«Зенит» не устраивают предложения «Севильи» и «Аль-Шабаба» по Кассьерре

«Зенит» не устраивают предложения по Матео Кассьерре.

По данным Sport24, у петербургского клуба есть два официальных предложения по Кассьерре – от «Севильи» и «Аль-Шабаба». Но оба предложения не устраивают «Зенит».

Отмечается, что петербуржцы не намерены отпускать игрока в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.