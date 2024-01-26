«Динамо» потребует за Скопинцева от «Зенита» не менее 10 млн евро – как за Тикнизяна. Но контактов между клубами не было («СЭ»)

«Динамо» не продаст Дмитрия Скопинцева в «Зенит» менее чем за 10 млн евро.

Как пишет « », «Зенит» не выходил на «Динамо», чтобы обсудить трансфер 26-летнего защитника.

Если «Зенит» сделает предложение, то оно должно быть таким, чтобы «серьезно удивить» бело-голубых. Сообщалось, что « » готов заплатить за Скопинцева 5 млн евро. «Спорт-Экспресс» пишет, что о трансфере за такую сумму не может идти и речи, так как только что «Зенит» предлагал за до 10 млн евро.

« » точно не оценит дешевле, учитывая, что не имеет альтернативы на левом фланге обороны, а найти ему достойную замену среди россиян крайне сложно.

В контракте Скопинцева с московским клубом нет отступных. Соглашение действует до лета 2027 года.

Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.

В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.