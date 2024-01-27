Гранат об интересе «Зенита» к Скопинцеву: «Будет абсурдно со стороны «Динамо» отдать его во время чемпионской гонки»

Теги Зенит Владимир Гранат премьер-лига Россия Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Футбол

Владимир Гранат высказался о возможном переходе Дмитрия Скопинцева в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербуржский клуб заинтересован в трансфере защитника «Динамо».

«Будет абсурдно со стороны «Динамо» отдать одного из своих основных защитников во время чемпионской гонки. Заменить Дмитрия будет крайне тяжело, единственный выход – возвращение Лаксальта на его родную позицию. В этом трансфере многое зависит от суммы, которую предложит «Зенит».

Скопинцеву в случае перехода будет крайне сложно пробиться в основу. Дуглас Сантос – лидер и многолетний капитан «Зенита». Но в любом случае у них уходит Круговой, не получилось взять Тикнизяна. И надо усилиться квалифицированным левым защитником с русским паспортом», – сказал бывший футболист «Динамо». 

«Зенит» хочет сначала обсудить переход со Скопинцевым, а потом сделать предложение «Динамо», чтобы не повторилась история с Тикнизяном (Иван Карпов)

«Динамо» потребует за Скопинцева от «Зенита» не менее 10 млн евро – как за Тикнизяна. Но контактов между клубами не было («СЭ»)

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13 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Абсолютно абсурдно то, что кто-то реально верит в борьббу Динамо за чемпионство. Реьята, проспитесь, не будет у вас никакого чемпионстства!
Судя по количеству опечаток, вы с утра накатили.
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Ответ SMART789
Какое Динамо вообще дело до чемпионской гонки? 40 лет было без разницы
Вы 60 лет к первом медалям шли . 8 лет бороздили просторы прилива и падали во вторую лигу . И ничего, выплыли с помощью Газпрома .
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Гранат прав.
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Litmus test для руководства.
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Динамо и чемпионская гонка
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Ответ justbored
Судя по количеству опечаток, вы с утра накатили.
Привет . Не с утра , это обычное состояние .
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