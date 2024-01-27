Милик удален за подкат в центре поля на 18-й минуте игры «Ювентуса» с «Эмполи»

«Ювентус» остался в меньшинстве на 18-й минуте игры с «Эмполи».

Нападающий Аркадиуш Милик попытался опередить форварда в борьбе за мяч в центре поля и, совершая подкат, шипами попал в голень сопернику.

Главный судья Ливио Маринелли сперва предупредил поляка, но после ознакомления с видеоповтором принял решение удалить его.

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports

«Ювентус» – «Эмполи». 0:0 – Милик удален, Влахович и Миретти играют. Онлайн-трансляция