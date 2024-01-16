Игроки «Барселоны» теряют веру в Хави.

Несколько важных игроков каталонской команды уже потеряли веру в главного тренера, сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к раздевалке.

Отмечается, что скептические настроения у этих футболистов возникли еще до поражения от «Реала» в матче за Суперкубок Испании (1:4). Они уже несколько недель подвергают сомнению подход Хави и расстроены тем, что тренер утверждает, что его подопечные не понимают стиль игры «Барселоны».

Один из источников предполагает, что тренер не продемонстрировал «твердую руку» при работе с некоторыми футболистами, хотя не все в раздевалке придерживаются такого же мнения.

В окружении Хави признают, что в команде из более чем 20 игроков всегда могут быть недовольные. Тем не менее в штабе считают, что большинство игроков по-прежнему поддерживают идеи тренера. Источник, близкий к специалисту, согласен, что спортивные результаты не соответствуют ожиданиям, но уверяет, что поведение членов команды остается образцовым.

Один из игроков, с которым связался ESPN, считает, что матч с «Альмерией» (3:2) стал «поворотным моментом» – в перерыве у тренера состоялся напряженный разговор с командой. Однако другие источники утверждают, что несколько игроков уже сомневались в еще до этой игры, и упоминают поражения от «Реала» (1:2) и «Шахтера» (0:1).

Согласно утверждениям некоторых источников, в «Барселоне» существуют сомнения относительно того, останется ли Хави во главе команды в следующем сезоне. Это говорит о том, что клуб больше не испытывает прежнего доверия к тренеру, но в то же время его увольнение до конца сезона остается маловероятным – как из-за финансовых проблем каталонцев, так и из-за отсутствия подходящих кандидатов на пост нового тренера.

Источники добавляют, что президент клуба уже давно рассматривает назначение как наиболее логичный вариант, если Хави в уйдет в отставку или если клуб решит уволить его.

« » занимает 4-е место в турнирной таблице , набрав 41 очко после 19 туров. Клуб отстает от лидирующей «Жироны» на 8 баллов при матче в запасе.