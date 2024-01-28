Маркес о возможности занять место Хави: «Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? У руководства будет время хорошенько все обдумать»

Рафаэль Маркес высказался о возможном назначении главным тренером «Барсы».

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона.

44-летний мексиканский специалист возглавляет резервную команду каталонцев.

«Это часть процесса. Если придется, то так тому и быть. Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? Я продолжу свою подготовку, у меня всего 2-й сезон в роли тренера.

До конца сезона у руководства будет время хорошенько все обдумать. Могу сказать, что от таких предложений не отказываются», – сказал бывший защитник «Барселоны».

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