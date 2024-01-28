Жена убедила Клоппа не покидать «Ливерпуль» в середине прошлого сезона

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп светская хроника отставки Футбол

Жена Юргена Клоппа убедила его остаться в «Ливерпуле».

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Times, Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в середине прошлого сезона, однако его супруга Улла убедила его остаться в клубе, поскольку ей нравится жизнь в Мерсисайде.

Отмечается, что в видеообращении, записанном для болельщиков, Клопп говорил, что «искал способ» объяснить свое решение жене.

Инсайды об уходе Клоппа из «Ливерпуля». Что сказал игрокам и кто его сменит

Юрген Клопп, спасибо за чудо!

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55 комментариев
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- Потерпи, Юра, еще годик. Ипотеку закрыть чуть-чуть осталось.
- Ладно, дорогая.
+133
-4
+129
Клоп устал морально,он еле сдерживается комментариев позорного судейство, позорного финансового фейр плейа...он понимает все что скажет будет против него и команды, горький опыт Венгера, Бенитеса, Моуриньо...чтобы выиграть АПЛ у мешков надо самым быть мешком...а он это делал за счёт морального духа....но устал.... уверен что через год откроет ковычки...
+109
-25
+84
Какой же Клопп послушный
+22
-1
+21
Ответ Злой Руся
Я был в Ливерпуле. Честно не знаю что там может нравиться . Хотя... Может жена просто в Монако ещё не была ?)
У русских и немцев разный менталитет повседневной жизни. Наши люди любят оттянуться хорошо на выходных, погулять, выпить с друзьями. Немцы же на выходных отдыхают и любят тишину и спокойствие. В Германии по воскресеньям даже на улицах практически нет авто, в деревнях вообще такое ощущение что село вымерло
+21
-2
+19
Я был в Ливерпуле. Честно не знаю что там может нравиться . Хотя... Может жена просто в Монако ещё не была ?)
+21
-6
+15
Ответ Злой Руся
Я был в Ливерпуле. Честно не знаю что там может нравиться . Хотя... Может жена просто в Монако ещё не была ?)
Я тоже был проездом. Погулял в центре, где "The Cavern club". Но кому-то самобытная атмосфера с одноэтажными домиками дальше от центра тоже заходит
+12
0
+12
Ответ lerno
Клоп устал морально,он еле сдерживается комментариев позорного судейство, позорного финансового фейр плейа...он понимает все что скажет будет против него и команды, горький опыт Венгера, Бенитеса, Моуриньо...чтобы выиграть АПЛ у мешков надо самым быть мешком...а он это делал за счёт морального духа....но устал.... уверен что через год откроет ковычки...
Моуринью сам становился чемпионом будучи тренером первого денежного мешка в истории АПЛ🤣🤣🤣🤣🤣
+11
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+9
Это было бы настоящей трагедией для Ливерпуля. А сейчас он заложил фундамент будущего Ливерпуля, и если руководство не станет лажать, то уход Клоппа не будет слишком болезненным. Но от этого легче все равно не становиться:(
+8
0
+8
Ответ football.in.kg
- Потерпи, Юра, еще годик. Ипотеку закрыть чуть-чуть осталось. - Ладно, дорогая.
он же Юрий, он же Гора, он же Жора Черданцев одобряет.
+8
-1
+7
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Не будь судейского беспредела у Клоппа было бы 2 дополнительных чемпионства.
+12
-6
+6
Ответ bamboocha
У русских и немцев разный менталитет повседневной жизни. Наши люди любят оттянуться хорошо на выходных, погулять, выпить с друзьями. Немцы же на выходных отдыхают и любят тишину и спокойствие. В Германии по воскресеньям даже на улицах практически нет авто, в деревнях вообще такое ощущение что село вымерло
Живу год в Карлсруэ, нормально они там отрываются, пятница и суббота в клубах очереди, в маленьких городках бары заняты пожилыми людьми.. ну а воскресенье понятное дело, завтра на работу.. но круче чем в Бруселе, ни где так не видел как висит молодёжь
+4
0
+4
Ответ football.in.kg
- Потерпи, Юра, еще годик. Ипотеку закрыть чуть-чуть осталось. - Ладно, дорогая.
салам из Бишкека
+5
-2
+3
Вторая половина прошлого сезона и это сезон были хорошие, все верно. А вот дальше Клопп принял правильное решение, раз выгорел.
+4
-1
+3
Ответ Stannis_Baratheon
не будь судейского беспредела, Ливерпуль вообще и чемпионом не стал бы, и в финале ЛЧ не выиграл бы у Тоттенхэма 🤣🤣🤣
коли Барса такое практикует, то это не означает причастность других к закулисным играм.
Как там по делу Негрейры?
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Шер ше ля фам, Ищите женщину...
+2
0
+2
Ответ Vadim Medvedev
Комментарий скрыт
Тебе не понять,это тип человека который не надеяться на посторонние бонусы!!! Это не тип САФ,или Пеп...или кто там только по гранту....это Клоп!!! Кто на колено поставил Баварию...АПЛ...Лига Чемпионов... всё честно...никаких бонусов со стороны
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Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Напомни сколько гвардиоле лет и денег понадобилось чтоб лч взять? И сколько Клоппу с 4 бюджетом в лиге?
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Ответ QWertY
В истории нет «не будь так, а вот если бы», в истории только победители, а там у Гвардиолы 5 АПЛ за 6 лет, тогда как у Клоппа за 8 лишь 1.
Лет через 3-4 вся это перечислят на Ливерпуль и МЮ!!!! Дело в суде...как Ювентусу наказали....но это потом будет,
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Ответ lerno
Клоп устал морально,он еле сдерживается комментариев позорного судейство, позорного финансового фейр плейа...он понимает все что скажет будет против него и команды, горький опыт Венгера, Бенитеса, Моуриньо...чтобы выиграть АПЛ у мешков надо самым быть мешком...а он это делал за счёт морального духа....но устал.... уверен что через год откроет ковычки...
Моуриньо ?!

Ахахахахахахахааххаха
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Ответ lerno
Клоп устал морально,он еле сдерживается комментариев позорного судейство, позорного финансового фейр плейа...он понимает все что скажет будет против него и команды, горький опыт Венгера, Бенитеса, Моуриньо...чтобы выиграть АПЛ у мешков надо самым быть мешком...а он это делал за счёт морального духа....но устал.... уверен что через год откроет ковычки...
Какой феерический бред.

Особенно по Моуриньо забавно ахахаха))
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Ответ mark.dragon@icloud.com
Клопп с Линдерсом вместе выстроили этот обновленный Ливерпуль. Кто ж лучше Пепа знает, как дальше развиваться?
Вместе с Клопом уходит весь его штаб
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+1
Клопп с Линдерсом вместе выстроили этот обновленный Ливерпуль. Кто ж лучше Пепа знает, как дальше развиваться?
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Ответ Злой Руся
Я был в Ливерпуле. Честно не знаю что там может нравиться . Хотя... Может жена просто в Монако ещё не была ?)
Вроде где-то между Ливерпулем и Манчестером живут, Клопп и многие футболисты
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Ответ #SharkTeam
Не, это по части ливерпульских. Они ещё и на парады ходют тематические ахаха
Чел, ты серьезно?) https://www.mancity.com/news/club/manchester-city-pride-flag-raising-ceremony-2023-63828547
Гомофоб? А чего болеешь за команду из Гейропы? Почему не в окопе?
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Ответ Outis
Чел, ты серьезно?) https://www.mancity.com/news/club/manchester-city-pride-flag-raising-ceremony-2023-63828547 Гомофоб? А чего болеешь за команду из Гейропы? Почему не в окопе?
Всего лишь флаг? Слабовато.
Глянь сюда
https://www.sports.ru/football/141955753.html
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Ответ #SharkTeam
Кто знает, может Ливерпуль и выиграл бы что-то в прошлом сезоне уйди Клопп. А так увы
Чудак ты, на букву «М»
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Ответ Aibek Mak
Какой же Клопп послушный
Женопослушный
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Ответ nautilus
Ну по сравнению с Дортмундом город действительно посимпатичнее город, наверно.
Не, не факт😁
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Ответ Антон Александров
Ее каблучки стучат "Клопп-клопп!"
😁
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Ответ Tybalt
коли Барса такое практикует, то это не означает причастность других к закулисным играм. Как там по делу Негрейры?
щас денег нет у рычажных, поэтому судьи уже особую благосклонность не проявляют к ним, отсюда и последние результаты 😁
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