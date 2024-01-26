«Динамо» потребует за Скопинцева от «Зенита» не менее 10 млн евро – как за Тикнизяна. Но контактов между клубами не было («СЭ»)

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Наир Тикнизян Спорт-Экспресс деньги Футбол

«Динамо» не продаст Дмитрия Скопинцева в «Зенит» менее чем за 10 млн евро.

Как пишет «Спорт-Экспресс», «Зенит» не выходил на «Динамо», чтобы обсудить трансфер 26-летнего защитника.

Если «Зенит» сделает предложение, то оно должно быть таким, чтобы «серьезно удивить» бело-голубых. Сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Скопинцева 5 млн евро. «Спорт-Экспресс» пишет, что о трансфере за такую сумму не может идти и речи, так как только что «Зенит» предлагал за Наира Тикнизяна до 10 млн евро.

«Динамо» точно не оценит Скопинцева дешевле, учитывая, что не имеет альтернативы на левом фланге обороны, а найти ему достойную замену среди россиян крайне сложно.

В контракте Скопинцева с московским клубом нет отступных. Соглашение действует до лета 2027 года.

Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.

В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.

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36 комментариев
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Ответ ChecoPerezzz
Миллион за игрока, девять за паспорт
Ну все правильно.
Не хотят своих воспитывать и доводить до основной команды , пусть переплачивают другим , которые это делают.
+31
-5
+26
Миллион за игрока, девять за паспорт
+22
-5
+17
Я не понимаю желание рук-ва Зенита взять какую-то замену Кругу. При желании несколько игроков спокойно заменят его. Тем более главное мотивация играть не за чемпиона страны, а за крупную сумму.
+10
0
+10
Ну все правильно.
Не хотите своих воспитывать , тогда переплачивайте за паспорт.
Так сказать внутренний ндс за бразильцев )))
+15
-7
+8
Ответ Luneville
Открыт новый способ заработка
открыт новый (нет) способ создания новостей из ничего
+5
0
+5
Вот что паспорт животворящий делает !!!
+5
-1
+4
Контактов между клубами не было, но уже знают сколько потребуют. Л- логика)
+3
0
+3
Ну и правильно, по сути, вежливый отказ. У Динамо сейчас один левый защитник (возвращать на эту позицию Лаксальта будет преступлением), да и сам Скопа в этом сезоне играет здорово, игрока сильнее, с паспортом и за короткие сроки, сейчас невозможно будет найти.
+2
0
+2
Ответ Игнат Говновозченко
хахахаха, ребят вам на латиноамериканский рынок) душа поëт! ни Баринова, ни Миранчуков, ни Захаряна, Ни Тики, Ни Тюкавина, ни Скопы) поднимите игрока сами до такого уровня, а не тупо скупайте())
От чего душа-то поет? От того, что Зенит ищет игрока в ротацию? Мало вам надо для песен души.

Конечно же людям, у которых в команде играют Вендел и Дуглас, очень грустно, что у них нет Баринова и Скопинцева. Прямо невыносимо.
+4
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+2
Опровержение подъехало, Зенит вряд ли будет брать Скопинцева.
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+1
Ответ a.k.a. DRAGON0928
Я не понимаю желание рук-ва Зенита взять какую-то замену Кругу. При желании несколько игроков спокойно заменят его. Тем более главное мотивация играть не за чемпиона страны, а за крупную сумму.
Нужен более менее приличный паспортист в ротацию.
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Зачем Зенит страдает ерундой? Семак же сам не раз говорил, что за россиян цены ломят. Так зачем переплачивать за игрока замены? Ладно бы еще в старт позарез нужен был бы. Ну подтяните вы сейчас своего до конца сезона, а летом уже смотрите спокойно.
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Лаксальт конечно есть, но очень уж он в центре хорош
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Пусть Миллер,или Медведев эту вакансию закроют,а то привыкли в ложе рукоплескать
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Ответ Всё знаю
Ну все правильно. Не хотят своих воспитывать и доводить до основной команды , пусть переплачивают другим , которые это делают.
Совершенно верно.Рябчука или Дуарте у Спартака пусть оптом купят за десятку.Великие дарования.
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Ответ ChecoPerezzz
Миллион за игрока, девять за паспорт
Это вы скажите вашему Питерскому Мутко,который придумал это всё.
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Ответ Игнат Говновозченко
хахахаха, ребят вам на латиноамериканский рынок) душа поëт! ни Баринова, ни Миранчуков, ни Захаряна, Ни Тики, Ни Тюкавина, ни Скопы) поднимите игрока сами до такого уровня, а не тупо скупайте())
Истину глаголишь!!!
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Ответ Spartakus1984
Малышка привет.Так а кто тогда в минусе?зенит не получит нужно ему игрока. Для Динамо ничего не меняется.
Ты выражения выбирай, девчуля))
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Ответ Назар Игорь
Динамо бежит впереди паровоза. Предложений не было, но цену уже озвучили. Больше реальной минимум втрое.
Паровоз уже никуда не бежит))
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Пусть плавает дальше, ихтиандр-2.
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А звонок сверху?)
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Никто не обращался,но они уже ценник повесили.мдэ
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Следующая новость, полагаю, будет звучать так: "Зенит" покупает за 25 млн. евро 38-летнего левого защитника Василия Пупкина из ЛФЛ.
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-Алло, это Зенит? 10 лямов за Скопинцева, берите
-Что?
-Все, не могу говорить, пока
- Но это ты мне звонил!
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Пора уже Минфину обложить футбольные клубы налогом на сверхприбыль, по коду ОКВЭД 16 — Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки.
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Скопинцев слабее Тикнизяна, но русский. А это +5 лямов минимум
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Динамо бежит впереди паровоза. Предложений не было, но цену уже озвучили. Больше реальной минимум втрое.
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А зачем усиливать зеню?Хорош,он побаловался и будет!!!
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Скопа нам самим нужен . Хрен им на воротник , чтобы шею не терло .
+5
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Открыт новый способ заработка
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