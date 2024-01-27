Милик удален за подкат в центре поля на 18-й минуте игры «Ювентуса» с «Эмполи»
«Ювентус» остался в меньшинстве на 18-й минуте игры с «Эмполи».
Нападающий Аркадиуш Милик попытался опередить форварда Альберто Черри в борьбе за мяч в центре поля и, совершая подкат, шипами попал в голень сопернику.
Главный судья Ливио Маринелли сперва предупредил поляка, но после ознакомления с видеоповтором принял решение удалить его.
Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports
«Ювентус» – «Эмполи». 0:0 – Милик удален, Влахович и Миретти играют. Онлайн-трансляция
Его надо на 10 минут выпускать, когда проигрывает, чтобы грузить, или когда Влахович сильно устанет.
Есть классный Кенан Йлдыз, он же играл раньше в основе, его и надо было выпускать, ошибка Аллегри, фигню сделал с составом вообще.