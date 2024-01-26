«Зенит» хочет сначала обсудить переход со Скопинцевым, а потом сделать предложение «Динамо», чтобы не повторилась история с Тикнизяном (Иван Карпов)
«Зенит» хочет подписать защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.
Сначала петербургский клуб хочет обсудить условия контракта, а уже потом сделать «Динамо» предложение, чтобы не повторилась история с Наиром Тикнизяном, трансфер которого сорвался, сообщает инсайдер Иван Карпов.
Ранее сообщалось, что Скопинцев хочет зарплату 1,4 млн евро в год. А «Динамо» потребует за защитника на менее 10 миллионов евро.
В контракте Скопинцева с московским клубом нет отступных. Соглашение действует до лета 2027 года. Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.
В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.
проясни мне, пожалуйста
Зенит пусть лоббирует отмену лимита и не нужно будет унижаться перед паспортистами. Какие 10 млн за Скопинцева?)