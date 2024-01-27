Сборная Узбекистана – Сборная Таиланда где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 30 января
Во вторник, 30 января, сыграют сборная Узбекистана и сборная Таиланда в 1/8 финала Кубка Азии по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Аль-Джануб».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Узбекистана – сборная Таиланда
- Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.
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