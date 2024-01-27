«Байер» арендовал форварда «Бетиса» Иглесиаса – на замену травмированному Бонифасе

Теги Байер бундеслига Германия Бетис Ла Лига трансферы Борха Иглесиас Виктор Бонифасе Футбол

«Байер» подписал форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.

Клуб сообщил, что арендовал 31-летнего нападающего в связи с травмой Виктора Бонифасе, выбывшего до апреля. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Испанец взял в новой команде 9-й номер.

Иглесиас принял участие в 11 матчах Ла Лиги в этом сезоне и ни разу не забил. В прошлом чемпионате у него 15 голов.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Фото: bayer04.de

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5 комментариев
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Как показала сегодня игра с Гладбахом- очень вовремя.
Мячом владеем, создаем, а того, кто умеет завершить просто нет.
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думаю начнет штамповать голы в Бундеслиге не хуже Бонифаса
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Слева от Энрике Евгений Пригожин)
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Ответ Leverkusenez
Как показала сегодня игра с Гладбахом- очень вовремя. Мячом владеем, создаем, а того, кто умеет завершить просто нет.
При всем уважении к Байеру - глупости !
Это же пока не Манчестер Сити
Бывают такие матчи , когда мяч можно только руками занести в ворота и сегодня был именно такой
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