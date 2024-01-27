«Сити» Пепа впервые забил и выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – было 5 сухих поражений

Теги Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Тоттенхэм Антонио Конте Пеп Гвардиола Нуну Эшпириту Санту Маурисио Почеттино Натан Аке Эндж Постекоглу Тоттенхэм Хотспур Стэдиум Футбол

Пеп Гвардиола впервые выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу Натана Аке на 88-й минуте.

Команда Пепа впервые забила и не проиграла на стадионе, открытом в апреле 2019 года.

До сегодняшнего дня «Сити» всухую проиграл 5 матчей подряд на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – 0:1, 0:2, 0:2, 0:1, 0:1.

При этом Пепа в Лондоне обыгрывали 4 разных тренера – Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте. Эндж Постекоглу – первый, кто не сумел это сделать.

Ноль побед, очков и голов. Стадион «Тоттенхэма» проклят для Пепа?

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19 комментариев
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Сняли проклятие получается
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Пеп гений
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Ответ Артур Мкртычян
Такие голы через раз засчитывают, хз чего вас удивляет. Вилла против арсенала посмотрите гол. В сто раз хуже ситуация была. Тут диаш практически никак не мешал.
Спину поставил, вообще все по правилам.
+9
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+7
А нужно было, чтобы я загрузил фрибетик на шпор)))
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+4
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Такие голы через раз засчитывают, хз чего вас удивляет. Вилла против арсенала посмотрите гол. В сто раз хуже ситуация была. Тут диаш практически никак не мешал.
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Поздравляю Сити. Победа по делу. Даже Фортуна сегодня не возражала против победы Сити.
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заявка на сильный сезон
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Пеп гений👋 они разрушили проклятье на этом поле..
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Не самый качественный матч, но даже в нём сити был сильнее на голову. Доку надо очень прибавлять, чтобы остаться.
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Ответ Direct free kick
Витян съехал с катушек как Яна Кошкина вышла замуж. Даже уход Клоппа не помог
чё за прикол с кошкиной
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Ответ #SharkTeam
чё за прикол с кошкиной
Он что-то писал про Яну Кошкину осенью. Захожу тогда в её сети, а там такое
https://www.pixwox.com/post/6855551010302736633041/
Сначала решил, что это прикид Хэллоуин, оказалось настоящая фата
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Наконец-то Гваридола может уходить из Манчестер Сити, потому что теперь он сделал всё
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Нытики привет!!)
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Тотт был мертвый сегодня.
Как впрочем и вся игра.
10 дневные паузы только минус дают
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Витян съехал с катушек как Яна Кошкина вышла замуж. Даже уход Клоппа не помог
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