Клопп об уходе из «Ливерпуля» в конце сезона: «Это не означает, что мы сдадим позиции. Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь выиграем, но мы будем бороться»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп рассказал, как игроки отреагировали на новость о его уходе.

Вчера главный тренер «Ливерпуля» объявил, что покинет свой пост по окончании сезона.

«У игроков было много вопросов. Я поговорил с ними всеми и еще с несколькими игроками отдельно. У нас очент крепкая связь с игроками, поэтому они пока не задавали вопросов, потому что мы профессионалы.

Соглашение с командой заключается в том, что мы договариваемся работать вместе в течение года, после чего с тренером может случиться все, что угодно. Мы полностью сосредоточены на отдельно взятом сезоне, и парни тоже. Они тоже так считают.

Нет никаких гарантий, что мы что-нибудь выиграем, но тот факт, что я сказал, что не буду тренером в следующем сезоне, не означает, что мы сдадим позиции. 

Мы будем полностью погружены и будем бороться. Я буду выкладываться на 100%. Я просто знаю, что не смогу выполнять эту работу в будущем, но я буду делать очень хорошо прямо сейчас», – сказал Клопп.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верим!✊🏻
0
0
0
Ynwa!
0
0
0
Если каким-то чудом Ливерпуль удержит первое место, с учетом монструозного Сити. То не завидую следующему за Клоппом тренеру, ожидания будут невероятные )
0
0
0
Ща как на эмоциях квадрупл возьмут
0
0
0
Срочно нужен уход Гвардиолы)
0
0
0
Ответ dreamstep
Если каким-то чудом Ливерпуль удержит первое место, с учетом монструозного Сити. То не завидую следующему за Клоппом тренеру, ожидания будут невероятные )
Да не будет никаких невероятных ожиданий, в ближайшие 2 сезона уж точно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий