«Динамо» потребует за Скопинцева от «Зенита» не менее 10 млн евро – как за Тикнизяна. Но контактов между клубами не было («СЭ»)
«Динамо» не продаст Дмитрия Скопинцева в «Зенит» менее чем за 10 млн евро.
Как пишет «Спорт-Экспресс», «Зенит» не выходил на «Динамо», чтобы обсудить трансфер 26-летнего защитника.
Если «Зенит» сделает предложение, то оно должно быть таким, чтобы «серьезно удивить» бело-голубых. Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Скопинцева 5 млн евро. «Спорт-Экспресс» пишет, что о трансфере за такую сумму не может идти и речи, так как только что «Зенит» предлагал за Наира Тикнизяна до 10 млн евро.
«Динамо» точно не оценит Скопинцева дешевле, учитывая, что не имеет альтернативы на левом фланге обороны, а найти ему достойную замену среди россиян крайне сложно.
В контракте Скопинцева с московским клубом нет отступных. Соглашение действует до лета 2027 года.
Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.
В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.
Не хотят своих воспитывать и доводить до основной команды , пусть переплачивают другим , которые это делают.
Не хотите своих воспитывать , тогда переплачивайте за паспорт.
Так сказать внутренний ндс за бразильцев )))
Конечно же людям, у которых в команде играют Вендел и Дуглас, очень грустно, что у них нет Баринова и Скопинцева. Прямо невыносимо.
-Что?
-Все, не могу говорить, пока
- Но это ты мне звонил!