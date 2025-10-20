  • Спортс
Трент частично тренировался в общей группе «Реала». Цель защитника – вернуться к класико

Трент Александер-Арнолд частично вернулся к тренировкам с партнерами по «Реалу».

Защитник «сливочных» сегодня провел часть тренировки с основной командой.

Англичанин, получивший повреждение задней поверхности бедра 16 сентября, близится к возвращению на поле.

Ключевая цель англичанина – вернуться к класико в следующее воскресенье, сообщает Marca.

«Реал» примет «Барселону» 26 октября в 10-м туре Ла Лиги.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
