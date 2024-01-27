«Барса» подтвердила, что Бальде перенесет операцию из-за травмы бедра. Защитник пропустит остаток сезона
Алекс Бальде больше не сыграет в этом сезоне.
«Барселона» подтвердила, что у 20-летнего защитника выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра. В ближайшие дни он перенесет операцию.
Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства футболист пропустит остаток сезона.
В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
В Реале 16-18 летние даже в Кастилью не попадают, не то что в первую команду.
Тот же футбол за последние 50 лет намного интенсивнее стал,а количество матчей возросло.
Связки и сухожилия,в отличие от мышечной массы,не накачаешь.