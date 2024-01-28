Роберто на собрании убеждал Хави не уходить из «Барселоны» и просил прощения за неудачную игру

Серджи Роберто просил Хави изменить решение об уходе из «Барселоны».

Сегодня главный тренер «блауграны» встретился с футболистами и объяснил, с чем связано его решение покинуть клуб летом.

Как передает Cadena SER, , как капитан, обратился к 44-летнему специалисту и эмоционально попросил остаться.

Защитник от лица команды взял вину на себя и попросил прощения за неудачные выступления. Он пообещал, что футболисты будут биться на поле, и спросил, есть ли способ заставить Хави передумать.

Хави – жертва запредельных амбиций «Барсы» в кризисные времена