Опубликовано расписание 19-го и 20-го туров РПЛ. «Зенит» и «Спартак» сыграют 2 марта, «Динамо» и «Локо» – 3-го
Опубликовано расписание матчей 19-го и 20-го туров Мир РПЛ.
19-й тур
1 марта (пятница)
19:00 «Ростов» – «Крылья Советов»
2 марта (суббота)
14:00 ЦСКА – «Оренбург»
16:30 «Краснодар» – «Рубин»
19:00 «Ахмат» – «Урал»
19:30 «Зенит» – «Спартак»
3 марта (воскресенье)
14:00 «Пари НН» – «Факел»
16:30 «Динамо» – «Локомотив»
19:00 «Балтика» – «Сочи»
20-й тур
8 марта (пятница)
14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
18:30 «Ростов» – «Краснодар»
9 марта (суббота)
14:00 «Урал» – «Зенит»
16:30 «Рубин» – «Пари НН»
19:00 «Динамо» – «Ахмат»
10 марта (воскресенье)
14:00 «Оренбург» – «Балтика»
16:30 «Локомотив» – «Сочи»
19:00 «Спартак» – «Факел».
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Начало разгрома в 19:30 по Петербургскому времени.
бгг