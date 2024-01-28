Игроки «Барселоны» хотят возвращения Энрике и считают его идеальной заменой Хави

Теги ПСЖ Барселона Хави лига 1 Франция Ла Лига Луис Энрике Футбол

Футболисты «Барселоны» хотят поработать с Луисом Энрике после ухода Хави.

По сведениям Diario Sport, кандидатура нынешнего главного тренера «ПСЖ» очень популярна в раздевалке «блауграны». Его считают идеальным человеком для этого проекта.

При этом утверждается, что парижане не отпустят 51-летнего специалиста. Их контракт рассчитан до лета 2025-го.

Энрике тренировал «Барселону» с 2014 по 2017 год, выиграв с ней 9 трофеев. Также он руководил сборной Испании с 2018-го по 2022-й.

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46 комментариев
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В нынешнем составе всего пару человек играли при нём. А возвращение Райкарда не хотят игроки?
+81
-11
+70
Ответ kaka10
В нынешнем составе всего пару человек играли при нём. А возвращение Райкарда не хотят игроки?
Плюс в сборной некоторые при нем играли.
+40
-2
+38
Ответ RIMPERY17
А кто из них играл при Энрике?!
Роберто и Тер Штеген
+24
-1
+23
А сам Энрике горит желанием вернуться?:) В ПСЖ у него Мбаппе + финансовая свобода, а в Барсе будет Ферран + экономия...
+18
-3
+15
По ощущениям Барсе надо на пару лет забыть об амбициях великого клуба, пригласить тренера, который умеет развивать молодежь, решать проблемы с долгами и возвращаться. Чего я, как болельщик Мадрида, им и желаю.
Но судя по всему Лапорта тот еще популист, так что будет опять требл за следующий год в задачах
+14
-2
+12
Ответ MU_pain_for_the_eyes
размечтались
Энрике мечта?
Да спасибо МСН за тот 2015 год . До сих пор не вижу обороны, которая смогла бы противостоять этой тройке в момент пика .
+9
0
+9
Ответ Lindeman
Ферран его любимчик
Боюсь уже нет))
+6
0
+6
Сюда не придут ни Энрике, ни Гвардиола (которые свои), не говоря уже о Клоппе, Конте и прочих.
Нужно пару лет отойти от высоких амбиции, построить команду из чего есть, погасить долги и возвращаться.
+3
0
+3
Ответ Отец Абду
А сам Энрике горит желанием вернуться?:) В ПСЖ у него Мбаппе + финансовая свобода, а в Барсе будет Ферран + экономия...
Ферран его любимчик
+3
0
+3
Ну это идеальный, хоть и слабовероятный вариант. Только если Энрике выкупит контракт.
И одно дело 9 трофеев с MSN, Иньестой, Бусей и благополучным бюджетом, и другое - с нынешним колхозом, что на поле, что в офисе.
+4
-1
+3
Ответ Отец Абду
А сам Энрике горит желанием вернуться?:) В ПСЖ у него Мбаппе + финансовая свобода, а в Барсе будет Ферран + экономия...
Если он вернётся, то Феррана вышвырнет, позвонив ему, еще с аэропорта в Париже!)
+2
0
+2
Ответ Evergreen
По ощущениям Барсе надо на пару лет забыть об амбициях великого клуба, пригласить тренера, который умеет развивать молодежь, решать проблемы с долгами и возвращаться. Чего я, как болельщик Мадрида, им и желаю. Но судя по всему Лапорта тот еще популист, так что будет опять требл за следующий год в задачах
Примерно то же самое говорили многие футбольные любители и деятели ещё несколько лет назад, что надо терпеливо и постепенно возвращать Барсу на былой уровень. А Лапорта всё продолжал тянуть свои рычаги и только усугублять экономическое положение клуба. Если результатами Барса не окупит свои траты в ближайшие годы, то разгребать весь этот бардак придётся ещё очень долго
+2
0
+2
Не уверен, что это хорошая идея. За долгие годы тренерства Энрике будто так и не открыл, через что в его тактике должно идти обострение. Везде это сводилось либо к индивидуальному мастерству исполнителей атаки (МСН и сейчас ПСЖ), либо к долговременному роботизированному U-образному владению с расчётом на ошибки соперника. Исполнителей достойного уровня нынешняя Барса не обеспечит (никакой уверенности, что внезапно Левандовский выйдет на лучший уровень). Зачем нынешней Барселоне тогда Энрике – непонятно. По-моему намного лучше Гарсия Пимьента из Лас-Пальмаса: он каталонец и свой воспитанник, показал, что может ставить хорошую доминирующую игру в ограниченных ресурсах, и в сравнении с Сетьеном (если есть страхи про успешных тренеров испанских середняков, не потянувших Барсу) у него нет проблем с самодурством и коммуникацией

Но главное, конечно, адекватно оценивать уровень нынешней Барселоны и осознавать, что до ЛЧ в ближайшие годы будет как до Луны, что любое чемпионство – это чудо, что второе место – удовлетворительный результат и что Реал есть и будет намного сильнее, и это нормально. Ведь никто же не ругает Клоппа и Артету, что у них на двоих одно чемпионство и два кубка при МС Гвардиолы. И это в куда менее кризисных клубах. Только вот Лапорта эти ожидания склонен нагревать, а не сбивать
+2
0
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У Энрике была потрясающая команда. То что сейчас происходит Барсе - даже мне болельщику другого клуба - противно. Столько негатива вокруг и внутри, что на каждую новость уже понятная реакция.
И ясное дело, что новый тренер будет под расстрелом. Энрике не дурак )
+4
-2
+2
Ответ kaka10
В нынешнем составе всего пару человек играли при нём. А возвращение Райкарда не хотят игроки?
Гави, Педри, Ферран, Роберто, Штеген -- на вскидку-- играли у Энрике. При Райкарде -- даже ’папа’ Гави только к банке в МЮ прицеливался
+5
-3
+2
Ответ Отец Абду
А сам Энрике горит желанием вернуться?:) В ПСЖ у него Мбаппе + финансовая свобода, а в Барсе будет Ферран + экономия...
мбаппе может и не быть летом
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Ответ JENNINGS
Комментарий удален пользователем
Фрейд и Юнг правы были...
Столько раз говорил про Айтекина, в главный травмирующий эпизод матча-- память стерла
+1
0
+1
Ответ MU_pain_for_the_eyes
размечтались
а что
+2
-1
+1
Ответ KenyaKana
то что куришь, в последнем сезоне Энрике, Гави было 13 лет, Педри 15, Феррану 16. Только Штеген и Роберто играли.
Энрике тренировал сборную Испании
+1
0
+1
Ответ RIMPERY17
А кто из них играл при Энрике?!
стершеген и Серхио роберто
+3
-2
+1
Ответ Леван Мкртчян
Гави, Педри, Ферран, Роберто, Штеген -- на вскидку-- играли у Энрике. При Райкарде -- даже ’папа’ Гави только к банке в МЮ прицеливался
то что куришь, в последнем сезоне Энрике, Гави было 13 лет, Педри 15, Феррану 16. Только Штеген и Роберто играли.
+1
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Ответ Дядя Вова
Пусть тогда уж Луи ван Галя возвращают, чего мелочиться)
Шутки,шутками,а Ван Гал как по мне,был бы для них идеальным вариантом!
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Ответ liverpool and barcelona fan
Сюда не придут ни Энрике, ни Гвардиола (которые свои), не говоря уже о Клоппе, Конте и прочих. Нужно пару лет отойти от высоких амбиции, построить команду из чего есть, погасить долги и возвращаться.
Потерять спонсоров, контракты. Врят ли захотят переходить хорошии игроки типо Гюндо св.агентами. И можно потом долго искать себя.
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Ответ RIMPERY17
А кто из них играл при Энрике?!
Тер Штеген и Серджи Роберто
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Ответ RIMPERY17
А кто из них играл при Энрике?!
Комментарий удален пользователем
Ответ RIMPERY17
А кто из них играл при Энрике?!
Тоже об этом подумал. Какая то новость сфабрикованная. Может руководстве а не в раздевалке
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Ответ cgane
Роберто и Тер Штеген
Педри, Гави, Бальде, Гарсия, Мартинес, Торрес?
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Денег нет, долгов куча, рычаги кривые, игрового материала нет, ну кто из топ пойдет в это болото.
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Полсостава с Вильяреалом вообще не должна играть в основе Барсы. Плюс два старичка на исходе. Плюс молодняк. Чего они там еще хотят. Им никто не поможет. Деньги нужны.
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Игроки хотят? Когда надоест, тоже захотят?
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