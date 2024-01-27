У Кейна 23 гола за 19 игр в Бундеслиге. Лишь Тони забивал за «Баварию» больше в дебютном сезоне

Теги Бавария Рой Макай Лука Тони бундеслига Германия Аугсбург Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил впервые за три матча.

Форвард «Баварии» отличился в игре против «Аугсбурга» в 19-м туре Бундеслиги.

Теперь на счету англичанина 23 гола за 19 матчей в чемпионате Германии. Он возглавляет список бомбардиров, опережая Серу Гирасси («Штутгарт») на 6 мячей.

В дебютном сезоне больше Кейна за «Баварию» забивал только Лука Тони (24 гола). 23 мяча было у Роя Макая.

Подробно со статистикой Кейна можно ознакомиться здесь.

«Аугсбург» – «Бавария». 1:3 – Кейн забил. Онлайн-трансляция

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11 комментариев
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Как жаль, что в Тоттенхэме пересидел.
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Ответ alexis2020
Кейн > Левандовски
А зачем сравнивать. Легенды.
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Кейн > Левандовски
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Потрясающий форвард. Легенда.
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Ответ alexis2020
Кейн > Левандовски
У Лёвы были сезоны, где он по 50 голов забивал, 5 за 9 минут
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Ответ Человек1991
Так у него из 25 голов , 10 голов таких с нескольких метров, несколько офсайдов, 5 левых пенальти .
8-2
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Надеюсь именно он возьмёт ЗМ в этом году, заслуживает
+1
-1
0
Ответ Isa Babaev
У Лёвы были сезоны, где он по 50 голов забивал, 5 за 9 минут
Дело не в голах. Кейн - более изящный и умный игрок, при всем уважении к мастерству Левандовского.
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