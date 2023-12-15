«Крылья» – самая молодая команда РПЛ по среднему возрасту стартового состава, «Локо» и «Краснодар» – в топ-3
«Крылья Советов» – самая молодая команда Мир РПЛ.
Телеграм-канал Opta Sports опубликован средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне РПЛ.
«Локомотив» занял 2-е место, а «Краснодар» – 3=й.
Средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне РПЛ:
1. «Крылья Советов» – 24 года и 272 дня
2. «Локомотив» – 24 года и 317 дней
3. «Краснодар» – 25 лет и 251 день
4. «Оренбург» – 25 лет и 338 дней
5. «Спартак» – 26 лет и 46 дней
6. «Зенит» – 27 лет и 114 дней
7. «Ростов» – 26 лет и 198 дней
8. «Балтика» – 26 лет и 321 день
9. ЦСКА – 27 лет и 57 дней
10. «Пари НН» – 27 лет и 68 дней
11. «Динамо» – 27 лет и 210 дней
12. «Рубин» – 27 лет и 305 дней
13. «Сочи» – 27 лет и 346 дней
14. «Ахмат» – 28 лет и 174 дня
15. «Урал» – 29 лет и 3 дня
16. «Факел» – 30 лет и 91 день.
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6. «Зенит» – 27 лет и 114 дней
7. «Ростов» – 26 лет и 198 дней 🧐