«Зенит» не устраивают предложения «Севильи» и «Аль-Шабаба» по Кассьерре

Теги Зенит премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Шабаб Эр-Рияд Матео Кассьерра Футбол

«Зенит» не устраивают предложения по Матео Кассьерре.

По данным Sport24, у петербургского клуба есть два официальных предложения по Кассьерре – от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Но оба предложения не устраивают «Зенит».

Отмечается, что петербуржцы не намерены отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Севилья точно не предложит Зениту нормальные деньги. Ну а саудовцам за 20+ можно отдать, наверное.
+12
-3
+9
Зениту не выгодно отпускать. Кассьерре очень хорош!
+7
0
+7
«Новости о Кассьерре» — это чистый лохотрон от журналистов, потому что никто его продавать не будет, когда надо доигрывать чемпионат и тем более ещё надо обогнать. Новость, ради новости.
+7
-1
+6
Есть клаусула, хотите - платите, Зенит его на трансфер не выставлял.
+7
-2
+5
Кончено не устраивает, остаться с Сергеевым на вторую часть сезона это даже для Зенита сильно!
+7
-2
+5
В зимнее окно точно нельзя отпускать. Думаю, и потенциальные покупатели это понимают. Летом пожалуйста. Если клуб и игрока устраивает предложение, то насильно никого держать смысла нет.
+5
-1
+4
С такой результативностью может поставить рекорд лиги!
Матео останется скорее всего.
+4
-2
+2
У меня большие надежды на пару Кассьерра -Педро в нападении, снабжать их мячами есть кому Вендел, Клаудиньо, Артур, результат не заставит себя ждать.
+3
-1
+2
Ответ cassel
Комментарий скрыт
Та не... Проще поугрожать, как ФК Спартак угрожал Сычеву (когда тот, опасаясь за свою жизнь сбежал в Марсель), чтобы бесплатно переподписать любой ранее подписанный на других условиях контракт ;)
+8
-6
+2
Ответ юра георгиевский
Не, не, не меньше € полтинника, на другое мы пойти не можем !
Хотелось бы, но у него вроде отступные в районе 20 млн.
+2
-1
+1
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Это лучше чем уголовника покрывать.Есть контракт....а с чего ты взял,что Кассьерра хочет уйти?Фантазии,не более,а да и позорное поведение.
+2
-1
+1
Ответ </c/>
вчера смотрел матч против Урала, кроме привоза от вратаря не видел его...видел в игре частенько Вендела, Мостового и Артура...
Посмотри в графу забитые голы и увидишь.
0
0
0
Ответ Игорь Новиков
Хотелось бы, но у него вроде отступные в районе 20 млн.
Саудиты — люди щедрые.
0
0
0
Ответ юра георгиевский
Саудиты — люди щедрые.
Больше отступных даже щедрые люди не платят)
0
0
0
Ответ cassel
эт ты к червяку вопросы адресуй
Не много ли для одного клуба неадекватных руководителей/владельцев? "Червяк"..., Салихов, которого СД признает невменяемым при финансовых разборках...
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий