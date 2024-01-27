Милик удален за подкат в центре поля на 18-й минуте игры «Ювентуса» с «Эмполи»

Теги Эмполи Ювентус серия А Италия дисквалификации судьи Аркадиуш Милик Альберто Черри видеоповторы Ливио Маринелли Футбол

«Ювентус» остался в меньшинстве на 18-й минуте игры с «Эмполи».

Нападающий Аркадиуш Милик попытался опередить форварда Альберто Черри в борьбе за мяч в центре поля и, совершая подкат, шипами попал в голень сопернику.

Главный судья Ливио Маринелли сперва предупредил поляка, но после ознакомления с видеоповтором принял решение удалить его.

Изображение: кадр из трансляции Eleven Sports

«Ювентус» – «Эмполи». 0:0 – Милик удален, Влахович и Миретти играют. Онлайн-трансляция

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11 комментариев
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В центре поля , ну нафига, 18 минута, блин.
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Так глупо мог только он...
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Да блин зачем вообще это бревно было выпускать в основе?!
Его надо на 10 минут выпускать, когда проигрывает, чтобы грузить, или когда Влахович сильно устанет.

Есть классный Кенан Йлдыз, он же играл раньше в основе, его и надо было выпускать, ошибка Аллегри, фигню сделал с составом вообще.
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Милик конечно тот ещё гений, но вот потом кто будет говорить что Юве судьи помогают могут язык себе в одно место сунуть, потому как такие же фолы в исполнении Берарди против Юве и Малиновского против Юве судья не дал красную а ВАР даже не позвал смотреть там и Берарди фол был жёстче а Малиновский вообще без зазрения въехал в ногу. Но все промолчали и гл рефери и ВАР.
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Берарди за подобный фол против Ювентуса не удаляем, Милика удаляем. ох уж эта помощь судей Ювентусу
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Ну тут без вопросов, прямая нога...Хорошо хоть без травмы обошлось
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миретти профукал шанс.
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Подвел конечно
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этого покемона до конца сезона только в кубке выпускать
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Давиде Никола за делом, рановато его поставили спасать Эмполи, так и в еврокубки заскочить по итогу 😂
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Ответ уркунде
Так глупо мог только он...
Глупо да.., после хет трика присел в запас и хотел проявить себя.. но влахо и йылдыз лучше, что ж сделаешь..
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