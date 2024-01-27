Влахович забил 7 голов за «Ювентус» в 6 последних матчах Серии А

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия Душан Влахович Футбол

Душан Влахович забил 12-й гол в Серии А в этом сезоне.

Сербский нападающий «Ювентуса» забил «Эмполи» на 50-й минуте матча 22-го тура (1:0, второй тайм).

Это 7-й гол в 6 последних играх Душана в Серии А.

С 12 голами в 20 играх чемпионата Италии он занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь Лаутаро Мартинесу – форвард «Интера» забил 18 раз в 18 матчах.

Подробная статистика Влаховича доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, «Юве» играет в меньшинстве. 

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6 комментариев
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А хотели на Лакаку обменять
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Ответ Андрей wtf
ну где вы умники, которые Влаху поласкали !?всегда говорил и тут писал что это хороший нап, при каком гвардиоле или клопе пачками ложил бы, да и в том же реале думаю был на уровне!
На уровне Йовича ?
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