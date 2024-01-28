Жоан Лапорта: «Принимаю решение Хави. Он легенда «Барсы», честный и достойный человек»

Президент «Барселоны» оценил решение Хави покинуть клуб в конце сезона.

«Хави сказал мне, что в конце сезона уйдет, что хочет завершить сезон. Такую формулу я принимаю, потому что именно он предложил мне ее.

Хави – легенда «Барселоны». Он честный человек и ведет себя достойно. Я принимаю решение, потому что знаю, что его самоотдача будет максимальной. В данный момент требуется максимальное единство», – сказал Жоан Лапорта.