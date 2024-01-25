Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Барсы» перенесет операцию (TV3)

Алекс Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы.

Защитник «Барселоны» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Атлетиком» в Кубке Испании (2:4) и на 23-й минуте был заменен на Эктора Форта.

Дополнительные обследования подтвердили худшие опасения клуба: у игрока выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра, сообщает As со ссылкой на TV3. Ожидается, что Бальде перенесет операцию в ближайшие дни – для этого требуется одобрение со стороны его агента .

Минимальный срок восстановления от подобных травм составляет 4 месяца.

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.