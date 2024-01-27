«Байер» арендовал форварда «Бетиса» Иглесиаса – на замену травмированному Бонифасе
«Байер» подписал форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.
Клуб сообщил, что арендовал 31-летнего нападающего в связи с травмой Виктора Бонифасе, выбывшего до апреля. Соглашение рассчитано до конца сезона.
Испанец взял в новой команде 9-й номер.
Иглесиас принял участие в 11 матчах Ла Лиги в этом сезоне и ни разу не забил. В прошлом чемпионате у него 15 голов.
Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.
Фото: bayer04.de
Мячом владеем, создаем, а того, кто умеет завершить просто нет.
Это же пока не Манчестер Сити
Бывают такие матчи , когда мяч можно только руками занести в ворота и сегодня был именно такой