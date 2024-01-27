У Кейна 23 гола за 19 игр в Бундеслиге. Лишь Тони забивал за «Баварию» больше в дебютном сезоне
Харри Кейн забил впервые за три матча.
Форвард «Баварии» отличился в игре против «Аугсбурга» в 19-м туре Бундеслиги.
Теперь на счету англичанина 23 гола за 19 матчей в чемпионате Германии. Он возглавляет список бомбардиров, опережая Серу Гирасси («Штутгарт») на 6 мячей.
В дебютном сезоне больше Кейна за «Баварию» забивал только Лука Тони (24 гола). 23 мяча было у Роя Макая.
Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.