Игроки «Барселоны» хотят возвращения Энрике и считают его идеальной заменой Хави
Футболисты «Барселоны» хотят поработать с Луисом Энрике после ухода Хави.
По сведениям Diario Sport, кандидатура нынешнего главного тренера «ПСЖ» очень популярна в раздевалке «блауграны». Его считают идеальным человеком для этого проекта.
При этом утверждается, что парижане не отпустят 51-летнего специалиста. Их контракт рассчитан до лета 2025-го.
Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год, выиграв с ней 9 трофеев. Также он руководил сборной Испании с 2018-го по 2022-й.
Но судя по всему Лапорта тот еще популист, так что будет опять требл за следующий год в задачах
Да спасибо МСН за тот 2015 год . До сих пор не вижу обороны, которая смогла бы противостоять этой тройке в момент пика .
Нужно пару лет отойти от высоких амбиции, построить команду из чего есть, погасить долги и возвращаться.
И одно дело 9 трофеев с MSN, Иньестой, Бусей и благополучным бюджетом, и другое - с нынешним колхозом, что на поле, что в офисе.
Но главное, конечно, адекватно оценивать уровень нынешней Барселоны и осознавать, что до ЛЧ в ближайшие годы будет как до Луны, что любое чемпионство – это чудо, что второе место – удовлетворительный результат и что Реал есть и будет намного сильнее, и это нормально. Ведь никто же не ругает Клоппа и Артету, что у них на двоих одно чемпионство и два кубка при МС Гвардиолы. И это в куда менее кризисных клубах. Только вот Лапорта эти ожидания склонен нагревать, а не сбивать
И ясное дело, что новый тренер будет под расстрелом. Энрике не дурак )
Столько раз говорил про Айтекина, в главный травмирующий эпизод матча-- память стерла