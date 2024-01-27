Клопп об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это не означает, что мы сдадим позиции. Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь выиграем, но мы будем бороться»

Юрген Клопп рассказал, как игроки отреагировали на новость о его уходе.

Вчера главный тренер « » объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

«У игроков было много вопросов. Я поговорил с ними всеми и еще с несколькими игроками отдельно. У нас очент крепкая связь с игроками, поэтому они пока не задавали вопросов, потому что мы профессионалы.

Соглашение с командой заключается в том, что мы договариваемся работать вместе в течение года, после чего с тренером может случиться все, что угодно. Мы полностью сосредоточены на отдельно взятом сезоне, и парни тоже. Они тоже так считают.

Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь выиграем, но тот факт, что я сказал, что не буду тренером в следующем сезоне, не означает, что мы сдадим позиции.

Мы будем полностью погружены и будем бороться. Я буду выкладываться на 100%. Я просто знаю, что не смогу выполнять эту работу в будущем, но я буду делать очень хорошо прямо сейчас», – сказал .