Хави хотел только Феррана. В остальном его устраивали Обамеянг и Дембеле.
+1
0
+1
Хави возглавил Барселону в самый трудный период, и с ходу выиграл супер кубок и ла лигу, зв это спасибо, как игрок Хави был одним из лучших на своей позиции, но вот как тренер ,не сложилось. В остальном удачи в жизни желаю.
+1
0
+1
Вот это настоящий тренер и человек, отказался от денег ради смысла жизни!
+1
0
+1
ребята, не обижайтесь вы так на глоров Реала, ведь Хави будучи игроком стабильно унижал их любимый клуб)))
+2
-1
+1
Ответ Сикарио
Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной». ----- Такие же сказки писали и про Месси, а потом выяснилось, что ему до 2025-го еще выплачивать будут))
Конкретно Хави мне кажется реально отказался от части зарплаты
+4
-3
+1
Ответ Сикарио
Также известно, что Хави отказался от зарплаты за последний год по контракту с «Барселоной». ----- Такие же сказки писали и про Месси, а потом выяснилось, что ему до 2025-го еще выплачивать будут))
Ты уже реально достал своей чепухой. Только чушь несёшь, больше ничего. 😂
+2
-1
+1
Очень по мужски. Достойный человек!
+1
0
+1
я иду по дну , я гоню волну ...©
+1
0
+1
Ответ Ibra Meji
Если разрыв контракта по инициативе тренера, то тренеру и так не оплачивается оставшаяся часть контракта, а наоборот.
в итоге, Хави еще должен останется ☝️
0
0
0
Ответ football.in.kg
Отказ от "зарплаты за последний год по контракту" - это же очевидно, что после ухода не будет получать зарплату. Контракт был до 2025, уйдет летом, за последний год не получит из-за раннего разрыва оного. Или он сейчас уже бесплатно работает до лета? Навряд ли.
Пора уже понять и привыкнуть, что барса - это абсолютно самый лживый и лицемерный клуб в Евро футболе.
+4
-4
0
Ответ Ibra Meji
Если разрыв контракта по инициативе тренера, то тренеру и так не оплачивается оставшаяся часть контракта, а наоборот.
Думаю Лапорта не возьмет много, все таки легенда.
0
0
0
Ответ usman703
Согласен насчет разных ситуаций, только Хави всё равно более эмоциональный человек. Пеп меньше истерит в принципе. Хави ещё игроком любил истерить, хоть и нравилась мне его игра
Ну это да, бывает подставляется и говорит что то невпопад, наверное от неопытности, Гвардиола сам терялся в разных ситуациях в начале карьеры и постоянно с Кройфом советовался по любому поводу.
0
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Ответ Алекс Мелкумян
Хави еще в отличии от Пепа принимал команду совсем в руинах, я думаю Гвардиола тоже бы психовал если бы попал в такую мясорубку в начале карьеры, да любой бы почти с катушек слетел
В момент прихода Папа у Барселоны не было все так гладко. Но Гвардиоле очень повезло в воспитанниками.
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Ответ Вячеслав Новиков
Настоящий мужчина, действительно любит клуб, не получилось к сожалению, не каждый топ игрок бывает топ тренером, успехов во всем
👍
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Ответ Растиньяк
Может он и от неустойки откажется, чтобы у клуба была возможность взять Тренера уже сейчас?
Мы хотели у тебя спросить об этом. А ты не знаешь. Как так?????
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