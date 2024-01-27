«Сити» Пепа впервые забил и выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – было 5 сухих поражений
Пеп Гвардиола впервые выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».
«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу Натана Аке на 88-й минуте.
Команда Пепа впервые забила и не проиграла на стадионе, открытом в апреле 2019 года.
До сегодняшнего дня «Сити» всухую проиграл 5 матчей подряд на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – 0:1, 0:2, 0:2, 0:1, 0:1.
При этом Пепа в Лондоне обыгрывали 4 разных тренера – Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту и Антонио Конте. Эндж Постекоглу – первый, кто не сумел это сделать.
Ноль побед, очков и голов. Стадион «Тоттенхэма» проклят для Пепа?
https://www.pixwox.com/post/6855551010302736633041/
Сначала решил, что это прикид Хэллоуин, оказалось настоящая фата
Как впрочем и вся игра.
10 дневные паузы только минус дают