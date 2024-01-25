«Зенит» готов продать Кассьерру за 15 млн евро, «Севилья» хотела арендовать его с выкупом, но не смогла. «Аль-Шабаб» давал 10 млн, но предложение не стали рассматривать (As)

«Зенит» готов продать Кассьерру за 15 млн евро.

Об этом сообщает As со ссылкой на источники в петербургском клубе.

Отмечается, что форвардом «Зенита» интересовалась «Севилья». Испанский клуб хотел взять его в аренду с обязательным выкупом в конце сезона, но не сможет совершить сделку из-за правил Ла Лиги, поскольку не имеет места в ведомости зарплат.

Также сообщается, что саудовский «Аль-Шабаб» предлагал за Кассьерру 10 млн евро, но «Зенит» не стал рассматривать предложение.

Ранее была информация, что «Аль-Иттихад» заинтересован в форварде.

В текущем сезоне Мир РПЛ Матео провел 16 матчей и забил 14 голов. Подробную статистику колумбийца можно найти здесь.