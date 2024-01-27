Опубликовано расписание 19-го и 20-го туров РПЛ. «Зенит» и «Спартак» сыграют 2 марта, «Динамо» и «Локо» – 3-го

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Ахмат Урал Факел Оренбург Краснодар Пари НН календарь Сочи Футбол

Опубликовано расписание матчей 19-го и 20-го туров Мир РПЛ.

19-й тур

1 марта (пятница)

19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»

2 марта (суббота)

14:00 ЦСКА – «Оренбург»

16:30 «Краснодар» – «Рубин»

19:00 «Ахмат» – «Урал»

19:30 «Зенит» – «Спартак»

3 марта (воскресенье)

14:00 «Пари НН» – «Факел»

16:30 «Динамо» – «Локомотив»

19:00 «Балтика» – «Сочи»

20-й тур

8 марта (пятница)

14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

18:30 «Ростов» – «Краснодар»

9 марта (суббота)

14:00 «Урал» – «Зенит»

16:30 «Рубин» – «Пари НН»

19:00 «Динамо» – «Ахмат»

10 марта (воскресенье)

14:00 «Оренбург» – «Балтика»

16:30 «Локомотив» – «Сочи»

19:00 «Спартак» – «Факел».

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13 комментариев
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Ответ Spartakus1984
Если Спартак середняк, почему же вы так гордитесь и придаете огромное значение победой над ним?Ох уж эти комплексы Питерские
Трехтуровые чемпионы, точно!😀
+9
-1
+8
Ответ </c/>
зениту шары нагрели, стоит признать...плюшевый Урал после Спартака, а все конкуренты между собой либо с фармами..
У спартачей удивительный талант находить заговоры на ровном месте.
+8
0
+8
Черная суббота для Спартака, чивоуштам

бгг
+8
-4
+4
Приглашаю всех любителей футбола 2 марта на разгром середняка на Газпром Арене!
Начало разгрома в 19:30 по Петербургскому времени.
+4
-3
+1
Ответ Spartakus1984
"Черная суббота",так можно назвать команду зенит))
как думаешь, Спартак станет чемпионом 2023-24?

бгг
+2
-1
+1
зенитушку переведите в чемп Аравии или Рио де Жанейро
0
0
0
Ответ Счастье жить
как думаешь, Спартак станет чемпионом 2023-24? бгг
Уже стал ведь. После первых трёх туров!
0
0
0
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