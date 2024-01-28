Жена убедила Клоппа не покидать «Ливерпуль» в середине прошлого сезона
Жена Юргена Клоппа убедила его остаться в «Ливерпуле».
В пятницу главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.
Как сообщает The Times, Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в середине прошлого сезона, однако его супруга Улла убедила его остаться в клубе, поскольку ей нравится жизнь в Мерсисайде.
Отмечается, что в видеообращении, записанном для болельщиков, Клопп говорил, что «искал способ» объяснить свое решение жене.
Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит
- Ладно, дорогая.
Как там по делу Негрейры?
Ахахахахахахахааххаха
Особенно по Моуриньо забавно ахахаха))
Гомофоб? А чего болеешь за команду из Гейропы? Почему не в окопе?
Глянь сюда
https://www.sports.ru/football/141955753.html