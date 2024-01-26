«Зенит» может отпустить Кассьерру в аренду в «Севилью» с правом выкупа из-за пункта в контракте. Петербуржцы оценивают форварда в 9 млн евро (Фернандо Серрано)

«Севилья» интересуется форвардом «Зенита» Матео Кассьеррой.

По данным журналиста Фернандо Серрано, «Зенит может отпустить колумбийца в «Севилью» в аренду с возможностью выкупа, так как в контракте футболиста есть пункт, согласно которому клуб обязуется отпустить игрока в случае интереса со стороны европейской команды.

Также отмечается, что «Зенит» оценивает Кассьерру в 9 млн евро. Ранее была информация об интересе к форварду со стороны саудовских «Аль-Иттихада» и «Аль-Шабаба».