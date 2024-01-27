«Байер» арендовал форварда «Бетиса» Иглесиаса – на замену травмированному Бонифасе

«Байер» подписал форварда «Бетиса» Борху Иглесиаса.

Клуб сообщил, что арендовал 31-летнего нападающего в связи с травмой , выбывшего до апреля. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Испанец взял в новой команде 9-й номер.

принял участие в 11 матчах в этом сезоне и ни разу не забил. В прошлом чемпионате у него 15 голов.

Подробно со статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

Фото: bayer04.de