Влахович забил 7 голов за «Ювентус» в 6 последних матчах Серии А

Душан Влахович забил 12-й гол в Серии А в этом сезоне.

Сербский нападающий « » забил « » на 50-й минуте матча 22-го тура (1:0, второй тайм).

Это 7-й гол в 6 последних играх в Серии А.

С 12 голами в 20 играх чемпионата Италии он занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь Лаутаро Мартинесу – форвард «Интера» забил 18 раз в 18 матчах.

Подробная статистика Влаховича доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, «Юве» играет в меньшинстве.