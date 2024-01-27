«Сити» Пепа впервые забил и выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» – было 5 сухих поражений

Пеп Гвардиола впервые выиграл на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

« » обыграл «Тоттенхэм» (1:0) в 4-м раунде Кубка Англии благодаря голу на 88-й минуте.

Команда Пепа впервые забила и не проиграла на стадионе, открытом в апреле 2019 года.

До сегодняшнего дня «Сити» всухую проиграл 5 матчей подряд на « » – 0:1, 0:2, 0:2, 0:1, 0:1.

При этом Пепа в Лондоне обыгрывали 4 разных тренера – , , и . – первый, кто не сумел это сделать.

Ноль побед, очков и голов. Стадион «Тоттенхэма» проклят для Пепа?