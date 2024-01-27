Гвардиола об 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Я доволен игрой «Ман Сити» с 1-й и до 95-й минуты»
Пеп Гвардиола доволен игрой и победой «Ман Сити» над «Тоттенхэмом».
«Сити» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии в 4-м раунде (1:0), забив на 88-й минуте.
«Я очень доволен тем, как мы играли, статистикой. Сегодня мы выступили очень классно. Я был всем доволен с 1-й и до 95-й минуты.
Мы пытаемся защитить титул, и играть тут [на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»] трудно.
«Сити» много создает в каждой игре и проявляет смелость с мячом и без него, поэтому я очень доволен.
Гол Аке? Он очень быстр при наших стандартах в атаке. Это один из его лучших навыков», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола в эфире ITV.
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