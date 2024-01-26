«Зенит» хочет сначала обсудить переход со Скопинцевым, а потом сделать предложение «Динамо», чтобы не повторилась история с Тикнизяном (Иван Карпов)

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Наир Тикнизян Футбол

«Зенит» хочет подписать защитника «Динамо» Дмитрия Скопинцева.

Сначала петербургский клуб хочет обсудить условия контракта, а уже потом сделать «Динамо» предложение, чтобы не повторилась история с Наиром Тикнизяном, трансфер которого сорвался, сообщает инсайдер Иван Карпов. 

Ранее сообщалось, что Скопинцев хочет зарплату 1,4 млн евро в год. А «Динамо» потребует за защитника на менее 10 миллионов евро. 

В контракте Скопинцева с московским клубом нет отступных. Соглашение действует до лета 2027 года. Скопинцев с 2014 по 2015 год находился в системе «Зенита». В «Динамо» он перешел из «Краснодара» в 2020 году.

В этом сезоне у россиянина 22 матча за «Динамо», в которых он забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Статистику левого защитника можно изучить здесь.

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42 комментария
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А по регламенту, сначала нужно договориться с клубом и только потом вести переговоры с игроком. Но если не по регламенту, а по понятиям, то можно и так)
+46
-6
+40
Ответ Михаил1970
А по регламенту, сначала нужно договориться с клубом и только потом вести переговоры с игроком. Но если не по регламенту, а по понятиям, то можно и так)
зенит позор России!
+45
-26
+19
Оно эволюционирует
+22
-6
+16
А если Скопинцев согласится, а потом Динамо не даст добро, как в следующий раз действовать?
+15
0
+15
Если нужен левый защитник с паспортом то нужен Юрий Жирков
+10
-2
+8
Ответ Ale87
А если Скопинцев согласится, а потом Динамо не даст добро, как в следующий раз действовать?
Потом просто навалить золота всем как антилопа из мультика
+9
-2
+7
Гонит Карп. У Скопы контракт до 2027 , а вести переговоры можно за полгода до окончания.
+6
-1
+5
попроще игрока на скамейку нельзя найти?
+2
0
+2
За 10-ку можно и отдать …
+1
0
+1
Не понятно, чем скопинцев лучше сутормина
+1
0
+1
Ответ Михаил1970
А по регламенту, сначала нужно договориться с клубом и только потом вести переговоры с игроком. Но если не по регламенту, а по понятиям, то можно и так)
В регламенте идёт речь о заключении договорённостей. То есть, ты не можешь подписать бумагу с игроком до бумаги с клубом. Просто поговорить в баре — пожалуйста, просто цена обещаний в таком разговоре будет нулевой.
+2
-1
+1
Ответ Михаил1970
А по регламенту, сначала нужно договориться с клубом и только потом вести переговоры с игроком. Но если не по регламенту, а по понятиям, то можно и так)
соседи собаки Баскервилей были уверены что ИМ не откажут 🤣
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+1
Ответ Владислав88
1,4 * 5 лет это 7 млн + 10млн трансфер. 17 млн за лавочника в чемпионате водокачки, совсем конченные что ли???
17 млн за 5 лет это норм
+1
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+1
Ответ Evgeny Valyaev
Годы лимита и дошли до того, что футболистов с паспортом нет даже для Зенита. Менеджмент РФС/РПЛ - дно. Хотя какой там менеджмент. Зенит пусть лоббирует отмену лимита и не нужно будет унижаться перед паспортистами. Какие 10 млн за Скопинцева?)
Очень интересная логика 👍😁 Скопинцев один из лидеров Динамо,Тякнизян лидер Локо и зачем им прямому конкуренту продавать своих основных игроков за копейки ?? своих растить не научились вот и нечего у других дергать! вон купили Коваленко у КС и что ?? перспективный футболист с паспортом сидит и скамейку полирует,а мог бы играть в условном Динамо или Рубине и развивать свой талант и может в Европу метить,а так похороны
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Ответ Ка Ман
Сколько хочет Скопа получать в Зените это его личное дело, а Динамо должно стоять на своих десяти лямах за него. Торг в этом случае с Зенитом неуместен.
Потенциальный ловец КК столько не стоит.
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Ответ Владислав88
Это не норм. По нынешнему курсу это 1,5 млрда рублей. Лучше в академию вложились и на бесплатные стадионы по всему городу, а а то стоят какие то помойки заброшенные, если вообще остались где-то.
Когда Миллер усыновит Беглова, тогда и начнёт строить по всему городу. Кстати, на Ветеранов стоит бассейн построенный Газпромом.
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0
Ответ Владислав88
Это не норм. По нынешнему курсу это 1,5 млрда рублей. Лучше в академию вложились и на бесплатные стадионы по всему городу, а а то стоят какие то помойки заброшенные, если вообще остались где-то.
Это 1,6 млрд
0
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Ответ Alex Blinov
17 млн за 5 лет это норм
Это не норм. По нынешнему курсу это 1,5 млрда рублей. Лучше в академию вложились и на бесплатные стадионы по всему городу, а а то стоят какие то помойки заброшенные, если вообще остались где-то.
+1
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Ответ Dinamik1
"Народное достояние"народные деньги не считает купят хоть за сколько если за хотят.
что такое народные деньги?
проясни мне, пожалуйста
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Ответ Ale87
А если Скопинцев согласится, а потом Динамо не даст добро, как в следующий раз действовать?
Тогда переговоры будет вести профессор Соколов.
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Ответ REDDEVIL
Если нужен левый защитник с паспортом то нужен Юрий Жирков
Деду Юре 41 год, сколько ему ещё по бровке носится)) Этак и до Погребняка с Денисовым дойти можно)))
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Ответ Михаил1970
А по регламенту, сначала нужно договориться с клубом и только потом вести переговоры с игроком. Но если не по регламенту, а по понятиям, то можно и так)
Когда зениту очень надо регламент идёт лесом
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Надеюсь Скорпинцев растрясет газовый мешок как следует и спокойно сядет на лавку
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Ещё какие есть варианты к Сантосу на фланг!? огласите весь список?
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вот неугомонные-то, прям выньте им да положите)
+1
-1
0
Годы лимита и дошли до того, что футболистов с паспортом нет даже для Зенита. Менеджмент РФС/РПЛ - дно. Хотя какой там менеджмент.
Зенит пусть лоббирует отмену лимита и не нужно будет унижаться перед паспортистами. Какие 10 млн за Скопинцева?)
+2
-2
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Ну и зачем он в таком случае?
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