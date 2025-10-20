Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико

Трент Александер-Арнолд частично вернулся к тренировкам с партнерами по «Реалу».

Защитник «сливочных» сегодня провел часть тренировки с основной командой. Англичанин, получивший повреждение задней поверхности бедра 16 сентября, близится к возвращению на поле. Ключевая цель англичанина – вернуться к класико в следующее воскресенье, сообщает Marca. «Реал » примет «Барселону» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги .