«Зенит» может отпустить Кассьерру в аренду в «Севилью» с правом выкупа из-за пункта в контракте. Петербуржцы оценивают форварда в 9 млн евро (Фернандо Серрано)
«Севилья» интересуется форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой.
По данным журналиста Фернандо Серрано, «Зенит может отпустить колумбийца в «Севилью» в аренду с возможностью выкупа, так как в контракте футболиста есть пункт, согласно которому клуб обязуется отпустить игрока в случае интереса со стороны европейской команды.
Также отмечается, что «Зенит» оценивает Кассьерру в 9 млн евро. Ранее была информация об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба».
В общем, алло Бразилия, у вас есть нападающий?))))
Зенит не нуждающийся клуб, а Кассьера тяжело адаптируется - это значит что вряд ли сможет сходу забивать за Севилью, нет смысла отдавать в аренду - не выкупят. При этом Кассьера в РПЛ на ходу, менять его на 9 миллионов и незабивного Изидора в старте - бессмысленно.
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