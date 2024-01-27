Влахович забил 7 голов за «Ювентус» в 6 последних матчах Серии А
Душан Влахович забил 12-й гол в Серии А в этом сезоне.
Сербский нападающий «Ювентуса» забил «Эмполи» на 50-й минуте матча 22-го тура (1:0, второй тайм).
Это 7-й гол в 6 последних играх Душана в Серии А.
С 12 голами в 20 играх чемпионата Италии он занимает второе место в списке бомбардиров, уступая лишь Лаутаро Мартинесу – форвард «Интера» забил 18 раз в 18 матчах.
Подробная статистика Влаховича доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча, «Юве» играет в меньшинстве.