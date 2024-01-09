Лучший бомбардир «Байера» Бонифасе получил травму в сборной Нигерии и выбыл до апреля

Теги Байер бундеслига Германия травмы Сборная Нигерии по футболу Кубок Африки Виктор Бонифасе Здоровье Футбол

Виктор Бонифасе пропустит Кубок Африки из-за травмы.

Нападающий сборной Нигерии повредил пах во время тренировки.

«Байер» сообщил, что в ближайшие дни его лучший бомбардир перенесет операцию. Возвращение 23-летнего футболиста ожидается в апреле.

В Бундеслиге форвард забил 10 голов и отдал 7 результативных передач за 16 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев
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Жесть, здоровья ему. Мечты Байера навсегда снять с себя клеймо Неверкузена очень пошатнулись.
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Каникулы Бонифасе
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+11
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Причем тут вообще Роналду?
+11
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+9
Баварию с чемпионством, хотя кто до этого сомневался
+6
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у Байера Шик реснулся, переживут
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0
+4
Первый пошёл, сколько их еще будет
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0
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Ну начинается! Турниры еще не начались, зато начались травмы
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+3
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Каникулы Бонифасе
Как раз в Африку ездил он, к бабушке
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Да ну ё-моё...
+2
0
+2
Кто-то мне объяснит почему африканское чудо каждый год, когда все континентальные турниры 1в4?
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Черт, из-за какого-то кубка Африки теперь пошатнулись мечты Байера о первом чемпионстве. Бонифасе здоровья.
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вот это привет
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Шанс для Баварии
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Очень жаль. Большая потеря для Байера. Надеюсь, Шик зажжет
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Ответ Советник_042
Кто-то мне объяснит почему африканское чудо каждый год, когда все континентальные турниры 1в4?
Денежки любят африканские чиновники
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Ответ Советник_042
Кто-то мне объяснит почему африканское чудо каждый год, когда все континентальные турниры 1в4?
Торговля чёрным деревом
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