Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Барсы» перенесет операцию (TV3)
Алекс Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы.
Защитник «Барселоны» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Атлетиком» в Кубке Испании (2:4) и на 23-й минуте был заменен на Эктора Форта.
Дополнительные обследования подтвердили худшие опасения клуба: у игрока выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра, сообщает As со ссылкой на TV3. Ожидается, что Бальде перенесет операцию в ближайшие дни – для этого требуется одобрение со стороны его агента Жорже Мендеша.
Минимальный срок восстановления от подобных травм составляет 4 месяца.
В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь.
Ситуация с Гави понятна, там кресты.
Но вот Кристенсен, Иньиго, Педри, Кунде, Алонсо травмируются почти на ровном месте и регулярно получают рецедивы. И это уже второй сезон подряд.