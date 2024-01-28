Жена убедила Клоппа не покидать «Ливерпуль» в середине прошлого сезона

Жена Юргена Клоппа убедила его остаться в «Ливерпуле».

В пятницу главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает The Times, Клопп был близок к уходу из «Ливерпуля» в середине прошлого сезона, однако его супруга Улла убедила его остаться в клубе, поскольку ей нравится жизнь в Мерсисайде.

Отмечается, что в видеообращении, записанном для болельщиков, Клопп говорил, что «искал способ» объяснить свое решение жене.

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