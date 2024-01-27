«Барса» подтвердила, что Бальде перенесет операцию из-за травмы бедра. Защитник пропустит остаток сезона

Теги Барселона Ла Лига травмы Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде больше не сыграет в этом сезоне.

«Барселона» подтвердила, что у 20-летнего защитника выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра. В ближайшие дни он перенесет операцию. 

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства футболист пропустит остаток сезона. 

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

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18 комментариев
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Мне кажется стоит проверить медштаб Барсы на профпригодность, так много травм, рецедивов и прочего. Такое чувство будто не футбольная команда а хрустальная лавка, ей богу 🥲
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Фати, Педри, Гави, Бальде... Следующий кто? Надеюсь, не Ямаль...
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Ответ Отец Абду
Фати, Педри, Гави, Бальде... Следующий кто? Надеюсь, не Ямаль...
Надеюсь никто, но с нашим медштабом даже стальной Иньяки Уильямс мне кажется травмировался бы.
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Нельзя так вынашивать молодых игроков. Такими темпами Гави,Педри,Фати и Балде никогда не раскроются. Главное чтоб Ямаля так не стали изнашивать через сезон другой.
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Если барса так продолжит нагружать молодых игроков, то гави/педри/бальде/ямал и куча других молодых воспитанников повторят судьбу Фати. Это ненормально, что настолько юные игроки проводят столько минут. Круто, конечно, что они так себя зарекомендовали, но из-за такого количества матчей зрелые футболисты то не все справляются, а тут на молодые и неокрепшие плечи такая ответственность ложится! Тут вина не мед. штаба, а тренерского штаба и руководства в первую очередь!
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Ответ &_Bishep_&
В Барселоне не умеют аккуратно подтягивать молодых. Не понимают, что антропологические особенности у каждого парня очень индивидуальные. Чуть засветился юнец и сразу начинают его гонять 7/24.
когда 18 летние игроки играют в старте у Борусси почему то никто не говорит о неправильном использовании молодых игроков, но как только Барселона поступает абсолютно также начинает вой, одним словом - лицемеры
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Нельзя так вынашивать молодых игроков. Такими темпами Гави,Педри,Фати и Балде никогда не раскроются. Главное чтоб Ямаля так не стали изнашивать через сезон другой.
В Барселоне не умеют аккуратно подтягивать молодых. Не понимают, что антропологические особенности у каждого парня очень индивидуальные. Чуть засветился юнец и сразу начинают его гонять 7/24.
+4
-3
+1
Ответ &_Bishep_&
В Барселоне не умеют аккуратно подтягивать молодых. Не понимают, что антропологические особенности у каждого парня очень индивидуальные. Чуть засветился юнец и сразу начинают его гонять 7/24.
Так у Барсы особо и выбора нет. Нет финансов что бы купить игроков и закрыть позиции, им и приходиться вот так гонять молодых, даже 16 летних. Не от хорошей жизни они так
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Алексу быстрейшего выздоровления . В этом году конечно снизил к себе требования , но потенциал есть . Ждём на поле как можно быстрее .
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По мне вся эта лазаретная ситуация связана с неправильной программой подготовки игроков.
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Мед штаб выгнать, мне Фонт понравился в матче с атлетиком, но видно, что физики может не хватать
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Я не пойму почему у барсы на лавке все 16 летние. Игроки из барсы Б вообще непригодные что ли?

В Реале 16-18 летние даже в Кастилью не попадают, не то что в первую команду.
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Ответ Джон Люлькович
Мне кажется стоит проверить медштаб Барсы на профпригодность, так много травм, рецедивов и прочего. Такое чувство будто не футбольная команда а хрустальная лавка, ей богу 🥲
Почему до сих пор кого-то удивляет количество травм в элитном спорте?
Тот же футбол за последние 50 лет намного интенсивнее стал,а количество матчей возросло.
Связки и сухожилия,в отличие от мышечной массы,не накачаешь.
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Нельзя так вынашивать молодых игроков. Такими темпами Гави,Педри,Фати и Балде никогда не раскроются. Главное чтоб Ямаля так не стали изнашивать через сезон другой.
Фати уже раскрылся. дальше только закрытие
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Ответ tankpasokgejming@gmail.com
Нельзя так вынашивать молодых игроков. Такими темпами Гави,Педри,Фати и Балде никогда не раскроются. Главное чтоб Ямаля так не стали изнашивать через сезон другой.
Бальде уже 20 лет так то, когда как не сейчас ему играть постоянно? Тут надо смотреть тренировочный процесс, так как вылетают не только молодые
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Ответ Mr-Apelsin Friend
когда 18 летние игроки играют в старте у Борусси почему то никто не говорит о неправильном использовании молодых игроков, но как только Барселона поступает абсолютно также начинает вой, одним словом - лицемеры
Надо смотреть антропологические данные, вести диаграмму контрольно-измерительного оборудования на предмет износа суставов и связок, дозировать и распределять нагрузки. Одно дело, когда у тебе "перебитый" африканец бегает, а другое-когда мальчишка с лицом десятиклассника.
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