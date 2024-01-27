Узбекистан — Таиланд: прогноз на матч 30 января 2024, Кубок Азии

30 января сборные Узбекистана и Таиланда сыграют в ⅛ финала Кубка Азии. Встреча пройдет в катарском Аль-Вакре на стадионе «Аль-Джануб» и начнется в 14:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: проход Узбекистана; ТМ 2,5.

Узбекистан

Сборная Узбекистана уверенно провела групповой этап, заняв второе вслед за Австралией место в своей группе. Команда словенского тренера Сречко Катанеца набрала в трех встречах пять очков, что гарантировало команде выход в плей-офф.

Хотя стартовали узбеки с достаточно неожиданной ничьей против Сирии — 0:0. По игре и моментам узбекская сборная была явно лучше, но сирийцам удалось отстоять свои ворота в неприкосновенности.

Во втором туре Узбекистан уверенно переиграл аутсайдера группы Индию со счетом 3:0. Голами отметились Аббосбек Файзуллаев из московского ЦСКА, Игорь Сергеев из тайского «Патхум Юнайтед» и Шерзод Насруллаев.

В заключительном туре узбеки играли с уже гарантировавшей себе плей-офф Австралией и завершили встречу со счетом 1:1. На гол австралийца Мартина Бойла Узбекистан ответил точным ударом Азизбека Тургунбаева. Примечательно, что австралийцы полгода не пропускали от азиатских сборных, и Узбекистану наконец удалось распечатать ворота одного из фаворитов турнира.

Прогноз на матч Сенегал – Кот-д′Ивуар

Таиланд

Таиланд также набрал в своей группе 5 очков и занял второе место, отстав от Саудовской Аравии на два балла.

Ключевой для Таиланда стала первая на турнире встреча против Кыргызстана. Тайцы сумели выиграть благодаря дублю нападающего Сапучая Джайдеда из тайского «Бурирам Юнайтед».

Затем были две нулевых ничьих — против Омана и Саудовской Аравии. Таким образом Таиланд под руководством японского тренера Масатады Исии повторил свой результат на предыдущем Кубке Азии, пробившись в первый раунд плей-офф.

Узбекистан — Таиланд: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа Узбекистана — 1.61

Ничья — 3.78

Победа Таиланда — 5.96

Узбекистан — явный кандидат на выход в четвертьфинал Кубка Азии. Можно уверенно брать его проход в следующую стадию турнира за 1.27.

Также матч первой стадии плей-офф не должен получиться результативным, и хорошим вариантом выглядит ставка ТМ 2,5 за 1.72.

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