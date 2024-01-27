«Барса» подтвердила, что Бальде перенесет операцию из-за травмы бедра. Защитник пропустит остаток сезона

Алекс Бальде больше не сыграет в этом сезоне.

« » подтвердила, что у 20-летнего защитника выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра. В ближайшие дни он перенесет операцию.

Ранее сообщалось, что в случае хирургического вмешательства футболист пропустит остаток сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику игрока можно найти здесь.