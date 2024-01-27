У Кейна 23 гола за 19 игр в Бундеслиге. Лишь Тони забивал за «Баварию» больше в дебютном сезоне

Харри Кейн забил впервые за три матча.

Форвард «Баварии» отличился в игре против «Аугсбурга» в 19-м туре Бундеслиги.

Теперь на счету англичанина 23 гола за 19 матчей в чемпионате Германии. Он возглавляет список бомбардиров, опережая Серу Гирасси («Штутгарт») на 6 мячей.

В дебютном сезоне больше Кейна за «Баварию» забивал только Лука Тони (24 гола). 23 мяча было у Роя Макая.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

«Аугсбург» – «Бавария». 1:3 – Кейн забил. Онлайн-трансляция