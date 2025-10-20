Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико
Трент Александер-Арнолд частично вернулся к тренировкам с партнерами по «Реалу».
Защитник «сливочных» сегодня провел часть тренировки с основной командой.
Англичанин, получивший повреждение задней поверхности бедра 16 сентября, близится к возвращению на поле.
Ключевая цель англичанина – вернуться к класико в следующее воскресенье, сообщает Marca.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
