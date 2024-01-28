Маркес о возможности занять место Хави: «Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? У руководства будет время хорошенько все обдумать»

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Барселона Б Футбол

Рафаэль Маркес высказался о возможном назначении главным тренером «Барсы».

После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона. 

44-летний мексиканский специалист возглавляет резервную команду каталонцев. 

«Это часть процесса. Если придется, то так тому и быть. Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? Я продолжу свою подготовку, у меня всего 2-й сезон в роли тренера.

До конца сезона у руководства будет время хорошенько все обдумать. Могу сказать, что от таких предложений не отказываются», – сказал бывший защитник «Барселоны». 

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21 комментарий
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Может пора перестать искать тренера с ДНК и прочей чепухой для выбора
Брать кота в мешке с неизвестным результатом ( а то что будет положительным меньше шансов )
Летом после Евро будет свободен Нагельсманн, есть Де Дзерби( пусть и на контракте с Брайтоном)
Нужно изучать рынок и искать качество (тренера ) , а не принадлежность к философии из Ла Масии
+17
0
+17
Ответ данислам дадыбаев
Если Хави выйграет лигу чемпионов, останется ли тренером барсы ?
Вероятность того, что мне в лицо метеорит прилетит выше, чем Хави возьмёт лигу чемпионов
+17
-2
+15
Проблема Барсы в том, что их тренерами были Кройфф и Гвардиола. И они ищут второго Кройффа или второго Пеппа. А таких нет по определению.
+9
0
+9
Только не это! Надоели уже эти эксперименты с бывшими игроками! Приведите в команду уже ТРЕНЕРА!
+7
-1
+6
Ответ JENNINGS
А у «Барсы» будут деньги на Нагельсманнов, Клоппов и т.д? В нынешних условиях выбор будет в первую очередь из тех, на кого окажутся средства на з/п
В любых условиях хочешь результата -плати за футболиста , плати за тренера . Если конечно не безработный тренер или футболист на свободном трансфере
Прекрасно понимаю что амбиции на Вселенную, а кошелек пуст
+3
0
+3
Ответ Гласящий Истину!
Лично мне, очень не нравится то, что Хави не подал в отставку сразу же! Немедленно! То есть он просто очередной раз занялся балабольством! Наговорил всякой хрени, про то, что он уйдет, но в данный момент, он продолжает работать с клубом! А до июня будут какие-то победы, вымученные, выстраданные, и в июне Лапорта скажет, что мол Барса выздоравливает, она находится на правильном пути, и я принял решение оставить Хави! Вот это будет самое страшное! И я просто уверен, в таком развитии событий. Скриньте!
Я тоже не понимаю почему в конце года, видишь что не справляешься, уходи сразу, нет опять пафосные речи про ЛЧ и тд, тоже уверен что могут оставить
+2
0
+2
Нагельсманна было бы интересно увидеть в Барсе
+2
0
+2
Ответ melmi
Может пора перестать искать тренера с ДНК и прочей чепухой для выбора Брать кота в мешке с неизвестным результатом ( а то что будет положительным меньше шансов ) Летом после Евро будет свободен Нагельсманн, есть Де Дзерби( пусть и на контракте с Брайтоном) Нужно изучать рынок и искать качество (тренера ) , а не принадлежность к философии из Ла Масии
Согласен. А то Барса превратилась уже в испанский Спартак с таким подходом.
+1
0
+1
Лично мне, очень не нравится то, что Хави не подал в отставку сразу же! Немедленно! То есть он просто очередной раз занялся балабольством! Наговорил всякой хрени, про то, что он уйдет, но в данный момент, он продолжает работать с клубом!
А до июня будут какие-то победы, вымученные, выстраданные, и в июне Лапорта скажет, что мол Барса выздоравливает, она находится на правильном пути, и я принял решение оставить Хави! Вот это будет самое страшное! И я просто уверен, в таком развитии событий. Скриньте!
+4
-3
+1
Ответ JENNINGS
А у «Барсы» будут деньги на Нагельсманнов, Клоппов и т.д? В нынешних условиях выбор будет в первую очередь из тех, на кого окажутся средства на з/п
Ну так может быть не надо было выбрасывать пол сотни лямов на бразильского школьника, а пригласить на эти деньги в первую очередь нормального тренера?!
+2
-1
+1
Ответ Гласящий Истину!
Лично мне, очень не нравится то, что Хави не подал в отставку сразу же! Немедленно! То есть он просто очередной раз занялся балабольством! Наговорил всякой хрени, про то, что он уйдет, но в данный момент, он продолжает работать с клубом! А до июня будут какие-то победы, вымученные, выстраданные, и в июне Лапорта скажет, что мол Барса выздоравливает, она находится на правильном пути, и я принял решение оставить Хави! Вот это будет самое страшное! И я просто уверен, в таком развитии событий. Скриньте!
да уберут его раньше. ты посмотри в таблицу, там Атлетико если в этом туре победит, то догонит по очкам каталонцев. Атлетик, Сосьедад, Бетис, Валенсия тоже рядом. тут нужно уже думать о месте в ЛЧ на следующий сезон. думаю, что такие игры как вчера с Вильярреалом до конца сезона с Хави будут не раз. 17 туров ещё в чемпионате
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В такую Барселону никто не пойдёт. Топ-тренеру придётся платить топ-зарплату. Даже если придёт именитый тренер, то начнёт требовать трансферы. Так что Рафа Маркез оптимальный вариант.
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Учитывая финансовые проблемы Барселоны, я вижу 2 реальных варианта.
Первый - это Мичел из Жироны. Он ставит идентичный Барселоне атакующий футбол с контролем мяча. Уже есть успешный опыт работы, а в этом сезоне и вовсе почти точное попадание в ЛЧ с Жироной и возможно смогут составить конкуренцию Реалу за Ла Лигу.
Жирону точно покинут несколько лидеров, скорее всего Савио, Довбик и Алекс Гарсия, плюс вернётся обратно в Барселону Эрик Гарсия, без преувеличений лучший ЦЗ Жироны.
В Барсе я уверен Мичел не будет просить больших затрат, сможет работать с тем, кто есть в составе, но уйдёт ли он из Жироны и отпустит ли руководство клуба после такого успеха, вот в чём главный вопрос, также его будет мотивировать игра в ЛЧ и усиление состава под ЛЧ, владельцы Жироны как все знают это City Football group, так что с финансами проблем не будет, они уже давно хотели создать второй топ улуб после Сити, с фэйр плей я думаю тоже.
Второй это Де Дзерби. Он никак не может выстроить свой футбол из-за того, что его клубы разбирают, сначала Сассуоло, где остался лишь Берарди, теперь я уверен будут разбирать Брайтон по второму кругу, в прошлом сезоне ушел МакАлисстер, которого очень хотел сохранить Де Дзерби хотя бы ещё на сезон, после этого сезона тоже ожидается минимум 2-3 трансфера, Митома, Жоау Педро, который только пришёл, а уже проявил себя и привлёк интересы многих топ клубов, Эван Фергюсон, Буананотте, Энсиско, Эступиньан, 2-3 игрока из этого списка думаю покинут Брайтон.
Де Дзерби также не будет просить больших трат от Барселоны, он ставит атакующий футбол с тотальным владением мяча, в Барселоне есть все необходимые игроки для него, особенно центр поля с Педри, Де Йонгом, Гюндоганом и Гави, который я надеюсь восстановиться до предсезонки, также плюс для Барсы, что его команды играют без чистого опорника, а в Барсе есть один Ромеу. Но за Де Дзерби следит ещё несколько клубов, а после ухода Клоппа Ливерпуль не будет медлить, думаю уже договаривается с ним и Алонсо.
Отличные тренеры для Барсы, будет очень интересно посмотреть на их футбол.
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Кто бы не хотел возглавить Барсу?
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Ну почти ни один из топовых или околотоповых тренеров.
У клуба очень требовательное коммьюнити, перманентное соперничество с Реалом который очевидно находится в заметно лучших условиях, много проблем с составом, но при этом почти нет денег для манёвров на трансферном рынке.
Ситуация очень тяжёлая, а спрос с клуба и тренера будет как со времён Гвардиолы, Месси и Ко.
Кто в этот ад захочет погружаться кроме Моуринью или просто ради неустойки?
Разве что ноунеймы или вчерашние легенды клуба, типа аналогов Хави.
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Ответ данислам дадыбаев
Если Хави выйграет лигу чемпионов, останется ли тренером барсы ?
у тебя шанс встретить тиранозавра выйдя на улицу выше
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Ответ melmi
Может пора перестать искать тренера с ДНК и прочей чепухой для выбора Брать кота в мешке с неизвестным результатом ( а то что будет положительным меньше шансов ) Летом после Евро будет свободен Нагельсманн, есть Де Дзерби( пусть и на контракте с Брайтоном) Нужно изучать рынок и искать качество (тренера ) , а не принадлежность к философии из Ла Масии
А у «Барсы» будут деньги на Нагельсманнов, Клоппов и т.д?
В нынешних условиях выбор будет в первую очередь из тех, на кого окажутся средства на з/п
+5
-5
0
Ответ melmi
В любых условиях хочешь результата -плати за футболиста , плати за тренера . Если конечно не безработный тренер или футболист на свободном трансфере Прекрасно понимаю что амбиции на Вселенную, а кошелек пуст
Ну Зидан вон сколько ждёт достойного предложения, живёт, кайфует, ничего, не бедствует)
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Рычага, чтобы топового тренера выписать, не будет, скорее всего. Теперь еще попроще ДНКовского нужно попробовать
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