Роберто на собрании убеждал Хави не уходить из «Барселоны» и просил прощения за неудачную игру
Серджи Роберто просил Хави изменить решение об уходе из «Барселоны».
Сегодня главный тренер «блауграны» встретился с футболистами и объяснил, с чем связано его решение покинуть клуб летом.
Как передает Cadena SER, Роберто, как капитан, обратился к 44-летнему специалисту и эмоционально попросил остаться.
Защитник от лица команды взял вину на себя и попросил прощения за неудачные выступления. Он пообещал, что футболисты будут биться на поле, и спросил, есть ли способ заставить Хави передумать.
Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена
Хави снял давление с себя на остаток сезона, объявив об уходе.
В прессу попала инфа о том, что его все просят остаться, и в конце сезона он якобы передумает.
Как вам? Имеет место быть?)
Роберто падает пред Хави на колени и хватает того за ногу, плача и крича:отец родной, на кого же ты нас оставишь. Не уходи. Хочешь выпори, хочешь на базе закрой на месяц, зарплаты лишай, только лишь останься и прости нас неучей.
Хави презрительно кинуль взгляд вниз, тряхнул ногу и сказал:сгинь ирод.
Занавес.