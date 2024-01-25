Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы бедра. Защитник «Барсы» перенесет операцию (TV3)

Теги Барселона Ла Лига травмы Жорже Мендеш Алекс Бальде Футбол

Алекс Бальде выбыл до конца сезона из-за травмы.

Защитник «Барселоны» повредил заднюю поверхность бедра во время матча с «Атлетиком» в Кубке Испании (2:4) и на 23-й минуте был заменен на Эктора Форта.

Дополнительные обследования подтвердили худшие опасения клуба: у игрока выявлена травма сухожилия двуглавой мышцы бедра, сообщает As со ссылкой на TV3. Ожидается, что Бальде перенесет операцию в ближайшие дни – для этого требуется одобрение со стороны его агента Жорже Мендеша

Минимальный срок восстановления от подобных травм составляет 4 месяца. 

В текущем сезоне Ла Лиги Бальде провел 18 матчей. Подробную статистику 20-летнего игрока можно найти здесь

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11 комментариев
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Гробят талантливую молодеж травмами.
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Бальде конечно здоровья,но я очень хочу чтобы играл Форт,думаю блестящее будущее ждёт его,не по годам хорош
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Сезон в принципе был провальный,но чтобы ещё игроки вылетали один за одним из-за травм это уже чересчур.
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Пора возвращать Максвелла на ЛЗ и Алейша Видаля на правый фланг
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Гнать медицинский штаб и тренерскому штабу стоит задуматься.
Ситуация с Гави понятна, там кресты.
Но вот Кристенсен, Иньиго, Педри, Кунде, Алонсо травмируются почти на ровном месте и регулярно получают рецедивы. И это уже второй сезон подряд.
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Ответ atomio
Все понятно. Еще минус один. Фати, Педри, Гави, Бальде - уже не будут такими как прежде. На очереди Ямал? 🤦🏻‍♂️
из за одной травмы не будут такими же?
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