Маркес о возможности занять место Хави: «Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? У руководства будет время хорошенько все обдумать»
Рафаэль Маркес высказался о возможном назначении главным тренером «Барсы».
После поражения от «Вильярреала» (3:5) в 22-м туре Ла Лиги Хави заявил, что оставит должность по окончании сезона.
44-летний мексиканский специалист возглавляет резервную команду каталонцев.
«Это часть процесса. Если придется, то так тому и быть. Кто бы не хотел возглавить «Барсу»? Я продолжу свою подготовку, у меня всего 2-й сезон в роли тренера.
До конца сезона у руководства будет время хорошенько все обдумать. Могу сказать, что от таких предложений не отказываются», – сказал бывший защитник «Барселоны».
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Брать кота в мешке с неизвестным результатом ( а то что будет положительным меньше шансов )
Летом после Евро будет свободен Нагельсманн, есть Де Дзерби( пусть и на контракте с Брайтоном)
Нужно изучать рынок и искать качество (тренера ) , а не принадлежность к философии из Ла Масии
Прекрасно понимаю что амбиции на Вселенную, а кошелек пуст
А до июня будут какие-то победы, вымученные, выстраданные, и в июне Лапорта скажет, что мол Барса выздоравливает, она находится на правильном пути, и я принял решение оставить Хави! Вот это будет самое страшное! И я просто уверен, в таком развитии событий. Скриньте!
Первый - это Мичел из Жироны. Он ставит идентичный Барселоне атакующий футбол с контролем мяча. Уже есть успешный опыт работы, а в этом сезоне и вовсе почти точное попадание в ЛЧ с Жироной и возможно смогут составить конкуренцию Реалу за Ла Лигу.
Жирону точно покинут несколько лидеров, скорее всего Савио, Довбик и Алекс Гарсия, плюс вернётся обратно в Барселону Эрик Гарсия, без преувеличений лучший ЦЗ Жироны.
В Барсе я уверен Мичел не будет просить больших затрат, сможет работать с тем, кто есть в составе, но уйдёт ли он из Жироны и отпустит ли руководство клуба после такого успеха, вот в чём главный вопрос, также его будет мотивировать игра в ЛЧ и усиление состава под ЛЧ, владельцы Жироны как все знают это City Football group, так что с финансами проблем не будет, они уже давно хотели создать второй топ улуб после Сити, с фэйр плей я думаю тоже.
Второй это Де Дзерби. Он никак не может выстроить свой футбол из-за того, что его клубы разбирают, сначала Сассуоло, где остался лишь Берарди, теперь я уверен будут разбирать Брайтон по второму кругу, в прошлом сезоне ушел МакАлисстер, которого очень хотел сохранить Де Дзерби хотя бы ещё на сезон, после этого сезона тоже ожидается минимум 2-3 трансфера, Митома, Жоау Педро, который только пришёл, а уже проявил себя и привлёк интересы многих топ клубов, Эван Фергюсон, Буананотте, Энсиско, Эступиньан, 2-3 игрока из этого списка думаю покинут Брайтон.
Де Дзерби также не будет просить больших трат от Барселоны, он ставит атакующий футбол с тотальным владением мяча, в Барселоне есть все необходимые игроки для него, особенно центр поля с Педри, Де Йонгом, Гюндоганом и Гави, который я надеюсь восстановиться до предсезонки, также плюс для Барсы, что его команды играют без чистого опорника, а в Барсе есть один Ромеу. Но за Де Дзерби следит ещё несколько клубов, а после ухода Клоппа Ливерпуль не будет медлить, думаю уже договаривается с ним и Алонсо.
Отличные тренеры для Барсы, будет очень интересно посмотреть на их футбол.
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Ну почти ни один из топовых или околотоповых тренеров.
У клуба очень требовательное коммьюнити, перманентное соперничество с Реалом который очевидно находится в заметно лучших условиях, много проблем с составом, но при этом почти нет денег для манёвров на трансферном рынке.
Ситуация очень тяжёлая, а спрос с клуба и тренера будет как со времён Гвардиолы, Месси и Ко.
Кто в этот ад захочет погружаться кроме Моуринью или просто ради неустойки?
Разве что ноунеймы или вчерашние легенды клуба, типа аналогов Хави.
В нынешних условиях выбор будет в первую очередь из тех, на кого окажутся средства на з/п