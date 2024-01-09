Лучший бомбардир «Байера» Бонифасе получил травму в сборной Нигерии и выбыл до апреля

Виктор Бонифасе пропустит Кубок Африки из-за травмы.

Нападающий сборной повредил пах во время тренировки.

«Байер» сообщил, что в ближайшие дни его лучший бомбардир перенесет операцию. Возвращение 23-летнего футболиста ожидается в апреле.

В Бундеслиге форвард забил 10 голов и отдал 7 результативных передач за 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Тревожно за «Байер» – три звезды уедут на Кубок Африки. Лучший бомбардир и основные защитники

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