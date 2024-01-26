«Зенит» может отпустить Кассьерру в аренду в «Севилью» с правом выкупа из-за пункта в контракте. Петербуржцы оценивают форварда в 9 млн евро (Фернандо Серрано)

Теги Зенит премьер-лига Россия Севилья Ла Лига возможные трансферы Матео Кассьерра Футбол

«Севилья» интересуется форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой.

По данным журналиста Фернандо Серрано, «Зенит может отпустить колумбийца в «Севилью» в аренду с возможностью выкупа, так как в контракте футболиста есть пункт, согласно которому клуб обязуется отпустить игрока в случае интереса со стороны европейской команды. 

Также отмечается, что «Зенит» оценивает Кассьерру в 9 млн евро. Ранее была информация об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба».

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25 комментариев
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Очень смешно читать «Зенит оценивает его в 9 млн» при этом Зенит ставит опцию выкупа на 20 млн, значит и оценивает во столько же.
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Если такой пункт в контракте есть, то, конечно, с этим ничего не поделать, но 9 лямов как-то дешево по нынешнем временам и ценам
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Ответ </c/>
не могу пропускать ветки из вкладки сказки и сказочные комментарии о продаже игроков зенита за 30, 50, 100млн...
Это КБ зависть, которая, как ни странно, работает на популярность Зенита.
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Ответ Spartakus1984
С другой стороны у зенита еще есть Изидор,Сергеев,теперь Педро, Если с Кассьерой то 4 напа.Зачем столько?
Педро совсем другая позиция
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Ответ freeman123
Очень смешно читать «Зенит оценивает его в 9 млн» при этом Зенит ставит опцию выкупа на 20 млн, значит и оценивает во столько же.
Все-таки отступные это цена, за которую другой клуб может выкупить контракт, не торгуясь. А с торговлей может выйти и дешевле
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Ответ Тралл из Питера
Если такой пункт в контракте есть, то, конечно, с этим ничего не поделать, но 9 лямов как-то дешево по нынешнем временам и ценам
просто отпустить не может быть такого в контракте, должна быть прописана сумма отступных
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Ответ </c/>
9млн евро...а сколько тут сказочных комментариев и комментаторов с 30, 50 и 100 за него, а я сразу сказал красная цена 10...
Я захожу на ветку Зенита уже который раз и твой комментарий чуть ли не первый каждый раз, скажи ты болельщик Зенита, что ли? Какой-то ярый, похоже. Шучу, конечно, но очень на это похоже
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Блин, 9 лямов за Матео это копейки. С другой стороны не каждый день к тебе приходят из Примеры, тем более Севилья хороший клуб и желание Кассьерра туда перейти наверняка изъявит.
В общем, алло Бразилия, у вас есть нападающий?))))
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Утка, его никто не отдаст за 9 млн.

Зенит не нуждающийся клуб, а Кассьера тяжело адаптируется - это значит что вряд ли сможет сходу забивать за Севилью, нет смысла отдавать в аренду - не выкупят. При этом Кассьера в РПЛ на ходу, менять его на 9 миллионов и незабивного Изидора в старте - бессмысленно.

Меньше читайте испанских сказочников.
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Бред какой-то, это кто же такой контракт составил? Да и замены ему вообще нет.
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Ответ -ALF-
Блин, 9 лямов за Матео это копейки. С другой стороны не каждый день к тебе приходят из Примеры, тем более Севилья хороший клуб и желание Кассьерра туда перейти наверняка изъявит. В общем, алло Бразилия, у вас есть нападающий?))))
Так Педро вроде есть уже.
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Совсем печаль, дешевле Скопинцева лучшего бомбардира отдать, правда сейчас понабегут эксперты, которые считают что его за 50 только в СА отдадут. Такие же как наши футболисты, которые грезят только о топ клубах топовых лиг.
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Ответ Андрей Макаров
Педро совсем другая позиция
Мало ли в Бразилии донов Педро?🤪
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Ответ Spartakus1984
С другой стороны у зенита еще есть Изидор,Сергеев,теперь Педро, Если с Кассьерой то 4 напа.Зачем столько?
Изидор и Педро лучше играют на левом фланге, там им удобнее
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Ответ Тралл из Питера
Если такой пункт в контракте есть, то, конечно, с этим ничего не поделать, но 9 лямов как-то дешево по нынешнем временам и ценам
Но и не так уж мало за парня, который уже не юноша, имеет всего 30 минут за сборную и невероятно оверперформит реализацию своих моментов. Но хотя бы помимо прочего адаптирован к Европе
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Ответ </c/>
оценивать можно хоть в миллиард, вопрос в том, сколько готовы заплатить...помнишь сказ о том, как мужик на рынке корову продавал?
Помню как вы голландскую корову за 18 млн взяли, а потом ныли, что трофеев нет.
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Саудиты положат 20 и Севилья соскочит.
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Кассьерру можно отпускать только если есть замена,Изидор не тянет,оставаться с одним Сергеевым не вариант.Вот что значит провалить летнее ТО.
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