Роберто на собрании убеждал Хави не уходить из «Барселоны» и просил прощения за неудачную игру

Теги Барселона Хави Ла Лига Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто просил Хави изменить решение об уходе из «Барселоны».

Сегодня главный тренер «блауграны» встретился с футболистами и объяснил, с чем связано его решение покинуть клуб летом.

Как передает Cadena SER, Роберто, как капитан, обратился к 44-летнему специалисту и эмоционально попросил остаться.

Защитник от лица команды взял вину на себя и попросил прощения за неудачные выступления. Он пообещал, что футболисты будут биться на поле, и спросил, есть ли способ заставить Хави передумать.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена

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15 комментариев
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Ямаль - самый молодой игрок Барселоны, который видел как Хави почти заплакал в раздевалке, а Роберто просил не уходить
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19 клубов Ла Лиги, на собрании, убеждали Хави не уходить из Барселоны))
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В нынешней барсе Роберто один из последних, кто должен извиняться
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Ответ Дядя Витя_
В нынешней барсе Роберто один из последних, кто должен извиняться
А так всегда в жизни и бывает..
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Чапи не уходи, прошу от лица Реала
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Мыльная опера какая-то, кто-то почти плакал, а кто-то умолял не уходить)) История о безответной любви)))
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А Роберто при этом плакал?
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А вдруг это многоходовочка?
Хави снял давление с себя на остаток сезона, объявив об уходе.
В прессу попала инфа о том, что его все просят остаться, и в конце сезона он якобы передумает.
Как вам? Имеет место быть?)
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Сцена 1-я акт 1-й
Роберто падает пред Хави на колени и хватает того за ногу, плача и крича:отец родной, на кого же ты нас оставишь. Не уходи. Хочешь выпори, хочешь на базе закрой на месяц, зарплаты лишай, только лишь останься и прости нас неучей.
Хави презрительно кинуль взгляд вниз, тряхнул ногу и сказал:сгинь ирод.
Занавес.
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Сборище сентиментальных персонажей, впору сериал снять
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Ответ f0rmoceft
А вдруг это многоходовочка? Хави снял давление с себя на остаток сезона, объявив об уходе. В прессу попала инфа о том, что его все просят остаться, и в конце сезона он якобы передумает. Как вам? Имеет место быть?)
Такое хоть было вообще?
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