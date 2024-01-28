Жоан Лапорта: «Принимаю решение Хави. Он легенда «Барсы», честный и достойный человек»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Президент «Барселоны» оценил решение Хави покинуть клуб в конце сезона.

«Хави сказал мне, что в конце сезона уйдет, что хочет завершить сезон. Такую формулу я принимаю, потому что именно он предложил мне ее.

Хави – легенда «Барселоны». Он честный человек и ведет себя достойно. Я принимаю решение, потому что знаю, что его самоотдача будет максимальной. В данный момент требуется максимальное единство», – сказал Жоан Лапорта.

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22 комментария
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Можно долго спорить о том какой тренер Хави , но он поступил честно .После чемпионства , в этом году команда выглядит плохо , но в этом виновато руководство отчасти. Нужно было не гнаться за кубками ,а постепенно строить команду , покупки возвратных игроков не оравдали себя . Слишком много шума вокруг клуба и скандалов . Нужно успокоиться , раздать долги и жить по средствам. Нельзя построить команду такими методами . Хави спасибо за чемпионство , надеюсь после его слов до играют сезон без нервов .
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Ответ lovec23
Можно долго спорить о том какой тренер Хави , но он поступил честно .После чемпионства , в этом году команда выглядит плохо , но в этом виновато руководство отчасти. Нужно было не гнаться за кубками ,а постепенно строить команду , покупки возвратных игроков не оравдали себя . Слишком много шума вокруг клуба и скандалов . Нужно успокоиться , раздать долги и жить по средствам. Нельзя построить команду такими методами . Хави спасибо за чемпионство , надеюсь после его слов до играют сезон без нервов .
Так из «возрастных игроков» купили только Леву и Ромеу - больше никого.
Алонсо, Гюндогана, Иньиго, которые сейчас в команде, подписали как свободных агентов.

И, на мой взгляд, Гюндоган в этом сезоне вообще лучший игрок команды.
А Иньиго вполне неплохо выходил на подмену игроков пока не травмировался.

Другое дело, что у Хави, к сожалению, не получилось выстроить стабильность команде в игровом плане.
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Как бы ни было ведя в счёте в конце матча, глупо так проигрывать это его решение, вместо того чтобы играть по счету, они начинают бездумно лезть вперёд и ловят нас на контратаках, когда мы сами должны ловить их на контратаках в момент когда они полезут отыгрываться. С Реалом тоже играть так высоко, когда там сверхскоростные игроки тоже было его решением, которое привело к разгрому. И таких матчей было много. Когда у тебя игроки которые стоят 50-100 млн, а ты еле выигрываешь у команды 3 дивизиона, то это проблема с игрой, а не с игроками, а игру ставит тренер. Пусть сделает что может до конца сезона и уходит. Желаю ему всего хорошего в дальнейшем.
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Хави сам себе выкопал яму: после удачных отрезков - боремся за все трофеи мира
после плохих отрезков - команда строится.
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Не перевелись ещё Газзаевы в футболе
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Ответ BorisBritva
Снизится моральный прессинг. Ударно проведёт концовку сезона. Уговорят остаться.
Тренер без мысли на такое не способен
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Жулик, добивающий Барсу.
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Пусть к нам в Адлер приезжает,примем как своего. Зазочет потренировать - есть эрзац-клуб "Сочи"
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Хави пытался быть Моуриньо.. но стал тен Хагом )
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Хави прикрывал зад этого Президента популиста, в общем куда шел, туда в итоге и пришел.
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Хави показал себя в Катаре,так что билет в Саудию забронирован,
А Клоп тоже может не напрягаясь заработать десятки раз больше чем в Англии
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Похоже, рад.
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