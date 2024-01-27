Гранат об интересе «Зенита» к Скопинцеву: «Будет абсурдно со стороны «Динамо» отдать его во время чемпионской гонки»

Владимир Гранат высказался о возможном переходе Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржский клуб заинтересован в трансфере защитника «Динамо».

«Будет абсурдно со стороны «Динамо» отдать одного из своих основных защитников во время чемпионской гонки. Заменить Дмитрия будет крайне тяжело, единственный выход – возвращение Лаксальта на его родную позицию. В этом трансфере многое зависит от суммы, которую предложит «Зенит».

в случае перехода будет крайне сложно пробиться в основу. Дуглас Сантос – лидер и многолетний капитан «Зенита». Но в любом случае у них уходит Круговой, не получилось взять Тикнизяна. И надо усилиться квалифицированным левым защитником с русским паспортом», – сказал бывший футболист «Динамо».

«Зенит» хочет сначала обсудить переход со Скопинцевым, а потом сделать предложение «Динамо», чтобы не повторилась история с Тикнизяном (Иван Карпов)

«Динамо» потребует за Скопинцева от «Зенита» не менее 10 млн евро – как за Тикнизяна. Но контактов между клубами не было («СЭ»)