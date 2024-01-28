Жоан Лапорта: «Принимаю решение Хави. Он легенда «Барсы», честный и достойный человек»
Президент «Барселоны» оценил решение Хави покинуть клуб в конце сезона.
«Хави сказал мне, что в конце сезона уйдет, что хочет завершить сезон. Такую формулу я принимаю, потому что именно он предложил мне ее.
Хави – легенда «Барселоны». Он честный человек и ведет себя достойно. Я принимаю решение, потому что знаю, что его самоотдача будет максимальной. В данный момент требуется максимальное единство», – сказал Жоан Лапорта.
Алонсо, Гюндогана, Иньиго, которые сейчас в команде, подписали как свободных агентов.
И, на мой взгляд, Гюндоган в этом сезоне вообще лучший игрок команды.
А Иньиго вполне неплохо выходил на подмену игроков пока не травмировался.
Другое дело, что у Хави, к сожалению, не получилось выстроить стабильность команде в игровом плане.
после плохих отрезков - команда строится.
А Клоп тоже может не напрягаясь заработать десятки раз больше чем в Англии