Гвардиола об 1:0 с «Тоттенхэмом»: «Я доволен игрой «Ман Сити» с 1-й и до 95-й минуты»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Пеп Гвардиола Натан Аке Футбол

Пеп Гвардиола доволен игрой и победой «Ман Сити» над «Тоттенхэмом».

«Сити» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии в 4-м раунде (1:0), забив на 88-й минуте.

«Я очень доволен тем, как мы играли, статистикой. Сегодня мы выступили очень классно. Я был всем доволен с 1-й и до 95-й минуты.

Мы пытаемся защитить титул, и играть тут [на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»] трудно.

«Сити» много создает в каждой игре и проявляет смелость с мячом и без него, поэтому я очень доволен.

Гол Аке? Он очень быстр при наших стандартах в атаке. Это один из его лучших навыков», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола в эфире ITV.

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7 комментариев
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Любопытный факт:
В АПЛ кто только не говорит про доминирование но не тот кто на самом деле доминирует
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Гвардиола никого не обидел, сказал свое личное мнение,
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Гвардиола - лучший шарлатан всех времен и народов!
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Ответ Вадим Никулин
а по мне так плохо играли.ковачич это вообще ужас.кдб и доку неудачно вышли. отскочили
Вы статистику матча вообще смотрели?
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Ответ Вадим Никулин
а по мне так плохо играли.ковачич это вообще ужас.кдб и доку неудачно вышли. отскочили
А мне показалось Ковачич был одним из лучших в центре у сити. Про кдб согласен, но он половину своего времени играл форварда, что было очень странно
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Ответ #SharkTeam
Любопытный факт: В АПЛ кто только не говорит про доминирование но не тот кто на самом деле доминирует
Любопытный факт: у эмце худший трансферный баланс за последние 10 лет
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