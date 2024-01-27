Гвардиола об 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Я доволен игрой «Ман Сити» с 1-й и до 95-й минуты»

Пеп Гвардиола доволен игрой и победой «Ман Сити» над «Тоттенхэмом».

«Сити» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии в 4-м раунде (1:0), забив на 88-й минуте.

«Я очень доволен тем, как мы играли, статистикой. Сегодня мы выступили очень классно. Я был всем доволен с 1-й и до 95-й минуты.

Мы пытаемся защитить титул, и играть тут [на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»] трудно.

«Сити» много создает в каждой игре и проявляет смелость с мячом и без него, поэтому я очень доволен.

Гол Аке? Он очень быстр при наших стандартах в атаке. Это один из его лучших навыков», – сказал главный тренер « » в эфире ITV.