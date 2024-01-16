Некоторые игроки «Барсы» потеряли веру в Хави. Клуб вряд ли уволит его до конца сезона, но Лапорта рассматривает Маркеса как следующего тренера (ESPN)

Теги Барселона Рафаэль Маркес Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Игроки «Барселоны» теряют веру в Хави.

Несколько важных игроков каталонской команды уже потеряли веру в главного тренера, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к раздевалке.

Отмечается, что скептические настроения у этих футболистов возникли еще до поражения от «Реала» в матче за Суперкубок Испании (1:4). Они уже несколько недель подвергают сомнению подход Хави и расстроены тем, что тренер утверждает, что его подопечные не понимают стиль игры «Барселоны».

Один из источников предполагает, что тренер не продемонстрировал «твердую руку» при работе с некоторыми футболистами, хотя не все в раздевалке придерживаются такого же мнения. 

В окружении Хави признают, что в команде из более чем 20 игроков всегда могут быть недовольные. Тем не менее в штабе считают, что большинство игроков по-прежнему поддерживают идеи тренера. Источник, близкий к специалисту, согласен, что спортивные результаты не соответствуют ожиданиям, но уверяет, что поведение членов команды остается образцовым.

Один из игроков, с которым связался ESPN, считает, что матч с «Альмерией» (3:2) стал «поворотным моментом» – в перерыве у тренера состоялся напряженный разговор с командой. Однако другие источники утверждают, что несколько игроков уже сомневались в Хави еще до этой игры, и упоминают поражения от «Реала» (1:2) и «Шахтера» (0:1). 

Согласно утверждениям некоторых источников, в «Барселоне» существуют сомнения относительно того, останется ли Хави во главе команды в следующем сезоне. Это говорит о том, что клуб больше не испытывает прежнего доверия к тренеру, но в то же время его увольнение до конца сезона остается маловероятным – как из-за финансовых проблем каталонцев, так и из-за отсутствия подходящих кандидатов на пост нового тренера. 

Источники добавляют, что президент клуба Жоан Лапорта уже давно рассматривает назначение Рафаэля Маркеса как наиболее логичный вариант, если Хави в уйдет в отставку или если клуб решит уволить его.

«Барселона» занимает 4-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 41 очко после 19 туров. Клуб отстает от лидирующей «Жироны» на 8 баллов при матче в запасе.

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60 комментариев
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"назначение Рафаэля Маркеса как наиболее логичный вариант"

Логичнее некуда.
+55
0
+55
Португальский переводчик свободен, Лапорта не подсматривает?
+32
-6
+26
Ответ mr kovalsky
Португальский переводчик свободен, Лапорта не подсматривает?
Феликса тогда Кондратий схватит, убегал из Атлетико, сжигая все мосты, лишь бы свалить подальше от автобусной тактики, а по итогу автобус приедет за ним в Барселону
+27
-3
+24
Маркес - это шило на мыло. А то и хуже...
Нужен толковый тренер. А Лапорта все верит, что найдет второго Гвардиоллу
+16
-2
+14
Когда сегодня на какой-то ветке Стахович писал про то, что Барселона назначит легенду а-ля Маркеса, я думал, что любит человек пошутить над этим клубом. Оказывается это не шутки) а возможно он и есть близкий источник из раздевалки, все-таки за Барселоной следит постоянно)
+15
-4
+11
Ответ Aleksandr Alferov
Барсу поднять может только один тренер. Думаю понятно кто
Александр Мостовой
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«Источники добавляют…»)) Таких новостей можно тысячу наклепать, не указывая самого источника.
+8
-1
+7
Ответ deco7
Маркес - это шило на мыло. А то и хуже... Нужен толковый тренер. А Лапорта все верит, что найдет второго Гвардиоллу
Да не верит он не во что. Ему просто надо фигуру, которую и фанаты знают и которая при этом будет ему по гроб жизни благодарна за шанс.
+6
-1
+5
а кто потом? Виктор Вальдес? или Максвелл, Ромарио или Рональдиньо? Может, лучше среди тренеров поискать?
+5
-1
+4
Ответ deco7
Маркес - это шило на мыло. А то и хуже... Нужен толковый тренер. А Лапорта все верит, что найдет второго Гвардиоллу
Первого Гвардиолу ему посоветовал Кройф. Если бы не это, может быть, наняли бы Йозе Марино. Сейчас Кройф не может дать мудрый совет.
+3
0
+3
Ответ Madhamish
А че там у Маркеса? Барселона Б выносит всех в одну калитку? Неужели? То, что игроки потеряли веру в Хави тупо очевидно. И можно видеть, кто это. Бальде раз, Араухо два, Кунде три, Гюндоган четыре, остальные ... так не определишь. Лично я потерял веру в Хави уже после Айнтрахта. Так что все они слоупоки ;)
Бальде просто оказался дном как игрок. Насчет Араухо и Кунде согласен. Весь сезон наигрывать Кунде как правого или правого центрального защитника, а Араухо как центрального. И менять их позицию в важнейших матчах сезона, потому что когда-то два года назад один из них съел Винисиуса на фланге.
+3
0
+3
Ответ Надоело париться в бане
Феликса тогда Кондратий схватит, убегал из Атлетико, сжигая все мосты, лишь бы свалить подальше от автобусной тактики, а по итогу автобус приедет за ним в Барселону
Бедный Феликс. Все виноваты, что этот супер талант так нигде и не заиграл
+2
0
+2
Странно, что руководство ещё не потеряло. Эффект от того, что легенда пришла в клуб прошёл, а тренерских идей особо нет.
+1
0
+1
Ответ corazn blanco
Когда сегодня на какой-то ветке Стахович писал про то, что Барселона назначит легенду а-ля Маркеса, я думал, что любит человек пошутить над этим клубом. Оказывается это не шутки) а возможно он и есть близкий источник из раздевалки, все-таки за Барселоной следит постоянно)
Страхович 🤣🤣🤣😆
+2
-1
+1
Ответ лицемерный гнус
Надо быть честным, состав у Реала на голову выше, особенно в атаке.
Особенно позиция центрфорварда
+4
-3
+1
Ответ Hunteralex
Пойдёт. После Челси же пошёл в МЮ и ТТХ)
Посмотрим)
+2
-1
+1
А я потерял верю в игроков, и что дальше? Как будто Хави в упор попасть не может в створ 😁
+3
-2
+1
Ответ Hunteralex
Опять же этого мы знать не можем. Он всегда жаловался бы: то не так, сё не так. А потенциальная неустойки и позлить Гвардиолу - вариант отличный. Будет говорить, что у пепа были возможности покупать Анри, потому он и побеждал, а у него нет денег даже на Матича)
Ты описываешь какой-то фанфик, не имеющий отношения к реальности.
Ему нужна возможность строить команду под себя, а для этого нужны трансферы, много трансферов, а не клуб в глубоком финансовом кризисе.
+1
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Ответ cukken
А я потерял верю в игроков, и что дальше? Как будто Хави в упор попасть не может в створ 😁
Ну да, это же Левандовски себя ставит играть от звонка до звонка и Кунде просто выходит в центр защиты, а не Хави их туда выпускает.
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Ответ deco7
Маркес - это шило на мыло. А то и хуже... Нужен толковый тренер. А Лапорта все верит, что найдет второго Гвардиоллу
У Пепа ещё и подбор игроков был совершенно иной. Такое повторить почти нереально. Лапорта просто в облаках витает
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все это очередные набросы. Я думаю для него определяющим будет выступление в ЛЧ скоро, ну и конечно насколько они смогут еще навязать борьбу в Ла Лиге
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Ответ Iamliam
Маур не пойдет в Барсу, ему хватило последствий от финансовых проблем в Роме.
Опять же этого мы знать не можем. Он всегда жаловался бы: то не так, сё не так. А потенциальная неустойки и позлить Гвардиолу - вариант отличный. Будет говорить, что у пепа были возможности покупать Анри, потому он и побеждал, а у него нет денег даже на Матича)
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Ответ deco7
Маркес - это шило на мыло. А то и хуже... Нужен толковый тренер. А Лапорта все верит, что найдет второго Гвардиоллу
Он возможно найдёт второго Гвардиола, но найдёт ли второго Месси?
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Доминатора нельзя убирать )
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Какие игроки потеряли веру в Хави? Лева? Ромеу? Торрес? Так может их нафиг всех.
Я далеко не поклонник Хави как тренера, а как человек он мне вообще противен, но вратаря нет, опорки нет. Нормально играет Педри, Гюндоган и де Йонг и Канселу, но вот например травмировался Канселу и замены ему просто нет.
То есть у тебя клуб где нет вратаря, нет флангов обороны, нет опорки, нет ни одного нападающего высокого уровня и от тебя требуют победить РМ, где проблемы это оборона и вратарь и то Рюдигер и Карвахаль сильнее с огромным запасом любого из своих конкурентов в Барсе.
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НЕ НАДО НА ЧАВИ ГНУТЬ ВСЕ ПАЛКИ? Кто потерял веру? эти ослы? которые не понимают что им говорят? которые не умеют бегать, не умеют бить по воротам и даже забивать 100% голы? любой из них очень далек от уровня Чави-игрока!!! Которые проигрывают у команды, занимающей 9-ую строчку в 4-ом дивизионе? Пусть прекратят бессмысленные обиды и расстройства после пропущенного гола, после замечания и прочих внешних факторов и начнут тренироваться по больше. Пусть наберутся боевым духом, а не выходить на поле в полном мандраже, как маменькины сыночки…На поле играют они, а как они играют, мы все видим… Да, Чави ошибается, но сейчас это единственный тренер, который может душу вложить в Барсу!!! Они получают большие деньги и имеют амбиции в футболе, вот пусть и выкладывают себя по полной, чего они не делают…. После этого классико, есть только одно определение -Игроки Реала сгрызли с потрохами игроков Барсы…. и мне, как многолетнему болельщику Барсы, очень тяжело это говорить….Я люблю Барсу, а не этих обидчивых и растерянных ослов!!! Валить только на тренера очень удобно им…..
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Барсу поднять может только один тренер. Думаю понятно кто
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Ну этот нытик видимо думает, что его назначили навечно
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Ответ Aleksandr Alferov
Барсу поднять может только один тренер. Думаю понятно кто
его зовут Йозе?
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Ответ Растиньяк
Особенно позиция центрфорварда
Одна позиция и всë. Остальное всё лучше
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