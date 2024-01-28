Игроки «Барселоны» хотят возвращения Энрике и считают его идеальной заменой Хави

Футболисты «Барселоны» хотят поработать с Луисом Энрике после ухода Хави.

По сведениям Diario Sport, кандидатура нынешнего главного тренера « » очень популярна в раздевалке «блауграны». Его считают идеальным человеком для этого проекта.

При этом утверждается, что парижане не отпустят 51-летнего специалиста. Их контракт рассчитан до лета 2025-го.

тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год, выиграв с ней 9 трофеев. Также он руководил сборной с 2018-го по 2022-й.