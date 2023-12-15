«Крылья» – самая молодая команда РПЛ по среднему возрасту стартового состава, «Локо» и «Краснодар» – в топ-3

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«Крылья Советов» – самая молодая команда Мир РПЛ.

Телеграм-канал Opta Sports опубликован средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне РПЛ.

«Локомотив» занял 2-е место, а «Краснодар» – 3=й.

Средний возраст стартовых составов команд в этом сезоне РПЛ:

1. «Крылья Советов» – 24 года и 272 дня

2. «Локомотив» – 24 года и 317 дней

3. «Краснодар» – 25 лет и 251 день

4. «Оренбург» – 25 лет и 338 дней

5. «Спартак» – 26 лет и 46 дней

6. «Зенит» – 27 лет и 114 дней

7. «Ростов» – 26 лет и 198 дней

8. «Балтика» – 26 лет и 321 день

9. ЦСКА – 27 лет и 57 дней

10. «Пари НН» – 27 лет и 68 дней

11. «Динамо» – 27 лет и 210 дней

12. «Рубин» – 27 лет и 305 дней

13. «Сочи» – 27 лет и 346 дней

14. «Ахмат» – 28 лет и 174 дня

15. «Урал» – 29 лет и 3 дня

16. «Факел» – 30 лет и 91 день.

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7 комментариев
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Крылья показывают хороший атакующий футбол.
+4
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5. «Спартак» – 26 лет и 46 дней

6. «Зенит» – 27 лет и 114 дней

7. «Ростов» – 26 лет и 198 дней 🧐
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Ответ chiga
5. «Спартак» – 26 лет и 46 дней 6. «Зенит» – 27 лет и 114 дней 7. «Ростов» – 26 лет и 198 дней 🧐
Питерский админресурс
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Один-два возрастных футболисра в команде резко влияет на средний возраст команды, может следует считать по количеству молодых и тд.... Спартак, к примеру, не менее молодая команда еспи не учитывать некоторых футболистов
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Зенит старше Ростова,Балтики и Нижнего, но в душе моложе Ростова,Балтики и Нижнего
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