Постекоглу о 0:1 от «Ман Сити»: «Соперник был лучше. Слишком тяжелое испытание для «Тоттенхэма»
Эндж Постекоглу прокомментировал вылет от «Ман Сити» из Кубка Англии.
«Тоттенхэм» уступил «Сити» (0:1) в 4-м раунде, пропустив на 88-й минуте.
– Тяжелая игра против топ-команды. Мы много трудились, чтобы оставаться в игре, и пропустили такой поздний гол... Но соперник был лучше.
«Манчестер Сити» заставляет вас страдать порой, поэтому нам пришлось усердно работать, и по большей части мы хорошо защищались сегодня. Это было слишком тяжелое испытание для нас.
Продолжим двигаться вперед, как делали до этого. Сегодня для нас ничего не изменилось.
– В моменте с голом Аке не было ли помехи вашему вратарю [Викарио]?
– Я уверен, что судьи хорошо рассмотрели момент. Арбитр и ВАР не увидели ничего неправильного. Решение принято, и нам нужно его принять, – сказал главный тренер «Тоттенхэма» Постекоглу в эфире ITV.
Хорошо хоть вся основа защитников.